MS 1065: Xót thương gia cảnh người đàn ông 5 lần phẫu thuật khớp háng, gia đình kiệt quệ vì bệnh tật

Ông Đỗ Lường Nam (60 tuổi), quê tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa là lao động chính trong gia đình thuần nông. Cuộc sống vốn đã nhiều vất vả nay càng thêm khó khăn khi ông phải nằm viện thời gian dài vì biến chứng viêm khớp háng.

Năm 2023, ông Nam bị gãy liên mấu chuyển xương đùi và được chỉ định phẫu thuật thay khớp. Tuy nhiên, sau ca mổ, ông xuất hiện tình trạng viêm rò, chảy dịch vùng khớp háng. Từ đó đến nay, ông đã trải qua 5 lần phẫu thuật nạo viêm khớp háng. Thời gian điều trị kéo dài khiến sức khỏe suy giảm, trong khi kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Hiện ông Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ con.

Dù đã trải qua 5 lần phẫu thuật, tình trạng viêm nhiễm vẫn tái phát, khiến việc đi lại gần như không thể. Là trụ cột gia đình, ông Nam nay phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ con.

Vợ chồng ông làm nông, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ. Từ ngày ông Nam đổ bệnh, nguồn thu chính gần như không còn. Vợ chồng ông có hai người con trai nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn. Người con trai lớn làm nghề chạy xe ôm. Mỗi ngày, anh tranh thủ chạy xe kiếm thêm thu nhập rồi vào viện thay mẹ chăm sóc bố.

Suốt hơn hai năm qua, dù các con hết lòng gồng gánh, chi phí điều trị kéo dài đã khiến gia đình ông Nam rơi vào cảnh kiệt quệ. Viện phí, thuốc men và sinh hoạt trong thời gian nằm viện trở thành gánh nặng vượt quá khả năng chi trả. Gia đình phải vay mượn, chắt chiu từng khoản chi để tiếp tục điều trị.

Gia đình ông đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Sau nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe ông Nam suy yếu nghiêm trọng. Điều ông mong mỏi không phải điều gì lớn lao, chỉ là có thể sớm ổn định sức khỏe để tự đi lại, giảm bớt gánh nặng cho vợ con. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, để có được điều đó rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Nam - Mã số 1065 xin gửi về: 1. Ông Đỗ Lường Nam quê tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1065 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1065 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0354247386 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1065







