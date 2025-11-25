MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác

Hình ảnh bé Đàm Phương Dung, 7 tuổi, ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao, Cao Bằng, lặng lẽ nằm co ro trong lòng mẹ đã trở nên quen thuộc với các y bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức). Gương mặt phù nước, vết mổ dài trên đầu cùng đôi mắt mù lòa vì biến chứng sau nhiều lần phẫu thuật khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Ở tuổi lên 7, lẽ ra Dung đang tung tăng đến trường, học viết từng nét chữ đầu đời, chơi đùa bên bạn bè. Nhưng tuổi thơ của con lại phải gắn với mùi thuốc sát trùng, những dây truyền dịch và những cơn đau đầu dữ dội vì bị khối u chèn ép. Mỗi lần bác sĩ thay băng, bé chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại nằm im. Chứng kiến sự hiểu chuyện ấy của cô bé, người đối diện càng thêm thắt lòng.

Cơ thể Phương Dung bị phù sau nhiều năm điều trị bệnh

Cô bé dân tộc Nùng đã có 6 năm gắn với bệnh viện. Cuộc đời con là những ngày ra – vào viện liên tục. Phương Dung được chẩn đoán u sọ hầu, căn bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp.

Trải qua 7 lần giãn não và nhiều ca phẫu thuật u sọ hầu, tưởng như đã tạm ổn, nhưng khối u của con mới đây lại tái phát. Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên.

Trong lần nhập viện này, bác sĩ cho biết tiên lượng của con rất nặng, phải chờ vết thương khô mới có thể phẫu thuật tiếp để duy trì sự sống. Nghe bác sĩ nói con cần phẫu thuật khi vết thương ngừng chảy dịch, chị Lãnh Thị Thao – mẹ bé Phương Dung chỉ biết ôm con khóc.

"Con còn quá nhỏ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Giờ chỉ mong con vượt qua giai đoạn này để còn được sống bên bố mẹ. Chỉ mong con đỡ đau, chứ bệnh thế này thì chẳng biết xoay đâu ra tiền nữa", chị Thao nghẹn ngào.

Bé Phương Dung bị u sọ hầu

Hoàn cảnh gia đình bé Dung rất khó khăn. Bố bé làm nhân viên bán hàng với thu nhập bấp bênh. Ngoài Phương Dung, hai vợ chồng còn chăm sóc mẹ già hơn 70 tuổi và con gái đang học lớp 10.

Từ khi Dung mắc bệnh, mẹ phải nghỉ hẳn công việc để túc trực chăm con, nhất là từ khi bé mất thị lực, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Nhiều năm điều trị với các cuộc phẫu thuật liên tiếp, gia đình đã vay mượn khắp nơi để giữ "sự sống" cho Phương Dung. Hiện mỗi tháng, bé được hỗ trợ 1 triệu đồng, nhưng khoản này quá nhỏ so với chi phí thuốc men, điều trị, đi lại và chăm sóc lâu dài.

Gia đình con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

So với các chi phí điều trị, thuốc men, đi lại và chăm sóc kéo dài, khoản trợ cấp ấy gần như không thấm vào đâu. Căn nhà nhỏ ở Cao Bằng cũng không còn vật gì đáng giá để bán. Theo cán bộ phòng Công tác xã hội của bệnh viện, Phương Dung đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và việc điều trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ.

Ca mổ sắp tới là hy vọng duy nhất để cứu bé thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của cả gia đình. Cô bé 7 tuổi với đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có cơ hội tiếp tục chữa trị, giành lại sự sống.

Bé Phương Dung tới đây sẽ cần được phẫu thuật tiếp

