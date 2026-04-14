MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trong căn nhà xuống cấp tại thôn Tân Thành, xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) nằm bất động trên giường sau cơn đột quỵ não. Dù đã trải qua phẫu thuật, di chứng để lại quá nặng nề: liệt hoàn toàn nửa người bên trái, một mắt hỏng, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Người đàn ông từng là trụ cột kinh tế của gia đình giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Bi kịch chưa dừng lại khi tháng 9/2025, mẹ anh qua đời, để lại hai cha con già yếu nương tựa trong cảnh ngặt nghèo.

Anh Cường nằm liệt sau lần đột quỵ

Người ở bên anh mỗi ngày là cụ Phạm Văn Tý – người cha đã bước sang tuổi 80. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", lẽ ra được nghỉ ngơi, cụ vẫn phải gồng mình lo từng bữa ăn, giấc ngủ, viên thuốc cho con trai bệnh tật.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng thêm bế tắc khi gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông chờ vào sự hỗ trợ ít ỏi từ họ hàng và làng xóm.

Mọi sinh hoạt của anh Cường hiện giờ đều do người cha đã ngoài 80 tuổi chăm sóc.

Căn nhà hai cha con đang sống cũng đã xuống cấp nghiêm trọng: mái dột, tường nứt, nền ẩm thấp. Mỗi khi mưa xuống, nước dâng lên vào từng góc nhà, khiến cuộc sống vốn đã khốn khó càng thêm chật vật.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, gia đình anh Cường thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đại diện UBND xã Thọ Lập cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Văn Cường rất éo le. Bản thân anh mất khả năng lao động, cha già yếu, không còn nguồn thu nhập. Rất mong các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để gia đình anh vượt qua giai đoạn này".

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Cường

Những ngày tháng trôi qua, hai cha con vẫn âm thầm vật lộn với bệnh tật và cái nghèo trong căn nhà cũ kỹ. Không có nguồn thu nhập, không có chỗ dựa vững chắc, tương lai của họ ngày càng trở nên mong manh.

Trong hoàn cảnh ấy, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ cũng trở thành điểm tựa lớn cho hai cha con anh Cường; không chỉ giúp hai cha con họ có thêm chi phí thuốc men, sinh hoạt, mà còn góp phần giữ lại mái nhà đang xuống cấp, giúp họ có thêm hy vọng để tiếp tục sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Cường - Mã số 1077 xin gửi về: 1. Anh Phạm Văn Cường ở thôn Tân Thành, xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa, anh Phạm Văn Cường - SĐT 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1076 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1076 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1077

Nga Thu