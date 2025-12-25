MS 1054: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng

MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, bé Nguyễn Đức Anh co ro giữa vòng tay gầy guộc của người cha trẻ. Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, còn với anh Nguyễn Văn Khương (SN 1998, ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), mỗi ngày trôi qua là một cuộc chạy đua khắc nghiệt với bệnh tật và nỗi lo không biết lấy đâu ra tiền để cứu con.

Dù chịu nhiều đau đớn vì bệnh nhưng bé Đức Anh vẫn luôn nở nụ cười tươi.

Theo chia sẻ của anh Khương, bi kịch ập xuống gia đình anh vào giữa tháng 5/2025. Thời điểm đó, chân trái của bé Đức Anh có những biểu hiện lạ, vùng đầu gối sưng to. Mỗi bước đi của Đức Anh trở nên đầy khó nhọc, tập tễnh từng bước.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ con ngã khi chơi. Nhưng thấy con ngày càng đau, khóc nhiều, không còn chạy nhảy được nữa, tôi bắt đầu lo sợ" – anh Khương kể mà giọng nghèn nghẹn lại.

Ngày 2/6, anh đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Kết quả khám ban đầu như một cú sốc giáng thẳng vào người cha trẻ. Các bác sĩ cho biết ở chân của con có một khối u.

Đức Anh lập tức được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức, rồi tiếp tục sang Bệnh viện K. Nhiều ngày chờ đợi xét nghiệm, sinh thiết, cuối cùng kết luận khiến anh Khương như chết lặng. Con trai anh bị ung thư xương giai đoạn 4.

Cú sốc lớn giáng xuống người cha trẻ khiến anh vô cùng bàng hoàng. Cậu con trai chưa kịp lớn đã phải đối mặt với căn bệnh quái ác. Kể từ đó, tuổi thơ của Đức Anh gắn liền với kim tiêm, thuốc hóa chất và những đêm dài quằn quại vì đau đớn.

Đức Anh đã trải qua 10 đợt hóa trị. Cơ thể nhỏ bé ấy ngày một suy kiệt, mái tóc rụng dần, làn da xanh xao. Có những đêm, cơn đau từ căn bệnh hành hạ khiến Đức Anh không thể chợp mắt, chỉ biết khóc gọi bố trong cơn tuyệt vọng.

"Đêm nào con cũng kêu đau rồi ôm chặt lấy bố mà khóc. Mỗi lần nghe con kêu ‘bố ơi con đau lắm’ là tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt", anh Khương không giấu nổi nước mắt.

Theo các bác sĩ, sau khi hoàn tất thêm 3 đợt hóa trị, Đức Anh sẽ được đánh giá để tiến hành ghép tủy xương. Điều này là cơ hội lớn cho em để có thể sống như những người bình thường khác. Nhưng chi phí cho ca ghép lên tới gần 500 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh nếu có biến chứng lại là trở ngại lớn với gia đình anh Khương.

Hoàn cảnh gia đình anh Khương vốn đã khó khăn càng thêm nhọc nhằn chồng chất. Người cha đơn thân ấy chỉ biết cầu xin sự trợ giúp từ cộng đồng để lo cho con trai. Trước đây, anh Khương làm nghề hàn xì, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Từ ngày con nhập viện, anh buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Hai vợ chồng anh đã ly hôn cách đây hơn năm, hiện anh nuôi hai đứa nhỏ. Mỗi khi hai bố con anh Khương đi viện, con trai lớn 5 tuổi đành gửi nhờ ông bà chăm sóc.

Gia đình anh Khương đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Chi phí điều trị cho Đức Anh đến nay đã lên tới 180 triệu đồng. Để có tiền cứu con, anh Khương đã vay mượn khắp nơi, số nợ lên tới 300 triệu đồng. Giờ đây, khi ngày ghép tủy đang đến gần, người cha đơn thân gần như đã cạn kiệt mọi khả năng xoay xở.

Anh Khương ngày đêm mất ngủ vì không biết phải lo tiền ở đâu, con mỗi đêm lại khóc vì đau. Nhìn con còn nhỏ đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, anh Khương chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt và mong mỏi sự sẻ chia từ cộng đồng, để con anh có thêm cơ hội được sống, được lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Khương - Mã số 1055 xin gửi về: 1. Anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1055 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1055 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0383108123. 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1055



