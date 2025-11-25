MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác
GĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.
Hình ảnh bé Đàm Phương Dung, 7 tuổi, ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao, Cao Bằng, lặng lẽ nằm co ro trong lòng mẹ đã trở nên quen thuộc với các y bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức). Gương mặt phù nước, vết mổ dài trên đầu cùng đôi mắt mù lòa vì biến chứng sau nhiều lần phẫu thuật khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Ở tuổi lên 7, lẽ ra Dung đang tung tăng đến trường, học viết từng nét chữ đầu đời, chơi đùa bên bạn bè. Nhưng tuổi thơ của con lại phải gắn với mùi thuốc sát trùng, những dây truyền dịch và những cơn đau đầu dữ dội vì bị khối u chèn ép. Mỗi lần bác sĩ thay băng, bé chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại nằm im. Chứng kiến sự hiểu chuyện ấy của cô bé, người đối diện càng thêm thắt lòng.
Cô bé dân tộc Nùng đã có 6 năm gắn với bệnh viện. Cuộc đời con là những ngày ra – vào viện liên tục. Phương Dung được chẩn đoán u sọ hầu, căn bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp.
Trải qua 7 lần giãn não và nhiều ca phẫu thuật u sọ hầu, tưởng như đã tạm ổn, nhưng khối u của con mới đây lại tái phát. Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên.
Trong lần nhập viện này, bác sĩ cho biết tiên lượng của con rất nặng, phải chờ vết thương khô mới có thể phẫu thuật tiếp để duy trì sự sống. Nghe bác sĩ nói con cần phẫu thuật khi vết thương ngừng chảy dịch, chị Lãnh Thị Thao – mẹ bé Phương Dung chỉ biết ôm con khóc.
"Con còn quá nhỏ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Giờ chỉ mong con vượt qua giai đoạn này để còn được sống bên bố mẹ. Chỉ mong con đỡ đau, chứ bệnh thế này thì chẳng biết xoay đâu ra tiền nữa", chị Thao nghẹn ngào.
Hoàn cảnh gia đình bé Dung rất khó khăn. Bố bé làm nhân viên bán hàng với thu nhập bấp bênh. Ngoài Phương Dung, hai vợ chồng còn chăm sóc mẹ già hơn 70 tuổi và con gái đang học lớp 10.
Từ khi Dung mắc bệnh, mẹ phải nghỉ hẳn công việc để túc trực chăm con, nhất là từ khi bé mất thị lực, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Nhiều năm điều trị với các cuộc phẫu thuật liên tiếp, gia đình đã vay mượn khắp nơi để giữ "sự sống" cho Phương Dung. Hiện mỗi tháng, bé được hỗ trợ 1 triệu đồng, nhưng khoản này quá nhỏ so với chi phí thuốc men, điều trị, đi lại và chăm sóc lâu dài.
So với các chi phí điều trị, thuốc men, đi lại và chăm sóc kéo dài, khoản trợ cấp ấy gần như không thấm vào đâu. Căn nhà nhỏ ở Cao Bằng cũng không còn vật gì đáng giá để bán. Theo cán bộ phòng Công tác xã hội của bệnh viện, Phương Dung đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và việc điều trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ.
Ca mổ sắp tới là hy vọng duy nhất để cứu bé thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của cả gia đình. Cô bé 7 tuổi với đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có cơ hội tiếp tục chữa trị, giành lại sự sống.
Bé Phương Dung tới đây sẽ cần được phẫu thuật tiếp
Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Phương Dung - Mã số 1049 xin gửi về:
1. Bé Đàm Phương Dung, 7 tuổi, ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao, Cao Bằng
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1049
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1049
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0976736690
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1049
MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 4 ngày trước
GĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.
MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổnCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
MS 1043: Xót thương hoàn cảnh bé gái mắc bệnh u não cần sự hỗ trợ từ cộng đồngCảnh ngộ - 4 tuần trước
GĐXH – 10 tuổi, bé Trần Như Ý đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não phức tạp để giành sự sống. Hiện từng ngày, con đau đớn vì căn bệnh quái ác, trong khi bố mẹ ở cảnh khó, không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ nãoCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặngCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
MS 1040: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầuVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.