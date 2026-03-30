MS 1073: Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuật

Lá lách phình to, bé gái 6 tuổi cần phẫu thuật

Đó là hoàn cảnh của bé Mùng Thị Uyên (6 tuổi), dân tộc Pà Thẻn, trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại Uyên đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì biến chứng nặng của bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Uyên phát hiện mắc bệnh từ khi mới 5 tháng tuổi. Từ đó, tuổi thơ của em gắn liền với bệnh viện, truyền máu định kỳ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Những tưởng chỉ riêng con mang bệnh, nhưng sau khi sinh con, chị Cầm Thị Sươi – mẹ của Uyên cũng được phát hiện mắc cùng căn bệnh. Hằng tháng, chị điều trị tại cơ sở y tế tuyến tỉnh. Hai mẹ con cùng chống chọi với bệnh tật trong hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, khiến hành trình điều trị càng thêm gian nan.

Bé Uyên bị bệnh tan máu bẩm sinh đang ở thể nặng, cần được phẫu thuật sớm

Do mắc căn bệnh này, Uyên không như những đứa trẻ khác. Con thường xuyên bủn rủn chân tay, ngủ được chừng một tiếng lại trở mình, bứt rứt rồi khóc vì đau. Người mẹ cũng đang mang bệnh, nhưng vẫn phải thức trắng đêm xoa bóp cho con. Hai mẹ con ôm nhau suốt đêm dài trong nỗi mệt mỏi và lo lắng.

Theo các bác sĩ, bệnh của Uyên cần điều trị lâu dài bằng truyền máu định kỳ kết hợp thải sắt và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nếu không được điều trị đầy đủ, bệnh có thể gây biến dạng xương, đặc biệt vùng mặt; lách to, nguy cơ vỡ khi chấn thương; chậm phát triển thể chất do thiếu máu kéo dài.

Hiện tại, do bệnh kéo dài, Uyên bị lách to, chạm bờ sườn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bé đã được chỉ định phẫu thuật cắt lách – phương án cần thiết để hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống.

Nỗi lo chồng chất trong căn nhà nghèo

Gia đình Uyên đang đối mặt với nhiều khó khăn khi bệnh tật và kinh tế cùng lúc đè nặng. Chi phí phẫu thuật cho em khoảng 10 triệu đồng. Con số ấy với nhiều người có lẽ không lớn, nhưng lại đang là gánh nặng quá sức với gia đình chị Sươi.

Vợ chồng chị Sươi làm nông, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào nương rẫy. Uyên là con thứ hai, trên còn một chị gái 8 tuổi đang đi học.

Để duy trì việc điều trị cho hai mẹ con, gia đình chị Sươi đã phải vay mượn nhiều nơi. Những khoản nợ chồng chất khiến cuộc sống càng thêm bế tắc. Mỗi lần Uyên nhập viện là một lần gia đình phải xoay xở tiền bạc.

Hai mẹ con chị Sươi cùng mang bệnh

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt chia sẻ: "Trường hợp gia đình bé Uyên quá khó khăn vì cả hai mẹ con cùng bị bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh nhi cần phẫu thuật cắt lách để tránh biến chứng nặng, nhưng chi phí vượt quá khả năng gia đình, mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp bé có cơ hội điều trị".

Cái đói, cái nghèo bủa vây, những hi vọng mong manh cũng vụn vỡ khiến người mẹ dân tộc nghèo chẳng thể tìm lối ra. Chị Sươi bảo, nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ đến các con thơ lại gắng gượng từng ngày. Nhìn con với đôi mắt ngây thơ chẳng thấy nổi một nụ cười, bụng ngày một to, chị càng xót xa thêm.

Mẹ con chị Sươi rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Uyên còn quá nhỏ. Ở tuổi lên 6, khi bạn bè cùng trang lứa đang vô tư đến trường, Uyên lại quen với kim tiêm, giường bệnh và những lần truyền máu kéo dài. Ca phẫu thuật sắp tới không chỉ là cơ hội cải thiện sức khỏe, hi vọng kéo dài sự sống. Nhưng lúc này, để chạm tới hi vọng ấy, gia đình chị Sươi rất cần sự chung tay của cộng đồng để hai mẹ con cùng chống chọi với bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Sươi - Mã số 1073 xin gửi về: 1. Chị Cầm Thị Sươi ở xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1073 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1073 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/098 1736392 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1073



