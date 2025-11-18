MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn

Chưa đầy hai năm, cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021, trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, đứa trẻ thơ dại chỉ còn biết nương tựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn.

Chưa đầy hai năm, Minh Phúc hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại.

Thôn Thế Lộc những ngày giữa tháng 11 vẫn còn in hằn dấu vết thiên tai. Đám cỏ dọc đường làng úa đi vì ngập trong lũ dài ngày, rác bám đầy đám cây ven ruộng, tường nhà loang màu bùn non. Trong căn nhà đơn sơ trong ngõ nhỏ, không khí tang thương bao trùm.

Bé Minh Phúc hồn nhiên chơi ở góc nhà, thỉnh thoảng hỏi: "Bà đi đâu mấy ngày chưa về, sao lại bỏ ảnh bà lên bàn như mẹ rồi?". Câu hỏi ngây thơ ấy khiến những người hàng xóm có mặt chỉ biết cúi đầu, rưng rưng dòng lệ.

Cậu bé ngây thơ hay hỏi cậu 'bà đi đâu sao lâu không về".

Bà Mai Thị Hồng (SN 1957) vừa đột ngột qua đời khi dọn dẹp sau lũ. Theo lời kể của những người xóm giềng, bà Hồng là người phụ nữ cả đời vất vả, gồng gánh nuôi hai người con tật nguyền và đứa cháu thơ dại.

Sau khi lập gia đình, bà Hồng sinh được hai người con. Nhưng nghiệt ngã thay, cả hai đều mang khuyết tật bẩm sinh. Người con gái đầu bị động kinh, tâm trí bất ổn. Người con trai thì bại não, tay chân dị dạng, tâm trí lúc tỉnh lúc mê. Người chồng bỏ đi, để lại bà một mình chống chọi với cuộc đời bất công.

Để nuôi con, bà Hồng làm đủ mọi việc từ mò cua bắt ốc, nhổ cỏ thuê, gặt lúa mướn. Căn nhà xiêu vẹo của ba mẹ con nhiều lần tưởng đi theo cơn lũ. Thương cảnh ấy, sau đợt lũ lịch sử năm 2020, chính quyền địa phương kêu gọi người dân cùng các nhà hảo tâm xây cho bà một căn nhà tránh lũ.

Căn nhà tình thương còn bộn bề sau đợt mưa lũ vừa qua, bà Hồng mất đi bỏ lại cháu nhỏ cùng con tật nguyền bơ vơ.

"Tôi biết hoàn cảnh chị Hồng nhiều năm nay. Nghèo khổ đến cùng cực nhưng chị luôn cố gắng để chăm lo cho hai con và cháu nhỏ", chị Nguyễn Thị Lành, Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thế Lộc chia sẻ.

Khi con gái chẳng may mang thai do bị kẻ xấu lợi dụng, bà Hồng quyết giữ lại đứa bé. "Đó là món quà của trời", bà Hồng tâm sự với hàng xóm như vậy. Cháu ra đời, bà đặt tên là Nguyễn Minh Phúc, với hy vọng cháu sẽ có cuộc sống bình yên, khác với số phận khổ cực của mẹ và cậu.

Có cháu, cuộc sống bà Hồng thêm vất vả nhưng cũng đầy hy vọng. Bà từng mạnh dạn vay vốn mua bò để nuôi, mong có thêm sinh kế. Nhưng chưa kịp trả nợ, người con trai lại đổ bệnh nặng, bà buộc phải bán bò để cứu con.

"Dù khó khăn nhưng chị Hồng luôn muốn kiếm sống bằng sức lực của mình. Chị mạnh dạn nhờ chính quyền và ngân hàng hỗ trợ vay tiền để mua bò về nuôi. Hai mẹ con chăm đàn bò chưa được lâu thì đứa con mắc bệnh nặng. Chị Hồng phải bán bò, chữa bệnh cho con. Cuộc sống càng thêm cơ cực, người con trai phải đi ăn xin phụ mẹ nuôi chị, nuôi cháu", chị Lành kể.

Bi kịch liên tiếp ập đến, tháng 4/2024, người con gái của bà tử vong do tai nạn giao thông trong một lần lên cơn bệnh. Bà Hồng dường như gục ngã, nhưng vẫn nén đau, gắng gượng chăm sóc cháu nhỏ và đứa con trai tật nguyền.

Chưa mãn tang mẹ, Minh Phúc lại phải quấn khăn tang bà ngoại.

Thế rồi, đầu tháng 11 vừa qua, khi đang dọn dẹp bùn đất sau lũ, bà Hồng bất ngờ ngã quỵ. Người phụ nữ kiên cường ấy ra đi mãi, bỏ lại đứa cháu thơ dại và người con tội nghiệp.

"Chị ấy mất rồi, trong nhà chỉ còn đứa cháu nhỏ và người con tâm trí không ổn định. Nói là dựa vào cậu nhưng cậu nó khuyết tật, tâm trí bất ổn không ai chăm cho nữa. Thương lắm, dân làng chúng tôi cũng chia nhau đến thăm nom cậu cháu nó mấy ngày nay", chị Lành nghẹn ngào nói.

Từ ngày bà mất, cậu bé Minh Phúc, được người họ hàng xa và xóm làng thay nhau chăm sóc. Nơi quê nghèo, tình xóm làng chan chứa nhưng ai cũng nghèo, khó mà lo chu toàn được cho cậu cháu Minh Phúc.

Minh Phúc cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để có tương lai tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, bà thường xuyên đau ốm, sống cùng hai con bị tật nguyền.

"Sự ra đi của chị Hồng để lại con bệnh tật cùng cháu thơ dại không nơi nương tựa. Chúng tôi đại diện địa phương tới thăm hỏi, hỗ trợ. Nhưng gia cảnh ấy cần nhiều hơn những tấm lòng từ các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn, có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Nhì chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Phúc - Mã số 1047 xin gửi về: 1. Cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021), trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1047 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1047 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1047