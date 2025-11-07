MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡ GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.

Tận tụy với nghề, âm thầm chiến đấu với bệnh tật

Nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Hà Giang (SN 1988), giáo viên Trường THCS Cương Gián (tỉnh Hà Tĩnh), luôn được học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi tinh thần tận tụy, hết lòng vì học trò. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sau những giờ lên lớp, người cô giáo ấy đang từng ngày vật lộn với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và tinh thần dần suy kiệt.

Cô Nguyễn Thị Hà Giang đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Cô Giang sinh ra trong 1 gia đình có bố là thương binh nặng hạng ¼, không còn sức lao động, mẹ là cán bộ văn thư trường học. Năm 2013, cô tốt nghiệp Trường đại học Vinh với tấm bằng thạc sỹ. Năm 2015, cô được tuyển dụng về giảng dạy tại Trường THCS Cương Gián.

Sau khi lập gia đình, cô theo chồng về sinh sống ở huyện Thạch Hà (cũ). Hai vợ chồng có hai con nhỏ (SN 2017 và 2020), cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

Biến cố ập đến, năm 2020, trong một lần đi khám định kỳ, cô nhận kết luận của bác sĩ bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, hành trình chạy chữa của cô bắt đầu. Cô rong ruổi khắp các bệnh viện từ Bắc vào Nam, hy vọng tìm được cơ hội sống. Nhưng bệnh ngày càng nặng, đến nay, các bác sĩ kết luận cô chỉ có thể ghép thận mới duy trì được sự sống. Để thực hiện ca ghép thì cần một khoản kinh phí rất lớn, điều vượt quá khả năng của gia đình cô Giang.

"Lúc nghe tin, tôi gần như sụp đổ. Tôi mới ngoài 30 tuổi, còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu trách nhiệm với gia đình, học trò... Nhưng rồi tôi tự nhủ phải cố gắng sống, vì các con, vì bố mẹ và vì chính nghề mà mình yêu quý”, cô Giang nghẹn ngào chia sẻ.

Kể từ khi phát bệnh, cô Giang phải nghỉ dạy thường xuyên để điều trị, chồng cô không có việc làm ổn định, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người phụ nữ bệnh tật. Mỗi đợt điều trị, riêng chi phí chạy thận và thuốc men đã ngốn từ 7 – 8 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt và chăm sóc hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình vì thế ngày càng túng quẫn.

Căn nhà nơi cô Giang trú ngụ bị bão xô ngã vẫn chưa được tu sửa.

Bác sĩ cho biết, để điều trị căn bệnh của cô chỉ còn cách ghép thay thận, muốn thực hiện được điều này đòi hỏi phải có người hiến tặng và cũng cần nguồn kinh phí lớn.

"Người thân trong nhà ai có thể hiến thận đều đã làm xét nghiệm, nhưng không ai tương thích. Mẹ chồng tôi đã gần 80 tuổi, lại đang phải chạy thận giống tôi. Chồng tôi đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan mới được hai năm, giờ phải bỏ dở về nước vì mẹ và vợ cùng bệnh nặng. Giờ anh ấy thất nghiệp, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ", cô Giang tâm sự.

Đối diện với bệnh tật và nỗi lo về kinh phí điều trị, có lúc cô muốn buông tay. Nhưng nghĩ đến hai con nhỏ, đến người cha thương binh hằng ngày vẫn phải đau đớn vì vết thương chiến tranh nay lại thêm nỗi đau khi thấy con bệnh tật mà lực bất tòng tâm, cô lại khao khát được sống. Sau mỗi đợt điều trị cô vẫn gắng gượng trở lại dạy học, phần vì nhớ trò, nhớ lớp, phần vì không muốn làm phiền anh em đồng nghiệp, phần vì muốn có thêm chi phí để điều trị.

Nghị lực người gieo chữ

Dù bệnh tật hành hạ, nhưng mỗi khi sức khỏe cho phép, cô Giang vẫn xin được trở lại bục giảng. "Chỉ khi đứng lớp, nhìn thấy học trò, cô mới tạm quên đi bệnh tật", đồng nghiệp của cô xúc động chia sẻ.

Nhiều hôm sau khi chạy thận, người mệt lả, cô vẫn gắng đến trường, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt luôn sáng và nụ cười vẫn dịu dàng như trước.

Thầy Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián cho biết, cô Giang là một giáo viên tâm huyết, giản dị và hết lòng vì học sinh. Từ khi biết cô mắc bệnh, tập thể nhà trường ai cũng thương xót.

"Từ khi cô Giang mắc bệnh phải đi điều trị, nhiều giáo viên trong trường tình nguyện dạy thay giúp cô. Nhà trường đã tổ chức quyên góp hỗ trợ, nhưng chi phí điều trị quá lớn và kéo dài, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái để cô tiếp tục điều trị, giành lại sự sống", Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián cho hay.

Không chỉ đồng nghiệp, nhiều thế hệ học sinh của cô cũng gửi lời động viên, quyên góp những khoản tiền nhỏ với mong muốn "cô có thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu".

Sau khi mắc bệnh, cô về nhà mẹ đẻ để tiện vừa đi dạy, vừa điều trị bệnh. Trong căn nhà nhỏ cấp 4, người phụ nữ 37 tuổi ấy vẫn ngày ngày gắng gượng với niềm tin rằng, phép màu sẽ đến từ lòng nhân ái của cộng đồng.

Hiện cô Nguyễn Thị Hà Giang đang rất cần sự chung tay giúp đỡ để có thể tiếp tục điều trị và duy trì sự sống. Mỗi sự ủng hộ, dù chỉ là một chút chia sẻ nhỏ, cũng là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống bên gia đình và trở lại với học trò thân yêu.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cô Giang - Mã số 1045 xin gửi về: 1. Cô Nguyễn Thị Hà Giang (SN 1988), giáo viên Trường THCS Cương Gián, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1045 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1045 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1045



