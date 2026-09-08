MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

| Vòng tay nhân ái
Phương Thuận
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

 

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 1.MS 1110: Nam sinh dân tộc H’Mông cần tiền phẫu thuật, mẹ nói tiếng Kinh không sõi ngày đêm chăm con cầu cứu

GĐXH – Những ngày này, em Chang A Dia phải nằm viện vì những cơn đau thắt lưng dữ dội, còn gia đình đang rơi vào bế tắc vì không biết lo tiền đâu để con được phẫu thuật.

Mẹ nằm viện, ai sẽ chăm con?

Tháng 8/2026, chị Phan Thị Mai Phương (SN 1982) ở ngõ 29/28 phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khám. Kết quả khiến chị phải đối diện với một nỗi lo mà trước đó chưa từng nghĩ tới là căn bệnh ung thư buồng trứng, nghi di căn gan.

Chị đã được phẫu thuật cắt hai buồng trứng. Phía trước vẫn còn một ca phẫu thuật cắt tử cung và những đợt hóa trị. Nghe bác sĩ nói về việc điều trị, chị Phương không khỏi lo lắng. Nhưng trong những lúc như vậy, người mẹ ấy lại lo lắng nhiều hơn tới cậu con trai 14 tuổi đang ở nhà.

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 2.

Chị Phương khi vào cấp cứu điều trị bệnh ung thư gần đây

Con trai của chị là Vũ Khương Duy (SN 2012) mắc hội chứng Down từ khi sinh ra. Duy không nói được, nhận thức hạn chế, không thể tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt của Duy đều cần có người ở bên hỗ trợ.

Cũng bởi vậy, chị Phương phải ở nhà để chăm sóc con. Công việc riêng không có, thu nhập cũng không. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của Duy là một trong những nguồn hỗ trợ ít ỏi của gia đình.

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 3.

Duy bị khuyết tật từ nhỏ và hiện có được khoản trợ cấp ít ỏi.

Mẹ bị bệnh, bố phải đi làm, Duy nhiều khi lên cơn nên gia đình đành nhốt ở một góc nhà

Vì con không thể tự lo cho mình nên chỉ cần chị vắng nhà vài ngày, gia đình đã phải tính người thay chị chăm sóc. Giờ đây, chị phải nhập viện cấp cứu với căn bệnh ung thư. Phía trước việc điều trị của người mẹ ấy là chuỗi ngày dài với chi phí tốn kém, nỗi lo ấy càng rõ hơn.

Chồng chất những khó khăn

Trước đây, vợ chồng chị Phương vừa chăm con trai khuyết tật, vừa chăm sóc mẹ già. Cuộc sống vốn đã không dư dả. Ngoài Duy bị khuyết tật từ nhỏ, vợ chồng chị Phương còn phải chăm sóc người mẹ già yếu, không có khả năng lao động. Bà cũng không có lương hưu hay khoản trợ cấp nào ổn định. Dưới Duy là em gái Vũ Thị Minh Tâm (SN 2016), hiện học lớp 5A5, Trường Tiểu học Kiến Hưng, năm học 2026-2027.

Vì hoàn cảnh gia đình, Tâm đã phải được gửi sang nhà người thân tại khu Mipec Kiến Hưng. Bác và bà ngoại cùng hỗ trợ chăm sóc con gái thứ hai để chị Phương có thể tập trung lo cho con trai và hiện giờ lo điều trị bệnh.

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 4.
MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 5.

Anh Xuân - chồng chị Phương hằng ngày vẫn đi thu gom phế liệu, thu nhập bấp bênh.

Người trong nhà duy nhất có thể đi làm kiếm tiền hiện chỉ còn anh Vũ Xuân (SN 1982), chồng chị Phương. Công việc của anh là đi thu gom phế liệu, sắt vụn mỗi ngày rồi mang bán. Thu nhập bấp bênh, ngày có việc, ngày không.

Cuộc sống gia đình vốn đã chật vật, nay vợ mắc ung thư, phải phẫu thuật và hóa trị, những khoản chi phí phía trước trở thành gánh nặng quá lớn với anh.

Chị Phương hiểu mình phải điều trị. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những ngày phải nằm viện, chị lại lo cho con trai. Duy đã 14 tuổi nhưng vẫn cần mẹ trong những việc rất nhỏ. Nếu không có người quen thuộc ở bên, em khó có thể tự xoay xở.

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 6.

Sau những giờ đi thu gom phế liệu, buổi tối anh Xuân lại tranh thủ vào chăm vợ

Theo bà Dương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khu dân cư, gia đình chị Phương thuộc diện khó khăn. Bà cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để chị Phương có điều kiện điều trị bệnh, gia đình đỡ vất vả.

Chồng chất những nỗi lo toan liên tiếp ập xuống, gia đình chị Phương lúc này đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Chị Phương và người thân lúc này chỉ mong chị có thể cố gắng qua được những đợt phẫu thuật, hóa trị phía trước để còn trở về chăm con. Bởi với cậu bé 14 tuổi không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, mẹ vẫn là người mà em cần nhất.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phương - Mã số 1112 xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Mai Phương ở ngõ 29/28 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1112

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1112

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0343150799

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi: Mã Số 1112

MS 1112: Mắc ung thư, người mẹ nghèo lo con trai Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân - Ảnh 1.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

Cảnh ngộ -

GĐXH – Cha bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ lại không có khả năng lao động vì mang di chứng chất độc da cam. Cuộc đời của Hiếu tưởng sẽ tốt hơn khi có ông bà, người bác ruột chắt chiu nuôi ăn học. Nhưng căn bệnh u não ập tới khiến cuộc sống của bé trai 13 tuổi này rơi vào cùng cực.

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

Cảnh ngộ -

GĐXH – Con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà đã bán đi cùng khoản vay 150 triệu đồng để lo viện phí vẫn còn đó. Phía trước của anh Lành Văn Phong – người dân tộc Thái là những ngày điều trị, phẫu thuật và phục hồi không ngắn sau tai nạn, Anh đang cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.