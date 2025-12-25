MS 1054: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, bé Nguyễn Đức Anh co ro giữa vòng tay gầy guộc của người cha trẻ. Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, còn với anh Nguyễn Văn Khương (SN 1998, ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), mỗi ngày trôi qua là một cuộc chạy đua khắc nghiệt với bệnh tật và nỗi lo không biết lấy đâu ra tiền để cứu con.
Theo chia sẻ của anh Khương, bi kịch ập xuống gia đình anh vào giữa tháng 5/2025. Thời điểm đó, chân trái của bé Đức Anh có những biểu hiện lạ, vùng đầu gối sưng to. Mỗi bước đi của Đức Anh trở nên đầy khó nhọc, tập tễnh từng bước.
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ con ngã khi chơi. Nhưng thấy con ngày càng đau, khóc nhiều, không còn chạy nhảy được nữa, tôi bắt đầu lo sợ" – anh Khương kể mà giọng nghèn nghẹn lại.
Ngày 2/6, anh đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Kết quả khám ban đầu như một cú sốc giáng thẳng vào người cha trẻ. Các bác sĩ cho biết ở chân của con có một khối u.
Đức Anh lập tức được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức, rồi tiếp tục sang Bệnh viện K. Nhiều ngày chờ đợi xét nghiệm, sinh thiết, cuối cùng kết luận khiến anh Khương như chết lặng. Con trai anh bị ung thư xương giai đoạn 4.
Cú sốc lớn giáng xuống người cha trẻ khiến anh vô cùng bàng hoàng. Cậu con trai chưa kịp lớn đã phải đối mặt với căn bệnh quái ác. Kể từ đó, tuổi thơ của Đức Anh gắn liền với kim tiêm, thuốc hóa chất và những đêm dài quằn quại vì đau đớn.
Đức Anh đã trải qua 10 đợt hóa trị. Cơ thể nhỏ bé ấy ngày một suy kiệt, mái tóc rụng dần, làn da xanh xao. Có những đêm, cơn đau từ căn bệnh hành hạ khiến Đức Anh không thể chợp mắt, chỉ biết khóc gọi bố trong cơn tuyệt vọng.
"Đêm nào con cũng kêu đau rồi ôm chặt lấy bố mà khóc. Mỗi lần nghe con kêu ‘bố ơi con đau lắm’ là tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt", anh Khương không giấu nổi nước mắt.
Theo các bác sĩ, sau khi hoàn tất thêm 3 đợt hóa trị, Đức Anh sẽ được đánh giá để tiến hành ghép tủy xương. Điều này là cơ hội lớn cho em để có thể sống như những người bình thường khác. Nhưng chi phí cho ca ghép lên tới gần 500 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh nếu có biến chứng lại là trở ngại lớn với gia đình anh Khương.
Hoàn cảnh gia đình anh Khương vốn đã khó khăn càng thêm nhọc nhằn chồng chất. Người cha đơn thân ấy chỉ biết cầu xin sự trợ giúp từ cộng đồng để lo cho con trai. Trước đây, anh Khương làm nghề hàn xì, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình.
Từ ngày con nhập viện, anh buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Hai vợ chồng anh đã ly hôn cách đây hơn năm, hiện anh nuôi hai đứa nhỏ. Mỗi khi hai bố con anh Khương đi viện, con trai lớn 5 tuổi đành gửi nhờ ông bà chăm sóc.
Chi phí điều trị cho Đức Anh đến nay đã lên tới 180 triệu đồng. Để có tiền cứu con, anh Khương đã vay mượn khắp nơi, số nợ lên tới 300 triệu đồng. Giờ đây, khi ngày ghép tủy đang đến gần, người cha đơn thân gần như đã cạn kiệt mọi khả năng xoay xở.
Anh Khương ngày đêm mất ngủ vì không biết phải lo tiền ở đâu, con mỗi đêm lại khóc vì đau. Nhìn con còn nhỏ đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, anh Khương chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt và mong mỏi sự sẻ chia từ cộng đồng, để con anh có thêm cơ hội được sống, được lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Khương - Mã số 1055 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1055
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1055
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0383108123.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1055
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
GĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
GĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.
GĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.
GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.