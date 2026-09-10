MS 1113: Hoàn cảnh khốn khó của một gia đình có 3 người cùng mắc bệnh

MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

Gia cảnh khốn khó

Căn nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1981, trú thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) là nơi 4 thế hệ cùng sinh sống. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay gia đình càng thêm chật vật khi nhiều người lần lượt đau ốm, bệnh tật.

Chồng chị là anh Phạm Lệ (SN 1974) bị gai cột sống đã phẫu thuật 2 lần, trong đó có lần thay 2 đốt sống giả. Sau đó, anh tiếp tục mắc xơ gan và bệnh về mắt, sức khỏe giảm sút, không còn làm được nhiều việc như trước.

Chị Phượng mắc bệnh ung thư đang phải gồng gánh cả gia đình gồm mẹ già, chồng bệnh và 3 trẻ nhỏ. Ảnh: N.P.

"Chồng tôi sức khỏe yếu, làm việc không được như trước. Trong nhà còn các con, cháu nên nhiều khoản phải lo", chị Phượng nói.

Các con, cháu trong gia đình còn nhỏ và không ít người có vấn đề về sức khỏe. Con gái chị, cháu Phạm Thị Thu Thảo (SN 2019), mắc bệnh tim bẩm sinh, gầy yếu, vận động chậm chạp. Năm nay 7 tuổi nhưng cháu Thảo chỉ nặng khoảng 12kg. Con trai chị là cháu Phạm Văn Thuận (SN 2022) cũng thường xuyên đau ốm.

Cùng sống với gia đình còn có cháu Hồ Phạm Gia Bảo (SN 2018), cháu của chị Phượng. Ba cháu mất năm 2018 khi cháu mới 2 tháng tuổi. Hai tháng sau, mẹ cháu rời đi, để lại cháu cho chị Phượng chăm sóc. Hiện Gia Bảo cũng mắc bệnh hen suyễn.

Căn nhà hiện là nơi sinh sống của 4 thế hệ trong gia đình. Ảnh: N.P.

Trong khi đó, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Các khoản chi phí sinh hoạt, thuốc men và chăm lo việc học hành cho các cháu trở thành gánh nặng đối với vợ chồng chị Phượng.

"Các cháu còn nhỏ, đứa thì bệnh tim, đứa thường xuyên đau ốm, cháu nội lại mắc hen suyễn. Tôi chỉ mong có sức khỏe, có điều kiện để lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn", chị Phượng chia sẻ.

Chồng chất khó khăn

Giữa lúc gia đình có nhiều người cần chăm sóc, chị Phượng lại phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp. Trước đó, chị thường xuyên mệt mỏi, khó thở, đau đầu, chóng mặt và có cảm giác tê tay chân. Về sau, tình trạng phù ở tay, chân xuất hiện nhiều hơn.

Tháng 4/2025, chị đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Sau đó, chị được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, kết hợp nạo vét hạch.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã được điều trị bằng I-131 (phương pháp sử dụng iốt phóng xạ I-131 để điều trị các tế bào tuyến giáp còn lại sau phẫu thuật). Hiện bệnh xuất viện và trong thời gian chờ tái khám, quá trình điều trị, các bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân sử dụng hormone giáp và canxi để hỗ trợ điều trị và duy trì chức năng cơ thể sau phẫu thuật.

Bên trong căn nhà chị Phượng không có đồ dùng gì có giá trị. Ảnh: N.P.

Theo chia sẻ của chị Phượng, hiện chị vẫn còn một khối u tuy nhiên chưa thể phẫu thuật do phải chờ đến khi sức khỏe đảm bảo. Việc điều trị bệnh diễn ra trong lúc gia đình còn nhiều người cần chăm sóc khiến chị càng thêm áp lực. Chị vừa lo cho sức khỏe của mình, vừa cố gắng cùng chồng chăm sóc mẹ già, các con và cháu.

Chị Phượng cho biết, để có tiền thuốc thang và điều trị bệnh, gia đình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Khoản nợ cùng những chi phí phát sinh hằng ngày khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật.

Giấy chứng nhận hộ nghèo. Ảnh: N.P.

Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ cho biết, gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo, có 6 khẩu, gồm 4 thế hệ. Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp với 500m² đất ruộng được cấp và 5.000m² đất ruộng làm thuê.

Theo ông Diện, chị Phượng có mẹ trên 80 tuổi thường xuyên đau ốm, chồng bị gai cột sống, đã phẫu thuật 2 lần, bản thân chị mắc ung thư tuyến giáp. Gia đình cũng đang chăm sóc một cháu nội và 2 trẻ nhỏ.

Những căn bệnh và khoản chi phí điều trị nối tiếp nhau khiến cuộc sống của gia đình chị Phượng thêm nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ vẫn cố gắng điều trị bệnh, đồng thời cùng chồng chăm lo cho những người thân trong gia đình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phượng - Mã số 1113 xin gửi về: 1. Nguyễn Thị Minh Phượng ở thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1113 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1113 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0886426135 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1113



