Vòng tay nhân ái hỗ trợ gia đình nghèo ở Hưng Yên chăm sóc con bại não

MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn GĐXH – Con út mới 6 tháng tuổi, anh Vàng Chẩn Quáng vẫn phải đưa theo lên viện. Vợ anh bị chấn thương cột sống do tai nạn. Ở quê nhà, 3 đứa trẻ khác cùng bố mẹ già vẫn đang ngóng từng ngày vợ chồng anh trở về.

Vợ chồng chị Đặng Thị Tuyết ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên suốt 16 năm qua chăm con bại não. Con trai chị là Đoàn Duy Khánh cơ thể gầy yếu, đôi chân teo tóp, gần như không thể tự vận động. Khánh thường xuyên phải đối mặt với những cơn co giật, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người thân chăm sóc.

Để điều trị cho con, vợ chồng chị Tuyết đã đưa con đi nhiều nơi. Có thời gian, hai vợ chồng đưa Khánh lên Hà Nội, thuê phòng trọ để tiện cho con tập vật lý trị liệu. Tiền thuê nhà, thuốc men, chi phí phục hồi chức năng cùng bỉm sữa khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Khi không còn khả năng vay mượn, vợ chồng chị đành đưa con về quê. Từ đó, người mẹ tiếp tục gắn bó với con bên chiếc giường nhỏ, chăm sóc Khánh qua từng ngày.

Điều khiến chị Tuyết đau lòng là dù đã 16 tuổi, Khánh vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. Khả năng giao tiếp của em cũng ngày càng hạn chế.

Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình chủ yếu đặt lên vai anh Đoàn Đình Sơn, sinh năm 1974. Công việc phụ hồ không ổn định, thu nhập bấp bênh, trong khi gia đình còn hai người con đang tuổi ăn học. Tiền học của các con, thuốc chống co giật, bỉm sữa và những khoản chi phí chăm sóc Khánh khiến gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Hoàn cảnh của gia đình chị Tuyết được đăng tải trong bài viết "MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng ‘Mẹ ơi!’".

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình. Ngoài những khoản tiền được gửi trực tiếp, thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Tuyết nhận được 9.770.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm.

Bà Bùi Thị Việt Hà - đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho em Đoàn Thị Phương Thảo - con gái chị Tuyết. Ảnh PT



Số tiền đã được Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tới gia đình, giúp vợ chồng chị Tuyết có thêm điều kiện mua thuốc và chăm sóc Khánh.

Nhận khoản hỗ trợ, em Đoàn Thị Phương Thảo - con gái chị Tuyết, xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng đã quan tâm, chia sẻ với gia đình. Theo Thảo cho biết, hiện sức khỏe của Khánh có phần yếu hơn trước. Hằng tháng, bố mẹ vẫn phải đi lấy thuốc để duy trì sức khỏe cho em.

Với gia đình chị Tuyết, khoản tiền bạn đọc gửi tặng là sự sẻ chia thiết thực trong hành trình chăm sóc Khánh. Cuộc sống của người mẹ nghèo ấy vẫn gắn với những ngày chăm con bệnh tật, nhưng sự quan tâm của cộng đồng giúp gia đình có thêm một phần nguồn lực để tiếp tục hành trình ấy.