MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
GĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
Gần 10 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác
Ở xã Bạch Hà (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), tỉnh Nghệ An, mỗi khi nhắc đến anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi, mọi người chỉ biết lắc đầu, thở dài thương cảm. Anh Nam kết hôn với một cô gái trong xã và có 3 người con, bé Nguyễn Thị Quý 11 tuổi, bé Nguyễn Trọng Thủy 9 tuổi và bé Nguyễn Trọng Tài 6 tuổi.
Nơi vùng quê nghèo, để kiếm được đồng tiền, họ phải vượt hàng trăm cây số xuống thành phố, hoặc ra các tỉnh lân cận làm thuê. Người vợ đi làm xa rồi bỏ đi biệt tích, để lại ba đứa con thơ. Anh Nam ở quê chỉ làm được phụ hồ hoặc các việc thời vụ, thu nhập thấp.
Buổi chiều se lạnh tháng 11, Khoa Xạ 1 (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) chìm trong tiếng máy thở đều đều. Giữa căn phòng nhỏ, anh Nam nằm co ro trên giường bệnh, không một người thân bên cạnh. Cơ thể gầy gò, con mắt thâm quầng vì những đêm dài đau đớn, nhưng điều khiến anh quặn lòng nhất không phải là căn bệnh u não, u hốc mắt đang giày vò mà là ba đứa con thơ ở nhà.
"Vợ tôi bỏ gia đình đi vào miền Nam rồi bặt tin luôn. Giờ tôi chỉ lo nếu mình nằm xuống, con cái không biết bấu víu vào ai. Bố mẹ thì già yếu rồi", anh Nam tâm sự.
Anh Nam phát bệnh từ năm 2017, u hốc mắt trên lan sát não. Từ Nghệ An, anh được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) phẫu thuật, rồi hóa trị 6 đợt, xạ trị 31 đợt liên tiếp. Về nhà chưa được bao lâu, khối u tái phát. Năm 2024, anh trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp, nhưng khối u vẫn tiếp tục lớn lên. Đầu năm 2025, anh phải xạ trị 25 mũi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhưng kết quả không khả quan. Khối u tiếp tục di lệch, chèn ép, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn. "Trong lòng tôi ngổn ngang, không biết trông chờ vào đâu nữa", anh Nam thở dài nói.
Người cha nghèo chỉ mong… còn sống để nuôi con
Bà Lưu Thị Mùi (58 tuổi), mẹ anh Nam, đang phải ở nhà chăm 3 đứa cháu nhỏ. "Vợ nó bỏ đi năm 2021, để lại ba đứa nhỏ dại. Nó đau ốm liên miên, mọi thứ đổ lên vai vợ chồng tôi. Mà chúng tôi già yếu cả rồi", bà Mùi kể.
Gia đình chỉ sống nhờ nghề làm nồi đất truyền thống. Khi Nam nằm viện, mọi chi phí từ tiền điều trị ngoài danh mục bảo hiểm đến từng suất cơm, từng chai nước đều phải vay mượn. Đôi lúc bí quá, bà Mùi phải vay lãi để kịp đóng tiền thuốc cho con.
Hai cháu lớn nhà anh Nam. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Trước khi bệnh tái phát nặng, anh Nam làm phụ hồ để nuôi ba đứa nhỏ. Đồng tiền ít ỏi chỉ đủ bữa rau cháo qua ngày. Giờ bệnh tình tiến triển xấu, anh phải nằm viện lâu dài, dự kiến tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống.
Các bác sĩ cho biết, anh Nam còn phải điều trị dài và tốn kém. Thuốc của anh hầu hết nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí mỗi đợt điều trị vượt xa khả năng của một gia đình nghèo.
Sau khi phát bệnh, anh Nam gần như không còn đủ sức làm bất cứ việc nặng nào, ngày đêm xoay vòng giữa những đợt điều trị mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo, nỗi sợ bệnh tật… hằn rõ trên gương mặt người đàn ông mới 38 tuổi. "Tôi chỉ mong còn đủ sức mà sống để ở bên 3 đứa con thêm chút nữa. Đã mang con đến với cuộc đời này, tôi có trách nhiệm phải yêu thương dù con đường phía trước có ra sao", anh Nam bật khóc nói.
Chị Diệp Phương, Phòng Công tác xã hội - Truyền thông, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ, hoàn cảnh anh Nam hiện vô cùng chật vật. Vợ bỏ đi, anh một mình gà trống nuôi con, nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe sa sút. Giờ bản thân anh lại mang bệnh, bố mẹ già yếu không thể phụ giúp, kinh tế kiệt quệ. "Chúng tôi chỉ mong khi mọi người biết đến hoàn cảnh này sẽ chung tay hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua giai đoạn quá đỗi khó khăn", chị Phương bày tỏ.
Hiện anh Nguyễn Trọng Nam đang rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục điều trị, duy trì sự sống. Mỗi sự giúp đỡ, cũng là điểm tựa tinh thần lớn lao, giúp anh có thêm cơ hội ở lại bên bố mẹ già và ba đứa con thơ đang từng ngày ngóng đợi.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nam - Mã số 1050 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Trọng Nam (SN1987), xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1050
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1050
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0989594786
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1050
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ở phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).
GĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.
GĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.
GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
GĐXH – 10 tuổi, bé Trần Như Ý đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não phức tạp để giành sự sống. Hiện từng ngày, con đau đớn vì căn bệnh quái ác, trong khi bố mẹ ở cảnh khó, không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
