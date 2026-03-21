MS 1071: Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhà

Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau mất con nơi xứ người.

Giấc mơ đổi đời dang dở nơi đất khách

Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Viết Thưởng (SN 1994, trú tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) chìm trong không khí u ám. Từ niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình, anh Thưởng nay đã mãi mãi ra đi nơi đất khách quê người sau một tai nạn lao động nghiêm trọng tại Nhật Bản, để lại nỗi đau không gì bù đắp và gánh nặng chồng chất cho cha mẹ già yếu ở quê nhà.

Căn nhà đơn sơ của gia đình anh Thưởng.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của anh Thưởng gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn. Bố mẹ anh đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại thường xuyên đau ốm, phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện trong nước. Kinh tế gia đình chủ yếu trông vào vài sào ruộng và những công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập không ổn định, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Là con trai trong gia đình, anh Thưởng sớm ý thức được trách nhiệm của mình. Nhìn cha mẹ ngày một già yếu, bệnh tật, anh luôn trăn trở tìm cách thay đổi cuộc sống. Năm 2024, sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc theo diện xuất khẩu lao động, với mong muốn có thể kiếm tiền gửi về giúp gia đình trả nợ, chữa bệnh cho cha mẹ và xây dựng lại cuộc sống.

Để có tiền cho con đi, gia đình anh Thưởng đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng từ ngân hàng và người thân. Đó là một khoản nợ lớn đối với một gia đình nghèo, nhưng cũng là tất cả niềm tin, hy vọng mà cha mẹ dành cho con trai. Ngày tiễn con lên đường, dù lo lắng, nhưng trong lòng họ vẫn nuôi hy vọng rằng chỉ vài năm sau, cuộc sống sẽ khấm khá hơn.

Cha mẹ già nghẹn ngào chỉ mong đưa được thi thể con về quê.

Những ngày đầu nơi xứ người, anh Thưởng phải đối mặt với không ít khó khăn: rào cản ngôn ngữ, môi trường làm việc khắc nghiệt, cường độ lao động cao. Thế nhưng, anh vẫn luôn cố gắng, chăm chỉ làm việc, chắt chiu từng đồng để gửi về quê. Những cuộc gọi về nhà, anh thường chỉ nói những điều tích cực, giấu đi sự vất vả của mình để cha mẹ yên lòng.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã khiến giấc mơ đổi đời của người thanh niên trẻ tuổi ấy mãi mãi dang dở.

Ngày 13/3/2026, trong lúc làm việc tại Nhật Bản, anh Thưởng không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khi một cây gỗ bất ngờ đổ gãy, đập trúng người. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Tin dữ truyền về quê nhà như sét đánh ngang tai. Từ niềm hy vọng, từ chỗ dựa lớn nhất, giờ đây anh Thưởng chỉ còn lại trong ký ức của gia đình và người thân. Nỗi đau mất con khiến cha mẹ anh gần như suy sụp hoàn toàn.

Cha mẹ già nghẹn ngào: “Chỉ mong đưa được con về quê”

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bà Nguyễn Thị Nhuần (SN 1959), mẹ của anh Thưởng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run khi nhắc đến con trai. Từ ngày nhận tin dữ, bà gần như không ăn, không ngủ, lúc nào cũng ôm di ảnh con mà khóc.

“Con tôi nó hiền lành, chịu khó lắm. Nó đi chỉ mong kiếm tiền về trả nợ, lo cho bố mẹ. Ai ngờ giờ nó lại mất bên đó. Tôi chỉ mong được nhìn mặt con lần cuối, đưa con về quê mà cũng không biết làm sao…”, bà nghẹn ngào nói.

Bà Nhuần nghẹn ngào kể về người con trai xấu số.

Ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Viết Xin (SN 1959), bố của anh Thưởng, sức khỏe yếu, giọng khàn đặc vì xúc động. Ông vốn đã mang trong mình nhiều bệnh tật, thường xuyên phải đi viện điều trị. Nay cú sốc mất con càng khiến ông thêm suy kiệt.

“Nhà tôi vay mượn khắp nơi mới cho nó đi được. Giờ nợ vẫn còn đó, mà con thì mất rồi. Muốn sang bên đó đưa con về mà không có tiền. Gia đình tôi hiện bất lực, chỉ mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ để đưa con tôi về quê, cho nó được nằm lại trên mảnh đất quê hương”, ông Xin nghẹn ngào chia sẻ.

Không chỉ gánh nặng tinh thần, gia đình còn đang đối mặt với áp lực tài chính rất lớn. Khoản nợ hơn 200 triệu đồng chưa kịp trả, chi phí chữa bệnh cho người cha vẫn còn đó, nay lại phát sinh thêm khoản tiền khổng lồ để đưa thi thể anh Thưởng từ Nhật Bản về Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phố cho biết: “Gia đình anh Thưởng thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bố mẹ già yếu, bệnh tật, kinh tế bấp bênh. Nay anh Thưởng mất ở nước ngoài, gia đình không có khả năng đưa thi thể về. Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để gia đình sớm đưa anh về quê an táng”.

Theo lãnh đạo địa phương, chi phí vận chuyển thi thể từ nước ngoài về có thể lên tới hàng trăm triệu đồng con số vượt xa khả năng của gia đình. Trong khi đó, mọi nguồn lực đã cạn kiệt, họ không còn khả năng xoay xở.

Điều đau lòng hơn cả là từ khi xảy ra sự việc đến nay, cha mẹ anh Thưởng vẫn chưa thể sang Nhật Bản, cũng chưa được nhìn mặt con lần cuối. Khoảng cách địa lý xa xôi cùng chi phí đắt đỏ khiến ước mong tưởng chừng đơn giản ấy trở nên xa vời.

Giữa nỗi đau tột cùng và hoàn cảnh bế tắc, gia đình chỉ biết gửi gắm hy vọng vào sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi tấm lòng hảo tâm lúc này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn về tài chính mà còn là sự an ủi lớn lao, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua biến cố.

Sự ra đi của anh Nguyễn Viết Thưởng là một mất mát lớn đối với gia đình, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về những rủi ro mà người lao động Việt Nam phải đối mặt nơi xứ người. Đằng sau những chuyến đi mang theo giấc mơ đổi đời là không ít hiểm nguy, và khi biến cố xảy ra, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát, cần lắm sự chung tay của xã hội.

Lúc này, điều gia đình anh Thưởng mong mỏi nhất không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là được đưa thi thể con trai trở về quê hương. Đó cũng là nguyện vọng tha thiết, là lời khẩn cầu từ tận đáy lòng cha mẹ đang từng ngày quặn thắt vì nỗi đau mất con nơi đất khách.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nhuần - Mã số 1071 xin gửi về: 1. Bà Nguyễn Thị Nhuần ở thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1071 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1071 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0369545031 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1071