MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

MS 1110: Nam sinh dân tộc H’Mông cần tiền phẫu thuật, mẹ nói tiếng Kinh không sõi ngày đêm chăm con cầu cứu GĐXH – Những ngày này, em Chang A Dia phải nằm viện vì những cơn đau thắt lưng dữ dội, còn gia đình đang rơi vào bế tắc vì không biết lo tiền đâu để con được phẫu thuật.

Mẹ nằm viện, ai sẽ chăm con?

Tháng 8/2026, chị Phan Thị Mai Phương (SN 1982) ở ngõ 29/28 phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khám. Kết quả khiến chị phải đối diện với một nỗi lo mà trước đó chưa từng nghĩ tới là căn bệnh ung thư buồng trứng, nghi di căn gan.

Chị đã được phẫu thuật cắt hai buồng trứng. Phía trước vẫn còn một ca phẫu thuật cắt tử cung và những đợt hóa trị. Nghe bác sĩ nói về việc điều trị, chị Phương không khỏi lo lắng. Nhưng trong những lúc như vậy, người mẹ ấy lại lo lắng nhiều hơn tới cậu con trai 14 tuổi đang ở nhà.

Chị Phương khi vào cấp cứu điều trị bệnh ung thư gần đây

Con trai của chị là Vũ Khương Duy (SN 2012) mắc hội chứng Down từ khi sinh ra. Duy không nói được, nhận thức hạn chế, không thể tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt của Duy đều cần có người ở bên hỗ trợ.

Cũng bởi vậy, chị Phương phải ở nhà để chăm sóc con. Công việc riêng không có, thu nhập cũng không. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của Duy là một trong những nguồn hỗ trợ ít ỏi của gia đình.

Duy bị khuyết tật từ nhỏ và hiện có được khoản trợ cấp ít ỏi.

Mẹ bị bệnh, bố phải đi làm, Duy nhiều khi lên cơn nên gia đình đành nhốt ở một góc nhà

Vì con không thể tự lo cho mình nên chỉ cần chị vắng nhà vài ngày, gia đình đã phải tính người thay chị chăm sóc. Giờ đây, chị phải nhập viện cấp cứu với căn bệnh ung thư. Phía trước việc điều trị của người mẹ ấy là chuỗi ngày dài với chi phí tốn kém, nỗi lo ấy càng rõ hơn.

Chồng chất những khó khăn

Trước đây, vợ chồng chị Phương vừa chăm con trai khuyết tật, vừa chăm sóc mẹ già. Cuộc sống vốn đã không dư dả. Ngoài Duy bị khuyết tật từ nhỏ, vợ chồng chị Phương còn phải chăm sóc người mẹ già yếu, không có khả năng lao động. Bà cũng không có lương hưu hay khoản trợ cấp nào ổn định. Dưới Duy là em gái Vũ Thị Minh Tâm (SN 2016), hiện học lớp 5A5, Trường Tiểu học Kiến Hưng, năm học 2026-2027.

Vì hoàn cảnh gia đình, Tâm đã phải được gửi sang nhà người thân tại khu Mipec Kiến Hưng. Bác và bà ngoại cùng hỗ trợ chăm sóc con gái thứ hai để chị Phương có thể tập trung lo cho con trai và hiện giờ lo điều trị bệnh.

Anh Xuân - chồng chị Phương hằng ngày vẫn đi thu gom phế liệu, thu nhập bấp bênh.

Người trong nhà duy nhất có thể đi làm kiếm tiền hiện chỉ còn anh Vũ Xuân (SN 1982), chồng chị Phương. Công việc của anh là đi thu gom phế liệu, sắt vụn mỗi ngày rồi mang bán. Thu nhập bấp bênh, ngày có việc, ngày không.

Cuộc sống gia đình vốn đã chật vật, nay vợ mắc ung thư, phải phẫu thuật và hóa trị, những khoản chi phí phía trước trở thành gánh nặng quá lớn với anh.

Chị Phương hiểu mình phải điều trị. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những ngày phải nằm viện, chị lại lo cho con trai. Duy đã 14 tuổi nhưng vẫn cần mẹ trong những việc rất nhỏ. Nếu không có người quen thuộc ở bên, em khó có thể tự xoay xở.

Sau những giờ đi thu gom phế liệu, buổi tối anh Xuân lại tranh thủ vào chăm vợ

Theo bà Dương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khu dân cư, gia đình chị Phương thuộc diện khó khăn. Bà cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để chị Phương có điều kiện điều trị bệnh, gia đình đỡ vất vả.

Chồng chất những nỗi lo toan liên tiếp ập xuống, gia đình chị Phương lúc này đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Chị Phương và người thân lúc này chỉ mong chị có thể cố gắng qua được những đợt phẫu thuật, hóa trị phía trước để còn trở về chăm con. Bởi với cậu bé 14 tuổi không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, mẹ vẫn là người mà em cần nhất.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phương - Mã số 1112 xin gửi về: 1. Chị Phan Thị Mai Phương ở ngõ 29/28 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1112 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1112 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0343150799 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1112



