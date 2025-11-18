MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn
GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
Chưa đầy hai năm, cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021, trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, đứa trẻ thơ dại chỉ còn biết nương tựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn.
Thôn Thế Lộc những ngày giữa tháng 11 vẫn còn in hằn dấu vết thiên tai. Đám cỏ dọc đường làng úa đi vì ngập trong lũ dài ngày, rác bám đầy đám cây ven ruộng, tường nhà loang màu bùn non. Trong căn nhà đơn sơ trong ngõ nhỏ, không khí tang thương bao trùm.
Bé Minh Phúc hồn nhiên chơi ở góc nhà, thỉnh thoảng hỏi: "Bà đi đâu mấy ngày chưa về, sao lại bỏ ảnh bà lên bàn như mẹ rồi?". Câu hỏi ngây thơ ấy khiến những người hàng xóm có mặt chỉ biết cúi đầu, rưng rưng dòng lệ.
Bà Mai Thị Hồng (SN 1957) vừa đột ngột qua đời khi dọn dẹp sau lũ. Theo lời kể của những người xóm giềng, bà Hồng là người phụ nữ cả đời vất vả, gồng gánh nuôi hai người con tật nguyền và đứa cháu thơ dại.
Sau khi lập gia đình, bà Hồng sinh được hai người con. Nhưng nghiệt ngã thay, cả hai đều mang khuyết tật bẩm sinh. Người con gái đầu bị động kinh, tâm trí bất ổn. Người con trai thì bại não, tay chân dị dạng, tâm trí lúc tỉnh lúc mê. Người chồng bỏ đi, để lại bà một mình chống chọi với cuộc đời bất công.
Để nuôi con, bà Hồng làm đủ mọi việc từ mò cua bắt ốc, nhổ cỏ thuê, gặt lúa mướn. Căn nhà xiêu vẹo của ba mẹ con nhiều lần tưởng đi theo cơn lũ. Thương cảnh ấy, sau đợt lũ lịch sử năm 2020, chính quyền địa phương kêu gọi người dân cùng các nhà hảo tâm xây cho bà một căn nhà tránh lũ.
"Tôi biết hoàn cảnh chị Hồng nhiều năm nay. Nghèo khổ đến cùng cực nhưng chị luôn cố gắng để chăm lo cho hai con và cháu nhỏ", chị Nguyễn Thị Lành, Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thế Lộc chia sẻ.
Khi con gái chẳng may mang thai do bị kẻ xấu lợi dụng, bà Hồng quyết giữ lại đứa bé. "Đó là món quà của trời", bà Hồng tâm sự với hàng xóm như vậy. Cháu ra đời, bà đặt tên là Nguyễn Minh Phúc, với hy vọng cháu sẽ có cuộc sống bình yên, khác với số phận khổ cực của mẹ và cậu.
Có cháu, cuộc sống bà Hồng thêm vất vả nhưng cũng đầy hy vọng. Bà từng mạnh dạn vay vốn mua bò để nuôi, mong có thêm sinh kế. Nhưng chưa kịp trả nợ, người con trai lại đổ bệnh nặng, bà buộc phải bán bò để cứu con.
"Dù khó khăn nhưng chị Hồng luôn muốn kiếm sống bằng sức lực của mình. Chị mạnh dạn nhờ chính quyền và ngân hàng hỗ trợ vay tiền để mua bò về nuôi. Hai mẹ con chăm đàn bò chưa được lâu thì đứa con mắc bệnh nặng. Chị Hồng phải bán bò, chữa bệnh cho con. Cuộc sống càng thêm cơ cực, người con trai phải đi ăn xin phụ mẹ nuôi chị, nuôi cháu", chị Lành kể.
Bi kịch liên tiếp ập đến, tháng 4/2024, người con gái của bà tử vong do tai nạn giao thông trong một lần lên cơn bệnh. Bà Hồng dường như gục ngã, nhưng vẫn nén đau, gắng gượng chăm sóc cháu nhỏ và đứa con trai tật nguyền.
Thế rồi, đầu tháng 11 vừa qua, khi đang dọn dẹp bùn đất sau lũ, bà Hồng bất ngờ ngã quỵ. Người phụ nữ kiên cường ấy ra đi mãi, bỏ lại đứa cháu thơ dại và người con tội nghiệp.
"Chị ấy mất rồi, trong nhà chỉ còn đứa cháu nhỏ và người con tâm trí không ổn định. Nói là dựa vào cậu nhưng cậu nó khuyết tật, tâm trí bất ổn không ai chăm cho nữa. Thương lắm, dân làng chúng tôi cũng chia nhau đến thăm nom cậu cháu nó mấy ngày nay", chị Lành nghẹn ngào nói.
Từ ngày bà mất, cậu bé Minh Phúc, được người họ hàng xa và xóm làng thay nhau chăm sóc. Nơi quê nghèo, tình xóm làng chan chứa nhưng ai cũng nghèo, khó mà lo chu toàn được cho cậu cháu Minh Phúc.
Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, bà thường xuyên đau ốm, sống cùng hai con bị tật nguyền.
"Sự ra đi của chị Hồng để lại con bệnh tật cùng cháu thơ dại không nơi nương tựa. Chúng tôi đại diện địa phương tới thăm hỏi, hỗ trợ. Nhưng gia cảnh ấy cần nhiều hơn những tấm lòng từ các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn, có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Nhì chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Phúc - Mã số 1047 xin gửi về:
1. Cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021), trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1047
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1047
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1047
MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 5 ngày trước
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
MS 1043: Xót thương hoàn cảnh bé gái mắc bệnh u não cần sự hỗ trợ từ cộng đồngCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – 10 tuổi, bé Trần Như Ý đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não phức tạp để giành sự sống. Hiện từng ngày, con đau đớn vì căn bệnh quái ác, trong khi bố mẹ ở cảnh khó, không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ nãoCảnh ngộ - 4 tuần trước
GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặngCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
MS 1040: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầuVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.