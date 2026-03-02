MS 1066: Nam sinh 19 tuổi chờ mổ u não, gia đình nghèo kiệt quệ trước chi phí điều trị
GĐXH – Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bệnh nặng, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Nam sinh 19 tuổi bị u não vì thế đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Dần liệt tứ chi vì u não tái phát
Tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Giang Nam (19 tuổi) ở Quang Húc, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u não tái phát.
Nam từng trải qua hai lần phẫu thuật u não, đồng thời được đặt dẫn lưu não thất – ổ bụng để kiểm soát áp lực nội sọ. Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, lần nhập viện này, Nam vào viện trong tình trạng đau đầu nhiều, yếu tứ chi. Hiện em vẫn đang được duy trì hệ thống dẫn lưu não thất, ổ bụng và tiếp tục theo dõi để hội chẩn, chờ phẫu thuật tiếp.
Ở tuổi 19, nhiều bạn đồng trang lứa đang học tập và xây dựng tương lai cho riêng mình. Còn Nam từng ngày chịu đựng đau đớn, đối diện nguy cơ liệt tứ chi kéo dài nếu không được điều trị đầy đủ.
Hiện tại, sức khỏe của Nam suy giảm rõ rệt sau những lần can thiệp ngoại khoa. Tình trạng yếu liệt tứ chi khiến sinh hoạt hằng ngày của em gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Quá trình điều trị phía trước được dự báo kéo dài, đòi hỏi chi phí lớn và sự kiên trì trong phục hồi chức năng.
Gánh nặng chồng chất
Ở vùng quê nghèo, cuộc sống gia đình Nam chủ yếu dựa vào nghề nông, thu nhập thấp và phụ thuộc vào mùa vụ. Bố của Nam từng bị viêm tụy cấp, sức khỏe suy yếu, thường xuyên đau ốm và không thể lao động nặng. Thời gian chạy chữa bệnh cho bố Nam đã khiến kinh tế gia đình suy kiệt.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, Nam cũng có thẻ khuyết tật nặng. Hai lần phẫu thuật trước cùng chi phí thuốc men, chăm sóc, đi lại đã khiến nguồn lực tài chính gần như cạn kiệt.
Lần điều trị này, chi phí phẫu thuật và phục hồi chức năng dự kiến vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Thời gian nằm viện kéo dài, nguồn thu vốn đã bấp bênh nay càng thêm khó khăn đối với gia đình thuần nông ấy.
Bên giường bệnh, bà Vũ Thị Vui - mẹ của Nam gần như túc trực suốt ngày đêm. Người phụ nữ lam lũ ấy ngồi bên giường bệnh, bàn tay gầy guộc nắm chặt tay con như giữ lại chút sức lực mong manh mà nước mắt lăn dài mỗi khi thấy con nhăn mặt vì những cơn đau kéo đến.
Điều duy nhất mong mỏi lúc này của bà Vui là con có thêm cơ hội phẫu thuật, cải thiện vận động để tự chăm sóc bản thân, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình như hiện tại.
Các bác sĩ đánh giá, nếu được điều trị kịp thời và tích cực, bệnh nhân vẫn còn cơ hội cải thiện chức năng vận động. Tuy nhiên, hành trình ấy đòi hỏi điều kiện kinh tế ổn định để đảm bảo phẫu thuật và phục hồi lâu dài.
Trong lúc này, gia đình Nam rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể tiếp tục điều trị, duy trì hi vọng phục hồi sức khỏe và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nguyễn Giang Nam - Mã số 1066 xin gửi về:
1. Em Nguyễn Giang Nam ở Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1066
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1066
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0386444432
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1066
