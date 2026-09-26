Tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi đến cô bé 16 tuổi phải gác việc học vì ung thư

Nguyễn Thị Thảo quê ở xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa mắc phải căn bệnh ung thư hạch khi vừa bước sang tuổi16. Từ ngày phát hiện bệnh, những dự định học hành và ước mơ tuổi mới lớn của Thảo phải tạm gác lại. Đối mặt với những đợt hóa trị và những ngày cơ thể mệt mỏi vì bệnh tật, cuộc sống của Thảo phần lớn ở bệnh viện.

Tại Khoa Nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Thảo trải qua những đợt hóa trị liều cao. Mái tóc em rụng dần, cơ thể gầy đi rõ rệt. Thảo cũng trở nên ít nói và thu mình hơn.

Với bệnh u lympho Hodgkin, việc điều trị cần tuân thủ phác đồ và theo dõi sát. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình Thảo vốn không dư dả, nay càng khó khăn khi em phải điều trị kéo dài và thường xuyên thay đổi phác đồ.

Mẹ Thảo là chị Cù Thị Thanh từng làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Sau khi hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, chị đưa con về sống cùng mẹ đẻ đã gần 70 tuổi.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chị Thanh lập gia đình mới và có thêm hai con. Để lo cho gia đình, chị làm công nhân may tại một công ty gần nhà. Dù thường xuyên tăng ca, thu nhập vẫn khó đáp ứng các khoản chi tiêu của một gia đình đông người, trong đó có bố mẹ chồng đã tuổi cao.

Từ ngày Thảo nhập viện, chị Thanh phải nghỉ việc để chăm con. Thu nhập của gia đình hiện chủ yếu trông vào công việc phụ hồ của chồng, trong khi chi phí điều trị của Thảo ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái trao số tiền 8.990.000 đồng cho gia đình chị Thanh. Ảnh Phương Thuận

Hoàn cảnh của Thảo được đăng tải trong bài viết "MS 1096: Vừa bước sang tuổi 16, cô bé mắc ung thư phải gác việc học, cần sự trợ giúp để được điều trị". Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã quan tâm và hỗ trợ trực tiếp cho gia đình. Chị Thanh cho biết những khoản hỗ trợ ấy giúp mỗi lần đưa con vào viện bớt đi phần nào áp lực.

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, mẹ con chị Thanh cũng nhận được 8.990.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm. Số tiền đã được kết chuyển đến gia đình để có thêm chi phí chăm sóc và điều trị cho Thảo.

Nhận sự hỗ trợ, chị Thanh xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự rất biết ơn Báo Sức khỏe và Đời sống. Món quà của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm, là sự động viên rất lớn đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn. Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, tôi xin cảm ơn độc giả đã luôn quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh như chúng tôi".