MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ

Gần 10 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác

Ở xã Bạch Hà (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), tỉnh Nghệ An, mỗi khi nhắc đến anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi, mọi người chỉ biết lắc đầu, thở dài thương cảm. Anh Nam kết hôn với một cô gái trong xã và có 3 người con, bé Nguyễn Thị Quý 11 tuổi, bé Nguyễn Trọng Thủy 9 tuổi và bé Nguyễn Trọng Tài 6 tuổi.

Nơi vùng quê nghèo, để kiếm được đồng tiền, họ phải vượt hàng trăm cây số xuống thành phố, hoặc ra các tỉnh lân cận làm thuê. Người vợ đi làm xa rồi bỏ đi biệt tích, để lại ba đứa con thơ. Anh Nam ở quê chỉ làm được phụ hồ hoặc các việc thời vụ, thu nhập thấp.

Anh Nam điều trị tại Khoa Xạ 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, không có người thân bên cạnh.

Buổi chiều se lạnh tháng 11, Khoa Xạ 1 (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) chìm trong tiếng máy thở đều đều. Giữa căn phòng nhỏ, anh Nam nằm co ro trên giường bệnh, không một người thân bên cạnh. Cơ thể gầy gò, con mắt thâm quầng vì những đêm dài đau đớn, nhưng điều khiến anh quặn lòng nhất không phải là căn bệnh u não, u hốc mắt đang giày vò mà là ba đứa con thơ ở nhà.

"Vợ tôi bỏ gia đình đi vào miền Nam rồi bặt tin luôn. Giờ tôi chỉ lo nếu mình nằm xuống, con cái không biết bấu víu vào ai. Bố mẹ thì già yếu rồi", anh Nam tâm sự.

Anh Nam phát bệnh từ năm 2017, u hốc mắt trên lan sát não. Từ Nghệ An, anh được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) phẫu thuật, rồi hóa trị 6 đợt, xạ trị 31 đợt liên tiếp. Về nhà chưa được bao lâu, khối u tái phát. Năm 2024, anh trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp, nhưng khối u vẫn tiếp tục lớn lên. Đầu năm 2025, anh phải xạ trị 25 mũi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhưng kết quả không khả quan. Khối u tiếp tục di lệch, chèn ép, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn. "Trong lòng tôi ngổn ngang, không biết trông chờ vào đâu nữa", anh Nam thở dài nói.

Người cha nghèo chỉ mong… còn sống để nuôi con

Bà Lưu Thị Mùi (58 tuổi), mẹ anh Nam, đang phải ở nhà chăm 3 đứa cháu nhỏ. "Vợ nó bỏ đi năm 2021, để lại ba đứa nhỏ dại. Nó đau ốm liên miên, mọi thứ đổ lên vai vợ chồng tôi. Mà chúng tôi già yếu cả rồi", bà Mùi kể.

Gia đình chỉ sống nhờ nghề làm nồi đất truyền thống. Khi Nam nằm viện, mọi chi phí từ tiền điều trị ngoài danh mục bảo hiểm đến từng suất cơm, từng chai nước đều phải vay mượn. Đôi lúc bí quá, bà Mùi phải vay lãi để kịp đóng tiền thuốc cho con.

Hai cháu lớn nhà anh Nam. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trước khi bệnh tái phát nặng, anh Nam làm phụ hồ để nuôi ba đứa nhỏ. Đồng tiền ít ỏi chỉ đủ bữa rau cháo qua ngày. Giờ bệnh tình tiến triển xấu, anh phải nằm viện lâu dài, dự kiến tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống.



Các bác sĩ cho biết, anh Nam còn phải điều trị dài và tốn kém. Thuốc của anh hầu hết nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí mỗi đợt điều trị vượt xa khả năng của một gia đình nghèo.

Sau khi phát bệnh, anh Nam gần như không còn đủ sức làm bất cứ việc nặng nào, ngày đêm xoay vòng giữa những đợt điều trị mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo, nỗi sợ bệnh tật… hằn rõ trên gương mặt người đàn ông mới 38 tuổi. "Tôi chỉ mong còn đủ sức mà sống để ở bên 3 đứa con thêm chút nữa. Đã mang con đến với cuộc đời này, tôi có trách nhiệm phải yêu thương dù con đường phía trước có ra sao", anh Nam bật khóc nói.

Chị Diệp Phương, Phòng Công tác xã hội - Truyền thông, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ, hoàn cảnh anh Nam hiện vô cùng chật vật. Vợ bỏ đi, anh một mình gà trống nuôi con, nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe sa sút. Giờ bản thân anh lại mang bệnh, bố mẹ già yếu không thể phụ giúp, kinh tế kiệt quệ. "Chúng tôi chỉ mong khi mọi người biết đến hoàn cảnh này sẽ chung tay hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua giai đoạn quá đỗi khó khăn", chị Phương bày tỏ.

Hiện anh Nguyễn Trọng Nam đang rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục điều trị, duy trì sự sống. Mỗi sự giúp đỡ, cũng là điểm tựa tinh thần lớn lao, giúp anh có thêm cơ hội ở lại bên bố mẹ già và ba đứa con thơ đang từng ngày ngóng đợi.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nam - Mã số 1050 xin gửi về: 1. Anh Nguyễn Trọng Nam (SN1987), xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1050 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1050 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0989594786 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1050



