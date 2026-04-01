MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng
GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.
Rạng sáng 30/3, giữa cơn dông lốc dữ dội quét qua xã Cao Minh, một bi kịch đã ập xuống gia đình nhỏ ở thôn Cốc Nghè. Ngôi nhà đơn sơ vốn đã xuống cấp bất ngờ đổ sập trong đêm, vùi lấp cháu Sùng Thị Xuân (SN 2017) – cô bé 9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phổ thông Dân tộc bán trú Cổ Linh.
Bị thanh gỗ đè lên lưng, cháu Xuân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, co giật. Phía sau đứa trẻ đang giành giật sự sống trong bệnh viện là một gia đình nghèo gần như trắng tay, không còn tài sản. Ngôi nhà mới thì chưa hoàn thiện, gia đình cũng không biết bấu víu vào đâu giữa biến cố dồn dập.
Tiếng sập bất ngờ trong đêm
Đêm 29/3, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh kéo đến bất ngờ. Trong căn nhà dựng bằng tre, nứa, mái lợp tạm bợ, gia đình anh Sùng Văn Thắng (SN 1999, bố cháu Xuân) đang ngủ sau một ngày làm nương vất vả.
Một tiếng "rầm" vang lên giữa đêm, xé tan không gian yên tĩnh của núi rừng. Ngôi nhà đã xuống cấp không còn trụ vững trước sức gió, đổ sập hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cháu Xuân bị vùi lấp. Cơ thể nhỏ bé của em bị kẹt lại giữa đống tre, gỗ và mái lợp vỡ vụn.
"Lúc đó chỉ biết gọi tên con, vừa khóc vừa đào bới…" – người nhà nạn nhân kể lại trong nghẹn ngào.
Dưới ánh đèn yếu ớt, người lớn trong nhà và hàng xóm lao vào đống đổ nát, dùng tay không gạt từng lớp gạch đá, cố tìm cháu. Khi đưa được cháu Xuân ra ngoài, em đã bất tỉnh, không còn phản ứng.
Không một giây chậm trễ, gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn.
Giành giật sự sống cho cô bé 9 tuổi
Theo TTƯT.TS.BS Hoàng Xuân Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, rạng sáng 30/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Sùng Thị Xuân trong tình trạng đa chấn thương nặng.
"Khi nhập viện, cháu bất tỉnh, co giật, không đáp ứng khi gọi hỏi. Đây là tình trạng rất nặng, nguy cơ cao", bác sĩ Sơn cho biết.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và xử trí các tổn thương. Toàn bộ ê-kíp y, bác sĩ túc trực liên tục, theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ. Sau nhiều giờ nỗ lực, tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện.
"Hiện cháu đã tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy và ăn được cháo. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi sát", bác sĩ Sơn chia sẻ.
Tin vui ấy phần nào thắp lên hy vọng cho gia đình. Nhưng hành trình phía trước vẫn còn rất dài, khi những tổn thương chưa thể hồi phục trong ngày một ngày hai.
Đứa trẻ mồ côi và gia cảnh đặc biệt khó khăn
Cháu Sùng Thị Xuân không chỉ chịu nỗi đau thể xác sau tai nạn, mà còn mang trong mình một tuổi thơ nhiều mất mát.
Mẹ ruột của cháu qua đời từ năm 2023 vì bệnh tật, khi Xuân mới lên 6 tuổi. Từ đó đến nay, em sống cùng bố là anh Sùng Văn Thắng, mẹ kế và 2 em nhỏ trong một gia đình có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn.
Gia đình là người dân tộc Mông, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định. Khi đến mùa vụ, cả nhà dồn sức làm ruộng, làm nương. Hết mùa, anh Thắng lại đi phát nương thuê cho người khác, mỗi lần được vài triệu đồng mang về trang trải những chi phí tối thiểu như mắm, muối, mì chính cho cả gia đình.
"Cũng muốn đi làm xa để có tiền hơn, nhưng con còn nhỏ quá, không ai trông nom…" – anh Thắng chia sẻ, ánh mắt đầy trăn trở.
Cuộc sống vốn đã chật vật, thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình vẫn cố gắng cho con đi học, nuôi hy vọng về một tương lai tốt hơn.
Ngôi nhà đổ nát cùng giấc mơ dang dở
Trước khi tai họa xảy ra, anh Thắng đã nhận ra căn nhà cũ không còn an toàn. Anh cố gắng xoay xở để dựng một ngôi nhà mới cách đó khoảng 50m. Không có tiền, bộ khung nhà phải mua lại của người chú trong gia đình, nhưng vẫn chưa có khả năng thanh toán.
"Nhà tôi xuống cấp lắm rồi, sợ mưa bão nên cố làm nhà mới. Chưa có tiền thì lấy về làm trước, sau này đi làm kiếm tiền trả dần cho chú…" – anh nói.
Ngôi nhà mới đã dựng xong khung, lợp mái, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thiện nhưng gia đình chưa kịp chuyển vào ở, tai họa đã ập đến.
"Giá như làm được sớm hơn, có lẽ con tôi đã không bị như vậy…" – người cha nghẹn lại.
Sau trận dông lốc, gia đình anh Thắng gần như không còn gì. Nhà cửa bị san phẳng, con gái của anh thì đang nằm viện. Khi đưa con đi cấp cứu, anh không có nổi một khoản tiền trong người.
"May có các bác sĩ giúp đỡ, rồi mọi người hỗ trợ, chứ lúc đó tôi không biết xoay xở thế nào" - anh Thắng nói.
Không chỉ nỗ lực cứu chữa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã hỗ trợ gia đình anh Thắng 2 triệu đồng cùng quần áo để giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.
Chính quyền xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên cũng đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể hỗ trợ gia đình dọn dẹp, di dời tài sản còn lại đến nơi an toàn, tạm thời ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới đang xây dở.
Ông Ma Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: "Gia đình cháu Xuân hoàn cảnh rất khó khăn, lại gặp biến cố lớn, địa phương đã hỗ trợ bước đầu".
Được biết, trận dông lốc đêm 29/3 đã khiến khoảng 40 ngôi nhà trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trường hợp của gia đình cháu Xuân là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ở tuổi lên 9, cháu Sùng Thị Xuân đáng lẽ đang hồn nhiên đến trường, mơ về những điều giản dị như một mái nhà vững chãi, một gia đình đủ đầy. Nhưng giờ đây, em phải nằm trên giường bệnh, mang trên mình nhiều vết thương. Phía trước có thể là hành trình điều trị dài ngày, trong khi gia đình em không có khả năng chi trả. Một mái nhà có thể dựng lại. Một khoản nợ có thể trả dần nhưng sự sống của một đứa trẻ, nếu mất đi, sẽ không bao giờ có thể lấy lại.
Trong lúc này, điều gia đình anh Thắng cần nhất không chỉ là sự động viên mà là những hành động thiết thực. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần giúp cháu Xuân có thêm cơ hội hồi phục, giúp gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.
Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Sùng Thị Xuân - Mã số 1074 xin gửi về:
1. Cháu Sùng Thị Xuân (SN 2017) , học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phổ thông Dân tộc bán trú Cổ Linh
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1074
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1074
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0369453421
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1074
MS 1073: Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuậtCảnh ngộ - 1 ngày trước
GĐXH – Phát hiện bệnh Thalassemia từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn đang ở thể nặng, cần phẫu thuật cắt lách sớm. Trong hoàn cảnh quá éo le, người mẹ cũng đành bất lực khi không biết xoay xở đâu ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để con được phẫu thuật.
MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trườngCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.
MS 1071: Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhàVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.
MS 1070: Thương cảnh người cha mắc bệnh hiểm nghèo mong hai con nhỏ tiếp tục được đến trườngVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.
MS 1069: Mồ côi bố, nữ sinh 19 tuổi bị ung thư cần 100 triệu đồng để giữ lại chânVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèoVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến nam sinh lớp 9 người Dao bị thương nặng. May mắn giữ được đôi chân, nhưng quá trình điều trị còn dài và em phải đối diện với nhiều ca phẫu thuật. Gia đình nhiều lần xin dừng điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.
MS 1067: Người đàn ông dân tộc Nùng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người đàn ông dân tộc Nùng – Nông Văn Sơn (39 tuổi) ở Cao Bằng bị chấn thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Đáng lo hơn, gia đình anh hiện không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa.
MS 1066: Nam sinh 19 tuổi chờ mổ u não, gia đình nghèo kiệt quệ trước chi phí điều trịCảnh ngộ - 4 tuần trước
GĐXH – Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bệnh nặng, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Nam sinh 19 tuổi bị u não vì thế đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1065: Xót thương gia cảnh người đàn ông 5 lần phẫu thuật khớp háng, gia đình kiệt quệ vì bệnh tậtCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH – Hơn 2 năm ròng rã điều trị với 5 lần phẫu thuật do biến chứng viêm rò khớp háng đã khiến gia đình ông Nam rơi vào cảnh kiệt quệ. Hiện gia đình ông rất cần sự chung tay của cộng đồng để có kinh phí tiếp tục phẫu thuật và điều trị.
MS 1064: “Tết bao giờ bố về?” – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận TếtCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Anh Đặng Văn Hội – người chồng, người cha tần tảo đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại bơ vơ giữa nỗi mất mát không gì bù đắp. Những ngày cận Tết, nghe 3 đứa trẻ hỏi “Tết bao giờ bố về?”, người mẹ trẻ càng xót xa.
