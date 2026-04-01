MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

Rạng sáng 30/3, giữa cơn dông lốc dữ dội quét qua xã Cao Minh, một bi kịch đã ập xuống gia đình nhỏ ở thôn Cốc Nghè. Ngôi nhà đơn sơ vốn đã xuống cấp bất ngờ đổ sập trong đêm, vùi lấp cháu Sùng Thị Xuân (SN 2017) – cô bé 9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phổ thông Dân tộc bán trú Cổ Linh.

Bị thanh gỗ đè lên lưng, cháu Xuân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, co giật. Phía sau đứa trẻ đang giành giật sự sống trong bệnh viện là một gia đình nghèo gần như trắng tay, không còn tài sản. Ngôi nhà mới thì chưa hoàn thiện, gia đình cũng không biết bấu víu vào đâu giữa biến cố dồn dập.

Cháu Sùng Thị Xuân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Tiếng sập bất ngờ trong đêm

Đêm 29/3, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh kéo đến bất ngờ. Trong căn nhà dựng bằng tre, nứa, mái lợp tạm bợ, gia đình anh Sùng Văn Thắng (SN 1999, bố cháu Xuân) đang ngủ sau một ngày làm nương vất vả.

Một tiếng "rầm" vang lên giữa đêm, xé tan không gian yên tĩnh của núi rừng. Ngôi nhà đã xuống cấp không còn trụ vững trước sức gió, đổ sập hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cháu Xuân bị vùi lấp. Cơ thể nhỏ bé của em bị kẹt lại giữa đống tre, gỗ và mái lợp vỡ vụn.

"Lúc đó chỉ biết gọi tên con, vừa khóc vừa đào bới…" – người nhà nạn nhân kể lại trong nghẹn ngào.

Dưới ánh đèn yếu ớt, người lớn trong nhà và hàng xóm lao vào đống đổ nát, dùng tay không gạt từng lớp gạch đá, cố tìm cháu. Khi đưa được cháu Xuân ra ngoài, em đã bất tỉnh, không còn phản ứng.

Không một giây chậm trễ, gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn.

Căn nhà anh Sùng Văn Thắng ở thôn Cốc Nghè, xã Cao Minh.

Giành giật sự sống cho cô bé 9 tuổi

Theo TTƯT.TS.BS Hoàng Xuân Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, rạng sáng 30/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Sùng Thị Xuân trong tình trạng đa chấn thương nặng.

"Khi nhập viện, cháu bất tỉnh, co giật, không đáp ứng khi gọi hỏi. Đây là tình trạng rất nặng, nguy cơ cao", bác sĩ Sơn cho biết.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và xử trí các tổn thương. Toàn bộ ê-kíp y, bác sĩ túc trực liên tục, theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ. Sau nhiều giờ nỗ lực, tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện.

"Hiện cháu đã tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy và ăn được cháo. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi sát", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Tin vui ấy phần nào thắp lên hy vọng cho gia đình. Nhưng hành trình phía trước vẫn còn rất dài, khi những tổn thương chưa thể hồi phục trong ngày một ngày hai.

Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực.

Đứa trẻ mồ côi và gia cảnh đặc biệt khó khăn

Cháu Sùng Thị Xuân không chỉ chịu nỗi đau thể xác sau tai nạn, mà còn mang trong mình một tuổi thơ nhiều mất mát.

Mẹ ruột của cháu qua đời từ năm 2023 vì bệnh tật, khi Xuân mới lên 6 tuổi. Từ đó đến nay, em sống cùng bố là anh Sùng Văn Thắng, mẹ kế và 2 em nhỏ trong một gia đình có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn.

Gia đình là người dân tộc Mông, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định. Khi đến mùa vụ, cả nhà dồn sức làm ruộng, làm nương. Hết mùa, anh Thắng lại đi phát nương thuê cho người khác, mỗi lần được vài triệu đồng mang về trang trải những chi phí tối thiểu như mắm, muối, mì chính cho cả gia đình.

"Cũng muốn đi làm xa để có tiền hơn, nhưng con còn nhỏ quá, không ai trông nom…" – anh Thắng chia sẻ, ánh mắt đầy trăn trở.

Cuộc sống vốn đã chật vật, thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình vẫn cố gắng cho con đi học, nuôi hy vọng về một tương lai tốt hơn.

Ngôi nhà đổ nát cùng giấc mơ dang dở

Trước khi tai họa xảy ra, anh Thắng đã nhận ra căn nhà cũ không còn an toàn. Anh cố gắng xoay xở để dựng một ngôi nhà mới cách đó khoảng 50m. Không có tiền, bộ khung nhà phải mua lại của người chú trong gia đình, nhưng vẫn chưa có khả năng thanh toán.

"Nhà tôi xuống cấp lắm rồi, sợ mưa bão nên cố làm nhà mới. Chưa có tiền thì lấy về làm trước, sau này đi làm kiếm tiền trả dần cho chú…" – anh nói.

Ngôi nhà mới đã dựng xong khung, lợp mái, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thiện nhưng gia đình chưa kịp chuyển vào ở, tai họa đã ập đến.

"Giá như làm được sớm hơn, có lẽ con tôi đã không bị như vậy…" – người cha nghẹn lại.

Căn nhà mới đang dang dở của gia đình anh Thắng.

Sau trận dông lốc, gia đình anh Thắng gần như không còn gì. Nhà cửa bị san phẳng, con gái của anh thì đang nằm viện. Khi đưa con đi cấp cứu, anh không có nổi một khoản tiền trong người.

"May có các bác sĩ giúp đỡ, rồi mọi người hỗ trợ, chứ lúc đó tôi không biết xoay xở thế nào" - anh Thắng nói.

Không chỉ nỗ lực cứu chữa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã hỗ trợ gia đình anh Thắng 2 triệu đồng cùng quần áo để giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Chính quyền xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên cũng đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể hỗ trợ gia đình dọn dẹp, di dời tài sản còn lại đến nơi an toàn, tạm thời ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới đang xây dở.

Ông Ma Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: "Gia đình cháu Xuân hoàn cảnh rất khó khăn, lại gặp biến cố lớn, địa phương đã hỗ trợ bước đầu".

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn thăm khám bệnh nhi Sùng Thị Xuân.

Được biết, trận dông lốc đêm 29/3 đã khiến khoảng 40 ngôi nhà trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trường hợp của gia đình cháu Xuân là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở tuổi lên 9, cháu Sùng Thị Xuân đáng lẽ đang hồn nhiên đến trường, mơ về những điều giản dị như một mái nhà vững chãi, một gia đình đủ đầy. Nhưng giờ đây, em phải nằm trên giường bệnh, mang trên mình nhiều vết thương. Phía trước có thể là hành trình điều trị dài ngày, trong khi gia đình em không có khả năng chi trả. Một mái nhà có thể dựng lại. Một khoản nợ có thể trả dần nhưng sự sống của một đứa trẻ, nếu mất đi, sẽ không bao giờ có thể lấy lại.

Trong lúc này, điều gia đình anh Thắng cần nhất không chỉ là sự động viên mà là những hành động thiết thực. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần giúp cháu Xuân có thêm cơ hội hồi phục, giúp gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Sùng Thị Xuân - Mã số 1074 xin gửi về: 1. Cháu Sùng Thị Xuân (SN 2017) , học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phổ thông Dân tộc bán trú Cổ Linh 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1074 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1074 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0369453421 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1074



