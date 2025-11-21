Mới nhất
MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp

Thứ sáu, 15:25 21/11/2025 | Cảnh ngộ
GĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.

MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp - Ảnh 1.MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn

GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.

Giữa không gian chật hẹp, đặc quánh mùi sát khuẩn của Khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức), bà Hoàng Thị Nguyên ở Yên Khánh (Ninh Bình) nằm im trên giường bệnh. Xung quanh bà vẫn còn gắn các thiết bị hỗ trợ sự sống. Bà đã trải qua 65 ngày sau ca phẫu thuật bắc cầu chủ vành nhưng sự sống của bà vẫn treo lơ lửng giữa ranh giới mong manh.

65 ngày trôi qua ấy cũng là nỗi lo triền miên sau những cuộc gọi từ phòng điều trị, của bác sĩ thông báo cần thêm một đợt thuốc, một đợt lọc máu nữa… Đi kèm theo đó là một khoản tiền nữa mà gia đình bà Nguyên không biết phải xoay sở ở đâu.

MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp - Ảnh 2.

Bà Nguyên hiện sức khỏe yếu sau ca phẫu thuật

Bà Nguyên bị bệnh tim. Bà phải phẫu thuật đặt tới 7 stent vành tim năm 2017. Năm 2021, bà phải đặt thêm 1 stent nữa. Nhưng những bất hạnh không dừng ở đó, tháng 8/2024, tình trạng suy tim của bà diễn biến nặng, những cơn đau ngực dữ dội liên tục xuất hiện. Lần vào viện gần đây nhất, bà được bác sĩ thông báo là tắc stent động mạch vành. Tình trạng nguy hiểm buộc các bác sĩ phải chuyển tuyến cho bà lên Bệnh viện Việt Đức để mổ phanh bắc cầu chủ vành.

Ca mổ diễn ra trong nhiều giờ. Vượt qua cửa tử nhưng cơ thể bà Nguyên suy yếu nhiều sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Đôi mắt bà chỉ hé mở khi có tiếng gọi, còn hơi thở vẫn phải phụ thuộc vào máy thở qua mở khí quản. Mỗi ngày trôi qua với gia đình bà Nguyên là một cuộc chiến – cuộc chiến với bệnh tật và nỗi lo chi phí điều trị ngày một chồng chất. Hành trình điều trị dài đằng đẵng như một phép thử khắc nghiệt với cả gia đình.

"Hiện nay ca mổ đã xong nhưng mẹ tôi lại xuất hiện các bệnh lý kèm theo là tăng huyết áp, viêm phổi, nhồi máu não và suy thận cấp. Mẹ tôi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức đã 3 tháng nay. Do bệnh của mẹ quá nặng nên mất rất nhiều kinh phí, gia đình tôi hiện đang rất khó khăn" – chị Tống Thị Nguyệt, con gái của bà Nguyên cầu cứu.

Vợ chồng bà Nguyên chủ yếu làm nông, tuổi đã cao, không còn sức lao động. Ngày sức khỏe ổn định, không phải nằm viện, bà Nguyên vẫn cố gắng làm lụng quanh quẩn bên mảnh ruộng nhỏ để lo cuộc sống, thuốc thang. Khi nhập viện, mọi thứ đổ dồn vào các con.

Nhưng cuộc sống của các con cũng chẳng khá hơn. Các con của ông bà Nguyên đã lập gia đình riêng, thu nhập bấp bênh vì lao động tự do, trong đó có một người làm mẹ đơn thân nên cuộc sống càng chật vật.

MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp - Ảnh 3.

Gia đình bà Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng để việc điều trị cho bà được tốt hơn

Hoàn cảnh gia đình bà từng được xã Khánh Vân xét vào diện hộ cận nghèo bởi bố mẹ liên tục đau ốm. Những ngày qua, gia đình bà Nguyên đã chạy vạy khắp nơi, ai quen ai biết và có thể vay cũng đã đều ‘gõ cửa’. Đến nay, tổng tiền vay mượn đã vượt 200 triệu đồng – một con số quá lớn với một gia đình nông dân như gia đình bà. Việc vay mượn chạy chữa gần như vượt khỏi khả năng.

"Trước khi bệnh nặng, mẹ tôi cặm cụi làm lụng, không chịu nghỉ ngơi lúc nào. Mẹ tôi bảo để dành dụm sau này có đau ốm đỡ khổ con cái. Vậy mà giờ chúng tôi lại bất lực vì không lo được cho mẹ" – con bà Nguyên nghẹn ngào nói.

Người mẹ nghèo với đôi tay nhăn nheo từng vun vén, làm điểm tựa cho các con giờ nằm bất động, phải thở bằng máy khiến ai cũng nghẹn ngào. Những người con đã trưởng thành giờ lại phải chạy vạy viện phí, thuốc men khắp nơi để giành giật sự sống cho mẹ.

MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp - Ảnh 4.

Cảnh nhà của gia đình ở quê. Ảnh GĐCC

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), hoàn cảnh gia đình bà Nguyên rất khó khăn. Hơn 2 tháng điều trị đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực và tài chính của gia đình bà. Giờ đây, bà Nguyên thực sự không thể tiếp tục điều trị nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng. Mong rằng qua sự kết nối của báo chí, gia đình bà sẽ nhận thêm được chút kinh phí để điều trị cho bà tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nguyên - Mã số 1048 xin gửi về:

1. Bà Hoàng Thị Nguyên ở Yên Khánh (Ninh Bình)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1048

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1048

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1048

MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp - Ảnh 6.


Phương Thuận
