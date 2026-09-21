Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp sức hoàn cảnh khó khăn ở Huế

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 9.185.000 đồng đến em Trần Thị Thảo My (SN 2008, trú tại tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế).

Thảo My là nhân vật trong bài viết "MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ", đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Chị Hoàng Thị Thúy (mẹ của My) nhận số tiền bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ. Ảnh: PV.

Chị Hoàng Thị Thúy (mẹ của My) cho biết, từ năm 2017 đến nay, cuộc sống của con gái gần như gắn liền với bệnh viện. Khi mới 9 tuổi, My được chẩn đoán mắc suy thận mạn và phải chạy thận định kỳ. Hiện bệnh tình chuyển biến nặng, My đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Theo UBND phường Phong Điền, gia đình chị Thúy có 5 nhân khẩu, trong đó 2 người con bị khuyết tật nặng. Bản thân My cũng thuộc diện khuyết tật nặng và đang được hưởng trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này chỉ phần nào giúp gia đình trang trải sinh hoạt, không đủ đáp ứng chi phí điều trị kéo dài.

Chồng chị Thúy là anh Trần Văn Hạnh làm nghề lái xe và làm nông, thu nhập bấp bênh. Chị Thúy không có công việc ổn định do phải ở nhà chăm sóc con. Gánh nặng kinh tế vì thế ngày càng lớn, trong khi chi phí điều trị của My kéo dài.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thúy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà hảo tâm đã quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng để My có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận số tiền hỗ trợ khi đang chăm con tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chị Thúy xúc động gửi lời cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, quý bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình.

Chị Thúy cho biết, số tiền hỗ trợ sẽ giúp gia đình có thêm nguồn lực trang trải thuốc men và các chi phí điều trị cho My trong thời gian tới.

Nữ sinh ở Huế mắc bệnh nặng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống GĐXH - Hơn 26 triệu đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ đã được chuyển đến gia đình em Mai Thị Tường Vy, nữ sinh đang điều trị khối u ác tính ở xương.



