Quỹ Vòng tay nhân ái hỗ trợ nữ sinh Hải Phòng bị tai nạn, phải nghỉ học

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống tại Hải Phòng vừa trao số tiền 11.8 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ gửi về Quỹ Vòng tay Nhân ái của Báo tới nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (phường Lê Ích Mộc - Hải Phòng).

Trong căn nhà nhỏ vẻn vẹn gần 20m2 ở tổ dân phố 2 Chính Mỹ (phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) của gia đình, cô bé Nguyễn Thị Tuyết, SN 2010 - nữ sinh lớp 10 THPT Lê Ích Mộc (Hải Phòng) ngày ngày cố gắng luyện tập từng bước đi sau chấn thương tai nạn giao thông ngày mùng 3 Tết năm 2026.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống tại Hải Phòng đã trao số tiền 11,8 triệu tới nữ sinh lớp 10 gặp tai nạn giao thông, phải nghỉ học. Ảnh: VT

Khi biết đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đến trao tặng quà của bạn đọc giúp đỡ mình, nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết ôm tay lên ngực, xúc động bày tỏ sự biết ơn.

Do mới tìm được việc làm sau thời gian dài ở nhà túc trực chăm sóc con gái, chị Nguyễn Thị Nghì, SN 1979 (mẹ của Tuyết) đã nhờ bà ngoại của nữ sinh thay mình, nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc gửi về.

Cùng có mặt tại chứng kiến việc trao tiền còn có đại diện chính quyền phường Lê ích Mộc, Tổ trưởng Tổ dân phố 2 Chính Mỹ và người hàng xóm thân thiết của gia đình chị Nghì.

Nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết ở Lê Ích Mộc (Hải Phòng) là nhân vật trong bài viết Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trường với mã số 1072.

Cách đây không lâu, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đã khiến nữ sinh 16 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, buộc phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, Tuyết bị tụ máu trán phải, tổn thương nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng. Được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và điều trị tận tình, Tuyết đã tạm thời vượt qua tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Tuy vậy, Tuyết vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Theo đánh giá của các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 - BV Việt Đức thời điểm đó, quá trình hồi sức và phục hồi chức năng của bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết sẽ kéo dài, chi phí điều trị lớn, nguy cơ di chứng lâu dài là rất cao nếu không được can thiệp kịp thời".

Đứng trước số mệnh của con gái cùng với gia cảnh nghèo khó hiện tại, chị Nguyễn Thị Nghì – mẹ của Tuyết gần như kiệt sức, chỉ biết nắm lấy tay con, mong một phép màu sẽ đến.

Gia đình em Tuyết thuộc diện khó khăn, neo người. Nhiều năm qua, mẹ con chị Nghì nương tựa vào nhau bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Chị gái Tuyết vừa tốt nghiệp lớp 12 nhưng chưa có việc làm ổn định. Tai nạn bất ngờ đến khiến mẹ con chị Nghì rơi vào cảnh bế tắc.

Những ngày chăm sóc con tại viện, chị Nghì bao phen chạy đôn, chạy đáo lo vay mượn tiền để chạy chữa cho con. Số tiền vay mượn đã gần 100 triệu đồng, nhưng phía trước hành trình điều trị của con còn dài, trong khi khả năng xoay xở của gia đình đã gần như cạn kiệt.

Theo đó, hoàn cảnh của gia đình chị Nghì và em Tuyết được đăng tải trong bài viết "MS 1072".

Nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết đang mong sớm lành bệnh, có thể đi lại vũng để trở lại trường tiếp tục việc học. Ảnh: ML

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình. Ngoài những khoản tiền được gửi trực tiếp, thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Nghì nhận được 11.800.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm.

Số tiền đã được Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống chuyển tới gia đình, giúp chị Nghì có thêm động lực và tài chính để chăm sóc sức khỏe cho em Tuyết.

Nhận khoản hỗ trợ, gia đình chị Nghì xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng đã quan tâm, chia sẻ. Với gia đình chị, số tiền bạn đọc gửi tặng là sự động viên và hỗ trợ thiết thực trong hành trình chăm sóc, điều trị để Tuyết có cơ hội sớm trở lại trường tiếp tục việc học.

MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trường GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.



