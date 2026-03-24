MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trường
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.
Dang dở việc học vì tai nạn bất ngờ
Trong phòng bệnh tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Thị Tuyết ở Lê Ích Mộc (Hải Phòng) nằm bất động với nhiều thiết bị máy móc, dây dợ hỗ trợ sự sống xung quanh.
Tuyết đang là học sinh lớp 10. Cách đây không lâu, nữ sinh 16 tuổi ấy vẫn đến trường bình thường như mọi ngày. Thế nhưng, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến Tuyết bị chấn thương sọ não nặng, buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo các bác sĩ, kết quả chụp chiếu cho thấy, Tuyết bị tụ máu trán phải, tổn thương nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng. Được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và điều trị tận tình, Tuyết đã tạm thời vượt qua tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Tuy vậy, Tuyết vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 cho biết: "Bệnh nhân Tuyết bị chấn thương sọ não nặng, hiện đang trong giai đoạn theo dõi sát sao, cần hội chẩn để có hướng điều trị tiếp theo. Quá trình hồi sức và phục hồi chức năng sẽ kéo dài, chi phí điều trị lớn, nguy cơ di chứng lâu dài là rất cao nếu không được can thiệp kịp thời".
Gánh nặng dồn lên vai người mẹ công nhân
Chị Nguyễn Thị Nghì – mẹ của Tuyết gần như kiệt sức sau nhiều ngày túc trực bên giường bệnh của con. Đôi mắt thâm quầng, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết nắm lấy tay con, mong một phép màu sẽ đến.
Gia đình em Tuyết thuộc diện khó khăn, neo người. Nhiều năm qua, mẹ con chị Nghì nương tựa vào nhau bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Chị gái Tuyết vừa tốt nghiệp lớp 12 nhưng chưa có việc làm ổn định. Tai nạn bất ngờ đến khiến mẹ con chị Nghì rơi vào cảnh bế tắc.
Những ngày qua, chị Nghì chạy đôn chạy đáo lo vay mượn tiền để chạy chữa cho con. Số tiền vay mượn đã gần 100 triệu đồng, nhưng phía trước hành trình điều trị của con còn dài, trong khi khả năng xoay xở của gia đình đã gần như cạn kiệt.
"Chỉ mong con tỉnh lại, dù vất vả tôi cũng cố gắng được. Nhưng giờ tôi cũng không biết vay mượn đâu nữa, tiền hết rồi, chẳng biết phải làm sao để tiếp tục cứu con…" – người mẹ ấy nắm chặt tay con nghẹn ngào nói.
Theo đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, đây là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại viện. Gia đình bệnh nhân đã vay mượn số tiền lớn để điều trị bệnh. Thời gian tới, Tuyết còn phải phẫu thuật, chi phí cũng cần nhiều.
"Những ngày qua điều trị ở bệnh viện, chúng tôi cũng đã cố gắng tạo điều kiện cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian điều trị còn kéo dài và cần nhiều chi phí. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp bệnh nhân có thêm cơ hội hồi phục, trở lại trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ tuổi trẻ" – đại diện Phòng Công tác xã hội của bệnh viện nói.
Thời điểm này, khi các bạn đồng trang lứa đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra ở trường thì Tuyết lại phải giành giật sự sống từng ngày. Tương lai phía trước của Tuyết giờ phụ thuộc rất nhiều vào sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm và cả cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nghì - Mã số 1072 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Nghì ở Lê Ích Mộc (Hải Phòng)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1072
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1072
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0346190498
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1072
