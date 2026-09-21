MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất

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GĐXH – Chị Nguyễn Lã Nguyệt Anh từ nhỏ mồ côi, được ông nội cưu mang. Sau khi vợ chồng ly hôn, một mình chị chăm 2 con. Nay người mẹ ấy mắc bệnh nặng nằm một chỗ, trong khi 2 con đang tuổi đến trường và chưa biết sẽ dựa vào ai.

MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, hai con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất - Ảnh 1.MS 1114: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn, mẹ viêm loét giác mạc, bố phải nghỉ việc chăm con cần giúp đỡ

GĐXH – Vừa mới đi làm được khoảng 4 tháng, khoản tiền công chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn đã ập xuống với nam thanh niên 19 tuổi Vũ Duy Khánh. Mẹ Khánh bị suy giảm thị lực vì viêm loét giác mạc. Bố Khánh là lao động chính đành nghỉ việc để ngày ngày ở viện chăm em. Gia đình Khánh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mẹ bệnh nặng nằm một chỗ, 2 con không biết dựa vào ai

Nguyễn Khánh Linh năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Còn em trai Linh 15 tuổi. Cả hai cùng đang ở độ tuổi đi học, chưa thể tự lo cho cuộc sống. Điểm tựa duy nhất của chị em Linh suốt những năm qua là mẹ.

Chị Nguyễn Lã Nguyệt Anh (SN 1980) – mẹ của Linh đang mắc bệnh nặng. Theo đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chị Anh đã phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Phổi Trung ương. Có những thời điểm sức khỏe suy yếu, chị Anh mất ý thức, tay chân không thể cử động và phải nằm một chỗ.

"Mẹ con không may mắc bệnh viêm màng não do lao, u lao màng não, lao phổi, suy giảm miễn dịch… Bệnh trở nặng khiến mẹ con mất ý thức, nằm một chỗ và không thể cử động, đi lại", Linh chia sẻ.

MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, hai con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất - Ảnh 2.

Chị Nguyệt Anh đang phải điều trị dài ngày vì bệnh tật

Linh kể, bố mẹ em ly hôn khi 2 chị em còn nhỏ. Từ đó, một mình mẹ làm lụng nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống của 3 mẹ con vốn không dư dả, nhưng chị Anh vẫn cố gắng làm việc để các con được đến trường.

Tuổi thơ của chị Anh cũng không được trọn vẹn, thiếu thốn tình cảm. Chị mồ côi, được ông nội đón về nuôi dưỡng. Sau khi ông qua đời, chị Anh gần như không còn người thân thích để nương tựa. Người mẹ ấy gần như chỉ có thể trông cậy vào sức lao động của mình.

MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, hai con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất - Ảnh 3.

Ngoài giờ đi học, hai chị em Linh thay nhau vào chăm sóc mẹ

Cuộc sống không dư dả, 3 mẹ con cứ thế dựa vào nhau mà sống. Nhưng giờ đây, người vẫn đứng ra gánh vác gia đình lại trở thành người cần được chăm sóc. Bệnh tật khiến chị Anh không còn đủ sức lao động.

Sau thời gian điều trị, những khoản tiền dành dụm ít ỏi của mẹ con Linh đã cạn dần. Tiền thuốc men, viện phí tiếp tục phát sinh, trong khi 2 con không biết bấu víu vào đâu.

Mong mẹ có thêm điều kiện chữa bệnh

Linh đang học lớp 12, đúng vào năm học có nhiều dự định cho tương lai. Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào việc học, em còn phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ. "Em chỉ mong mẹ có thêm điều kiện để tiếp tục chữa bệnh", Linh nói.

Việc điều trị tại nhiều cơ sở y tế cũng kéo theo những khoản chi phí mà gia đình khó có thể xoay xở. Số tiền tích lũy ít ỏi đã không còn, trong khi hai chị em của Linh chưa thể tự lo được cho cuộc sống.

Điều đáng sợ nhất của chị em Linh lúc này không chỉ là những khoản viện phí mà còn là nguy cơ mất đi chỗ dựa duy nhất là người mẹ. Tương lai của chị em Linh càng trở nên mịt mờ.

MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, hai con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất - Ảnh 4.

Chị em Linh mong mọi người giúp đỡ để có điều kiện chạy chữa cho mẹ. Ảnh GDCC

Trong ý kiến xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Anh, chính quyền địa phương cũng mong gia đình chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm để chị có điều kiện tiếp tục điều trị và các con của chị giữ được việc học trong những tháng ngày gia đình gặp biến cố.

Một khoản hỗ trợ nhỏ lúc này cũng là nguồn động viên lớn lao với 3 mẹ con chị Anh.

MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, hai con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất - Ảnh 5.

Xác nhận hoàn cảnh của gia đình em Linh

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyệt Anh - Mã số 1116 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Lã Nguyệt Anh (SN 1980) ở 285 Đội Cấn, Ngọc Hà, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1116

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1116

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0384632085

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

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Đề gửi: Mã Số 1116


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