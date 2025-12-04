MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡ

MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác GĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.

Mang bệnh từ khi lên 3 tuổi

Trong căn phòng bệnh chật chội của Khoa Phẫu thuật nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Việt Đức), hình ảnh cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, lọt thỏm giữa giường bệnh trắng toát khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cậu bé ấy là Lý Minh Thống ở bản Lầy, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nhìn vóc dáng nhỏ bé như học sinh lớp 3, ít ai ngờ, Thông đã có thâm niên gần 10 năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Chẩm - mẹ của Thống cho biết, năm 2016 khi con tròn 3 tuổi thì phát hiện bị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Một căn bệnh khiến cơ thể Thống luôn trong trạng thái dễ chảy máu, bầm tím và tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng.

Thay vì những chuyến đi chơi, tuổi thơ của Thống gắn với bệnh viện, những đợt điều trị dài. Chị Chẩm đã đưa con đi khắp các bệnh viện từ bệnh viện tỉnh, xuống Bệnh viện Nhi Trung ương rồi sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với hy vọng tìm được phương pháp ổn định hơn. Nhưng, bệnh không thuyên giảm mà ngày thêm nặng. Suốt thời gian dài điều trị, mùi thuốc sát khuẩn, tiếng máy móc bệnh viện, căn phòng chật chội… đã trở thành "nhà" của hai mẹ con chị Thẩm.

Bé Thống bị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Ảnh PT

Theo bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, kết quả thăm khám gần đây cho thấy lá lách của Thống đã to độ IV, sa xuống dưới bờ sườn tới 5cm khiến em thường xuyên bị mệt mỏi, dễ xuất huyết. Bụng của Thống to dần, căng tròn như cái trống.

Nỗi đau mất cha và gánh nặng đặt lên đôi vai người mẹ

Khi nghe đến hoàn cảnh của bé Thống, ai nấy đều nghẹn lại. Bố của Thống mất cách đây 2 năm. Kinh tế gia đình đã kiệt quệ vì trước khi mất, bố của Thống đã nhiều năm phải điều trị di chứng sau tai nạn giao thông với chi phí tốn kém.

Từ ngày bố của Thống mất, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên chị Chẩm. Bố bệnh, mẹ già yếu, con gái lớn đang tuổi học hành. Gia đình thuộc diện cận nghèo, chỉ trông vào vài sào ruộng.

Bên giường bệnh, chị Thẩm ngồi lặng lẽ chăm sóc cho con. Ánh mắt của chị không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng vẫn kiên cường như thể chỉ cần chị gục xuống là cả nhà sẽ đổ theo.

Chị Thẩm vừa làm cha vừa làm mẹ, để lo cho con và bố mẹ già yếu, ngoài thời gian chăm con và những lúc nông nhà, chị bươn chải đủ thứ. Chi phí điều trị quá lớn so với thu nhập bấp bênh, lại thêm khoản vay ngân hàng càng đè nặng lên vai gầy của chị Thẩm. Đợt này, khi nhận chỉ định phẫu thuật cắt lách tại Bệnh viện Việt Đức, chị Thẩm gần như gục ngã.

Gia đình chị Thẩm rất cần sự chung tay của cộng đồng

Vay mượn được 20 triệu đồng khắp nơi để nộp vào viện phí cho con. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ trước chi phí nằm viện, thuốc men, chăm sóc sau mổ.

Từ ngày bị bệnh, Thống ít nói và trầm hơn. Dù thường xuyên phải nghỉ học cả tháng trời vì những đợt vào viện điều trị, Thống vẫn luôn là học sinh xuất sắc. Con chưa bao giờ đầu hàng số phận. "Cháu thích đi học lắm. Mỗi lần khỏe lên một chút là đòi mẹ cho về lớp, nhưng rồi lại ốm và lại vào viện. Cứ như vậy suốt mấy năm nay" - giọng chị Thẩm lạc đi.

Nhìn Thống nằm lặng im trên giường bệnh, ánh mắt hiền lành luôn ánh lên một câu hỏi không thành lời: "Bao giờ con được về nhà?" khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại.

Ước mơ giản đơn của Thống không phải là những món quà đắt tiền mà là được khỏe mạnh. Con mong sau này có thể chăm lo cho mẹ, đưa mẹ đi chơi xa. "Cháu vẫn hay nói là chỉ cần khỏe lại để được chạy nhảy như các bạn và sau này muốn được đưa mẹ đi chơi xa. Nghe con nói vậy, tôi không cầm được nước mắt" – chị Thẩm rưng rưng nói.

Sau ca phẫu thuật cắt lách, Thống sẽ tiếp tục phải điều trị. Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó đã làm tất cả những gì có thể, nhưng phía trước rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm. Sự trợ giúp ấy sẽ giúp cho Thống viết tiếp những ước mơ giản đơn thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Thống, chị Thẩm - Mã số 1051 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Chẩm ở Bản Lầy, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1051 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1051 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0348506904 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1051



