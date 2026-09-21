Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp sức hoàn cảnh khó khăn ở Huế
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc hỗ trợ đến với hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 9.185.000 đồng đến em Trần Thị Thảo My (SN 2008, trú tại tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế).
Thảo My là nhân vật trong bài viết "MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ", đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Chị Hoàng Thị Thúy (mẹ của My) cho biết, từ năm 2017 đến nay, cuộc sống của con gái gần như gắn liền với bệnh viện. Khi mới 9 tuổi, My được chẩn đoán mắc suy thận mạn và phải chạy thận định kỳ. Hiện bệnh tình chuyển biến nặng, My đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Theo UBND phường Phong Điền, gia đình chị Thúy có 5 nhân khẩu, trong đó 2 người con bị khuyết tật nặng. Bản thân My cũng thuộc diện khuyết tật nặng và đang được hưởng trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này chỉ phần nào giúp gia đình trang trải sinh hoạt, không đủ đáp ứng chi phí điều trị kéo dài.
Chồng chị Thúy là anh Trần Văn Hạnh làm nghề lái xe và làm nông, thu nhập bấp bênh. Chị Thúy không có công việc ổn định do phải ở nhà chăm sóc con. Gánh nặng kinh tế vì thế ngày càng lớn, trong khi chi phí điều trị của My kéo dài.
Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thúy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà hảo tâm đã quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng để My có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.
Tiếp nhận số tiền hỗ trợ khi đang chăm con tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chị Thúy xúc động gửi lời cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, quý bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình.
Chị Thúy cho biết, số tiền hỗ trợ sẽ giúp gia đình có thêm nguồn lực trang trải thuốc men và các chi phí điều trị cho My trong thời gian tới.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tậtVòng tay nhân ái -
GĐXH – Bị bỏ rơi trước cổng chùa khi mới 25 ngày tuổi, bé Hồ Văn Minh may mắn được các sư thầy và tình nguyện viên cưu mang, chăm sóc. Khi biết hoàn cảnh của bé, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ chi phí phẫu thuật dị tật.
2 hoàn cảnh ở Ninh Bình đón nhận thêm tình cảm của bạn đọc hảo tâmVòng tay nhân ái -
GĐXH – Sự chung tay của bạn đọc hảo tâm đã giúp hai hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Bình có thêm nguồn lực để trang trải cuộc sống và điều trị bệnh. Với họ, sự hỗ trợ ấy không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên trong những lúc khó khăn nhất.
Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thôngVòng tay nhân ái -
GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực, chị Đinh Thị Thanh từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, đã vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà. Gia đình chị cũng nhận được 78.550.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.
Hơn 17 triệu đồng đến với bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên từng bị mái nhà đổ vùi lấpKết chuyển -
GĐXH - Ngày 11/9, Báo Sức khỏe và Đời sống đã chuyển kết hơn 17 triệu đồng mà bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ bé Sùng Thị Xuân ở xã Cao Minh là em nhỏ bị vùi lấp dưới mái nhà đổ do dông lốc ở Thái Nguyên.
Vượt qua ca điều trị nặng, bé gái 7 tuổi bị tường đổ đè trúng người đã đi học lạiKết chuyển -
GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, bé Đinh Thị Hồng Nhung đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, xuất viện và trở lại trường học. Cùng sự hỗ trợ trực tiếp của các nhà hảo tâm, gia đình bé đã nhận được 30.881.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.
Gần 37 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh BìnhVòng tay nhân ái -
GĐXH – Sống một mình suốt nhiều năm, không chồng, không con ở bên, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình mang trong mình nhiều bệnh tật. Những ngày tháng khó khăn của bà đã vơi đi phần nào khi có sự sẻ chia của bạn đọc.
Từ những ngày bế tắc, hai hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia của bạn đọcVòng tay nhân ái -
GĐXH – Khi gia đình đã cạn khả năng xoay xở, sự hỗ trợ của bạn đọc trở thành nguồn động viên thiết thực giúp em Lý A Sảng ở Lai Châu và ông Đỗ Lường Nam ở Thanh Hóa vượt qua khó khăn.
2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ dần ổn định cuộc sống nhờ sự sẻ chia của bạn đọcVòng tay nhân ái -
GĐXH – Từ những ngày gia đình gần như cạn kiệt nguồn lực để chạy chữa bệnh tật đến khi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, 2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.
Nữ sinh ở Huế mắc bệnh nặng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngKết chuyển -
GĐXH - Hơn 26 triệu đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ đã được chuyển đến gia đình em Mai Thị Tường Vy, nữ sinh đang điều trị khối u ác tính ở xương.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026Kết chuyển -
GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.