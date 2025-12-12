MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ

MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúp GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.

Phát hiện bệnh từ nốt mụn nhỏ

Biến cố liên tiếp ập đến khiến cuộc sống của gia đình bé Hoàng Văn Trường (SN 2021) ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vốn khó khăn nay càng thêm bế tắc. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng thở yếu ớt của đứa trẻ mới 4 tuổi dường như không thể át được nỗi đau từ căn bệnh hiểm nghèo đang từng ngày bào mòn cơ thể bé.

Chị Nguyễn Thị Nga – mẹ bé Trường cho biết, vào giữa năm 2025, Trường phát hiện bị bệnh từ nốt mụn nhỏ ở trên lông mày. Ban đầu cũng chỉ nghĩ con bị bị dị dứng, nhưng sau con hay ốm, đưa đi viện khám, bác sĩ thông báo có khối u bất thường. Từ giây phút đó, gia đình chị bước vào hành trình mà người mẹ nghẹn ngào gọi là "cơn ác mộng không lối thoát". Từ bệnh viện tỉnh, Trường được chuyển lên điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Sau xét nghiệm và sinh thiết cần thiết, các bác sĩ kết luận Trường bị ung thư máu. Căn bệnh hiểm nghèo này đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn. Chỉ trong nửa tháng, Trường đã trải qua ca phẫu thuật phức tạp tại Khoa Ngoại đầu cổ.

Bé Trường bị bệnh ung thư máu điều trị nhiều năm nay

Không lâu sau, Trường bước vào hành trình điều trị hóa chất với 8 đợt truyền liên tiếp khiến cơ thể em suy kiệt. Những ngày đầu điều trị, Trường thiếu máu trầm trọng, tiểu cầu giảm mạnh phải chuyển qua Bệnh viện Nhi Trung ương để lọc máu, rồi quay lại Bệnh viện K tiếp tục hóa trị.

Mỗi lần truyền hóa chất, những cơn đau quặn thắt hành hạ cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 4 tuổi ấy. "Con thường xuyên bị nhiễm khuẩn nặng, phải truyền máu, truyền tiểu cầu liên tục. Có những lúc con bị sốt cao li bì, mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt. Nhìn con gầy rộc đi mà tôi như đứt từng khúc ruột" – chị Nga nghẹn ngào.

Con nằm viện dài ngày, tiếng máy truyền, tiếng rên yếu ớt của Trường trở thành nỗi ám ảnh của gia đình. Trường hầu như không thể ăn uống, chỉ nhấp vài ngụm sữa để cầm hơi. Những lần truyền đạm hay hóa chất, bé nôn liên tục đến kiệt sức rồi lịm đi trong vòng tay mẹ. Dần dần, chị hạnh phúc khi thấy con hồi phục trở lại, nhưng rồi lại đau đớn với một nỗi lo khác – nỗi lo về chi phí điều trị bệnh cho con.

Gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ cần giúp đỡ

Gia đình chị Nga vốn chỉ trông vào mấy sào ruộng, đủ ăn qua ngày. Từ khi con mắc bệnh, mọi thu nhập gần như bằng 0. Hai đứa con nhỏ còn lại phải ở nhà cho bố chăm, còn chị Nga gần như ở hẳn tại bệnh viện mỗi khi Trường phải vào viện.

Chi phí điều trị bệnh quá lớn với những lần vào hóa chất, xét nghiệm, thuốc thang… Sau nhiều tháng, gia đình đã vay nợ hơn 35 triệu đồng, chưa kể các khoản lặt vặt hằng ngày. Dù được nhà ngoại hỗ trợ thêm nhưng những khoản chi cứ tăng mãi khiến gia đình nhà chị Nga rơi vào bế tắc.

Gia đình chị Nga đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Trớ trêu hơn, cả bố mẹ chồng chị Nga đều bị tai biến. Ông nội bị liệt một bên tay, không thể tự sinh hoạt. Còn bà nội cũng cần phải có người hỗ trợ. Mới ngoài 50 tuổi, hai ông bà đã mất khả năng lao động vì biến cố sức khỏe. Hằng ngày họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, trông chờ vào sự trợ giúp của vợ chồng chị Nga, trong khi nguồn thu của gia đình không có vì đã kiệt quệ khi chăm con bệnh nặng.

Ông Trần Văn Lượng, xóm trưởng xóm Liên Minh cho biết; "Gia đình nhà chị Nga thuộc diện khó khăn. Nhà có cháu Trường không may mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày, lại thêm việc bố mẹ chồng bị tai biến nên họ thực sự rất cần được cộng đồng giúp đỡ".

Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa xóm nghèo, hai đứa trẻ còn đang ở độ tuổi đến trường khát khao bữa cơm đầy đủ, khát khao vòng tay mẹ khi mẹ triền miên ở viện chăm em trai bạo bệnh. Cùng với đó là bố mẹ già tai biến khiến chị Nga đang ở bệnh viện luôn ở cảnh bất an.

Ở bệnh viện, Trường vẫn nằm đó – người gầy guộc, yếu ớt. Căn bệnh ung thư máu đang bào mòn từng ngày sức lực của bé. Nếu không được tiếp tục điều trị, nguy cơ gián đoạn phác đồ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng gia đình đã cạn kiệt cả kinh tế lẫn sức lực. Hơn lúc nào hết, gia đình chị Nga đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Trường, chị Nga - Mã số 1053 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Nga ở xóm Liên Minh, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1053 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1053 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0388676733. 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1053



