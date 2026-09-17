Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tật

| Vòng tay nhân ái
Phương Thuận
Phương Thuận
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GĐXH – Bị bỏ rơi trước cổng chùa khi mới 25 ngày tuổi, bé Hồ Văn Minh may mắn được các sư thầy và tình nguyện viên cưu mang, chăm sóc. Khi biết hoàn cảnh của bé, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ chi phí phẫu thuật dị tật.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tật - Ảnh 1.Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông

GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực, chị Đinh Thị Thanh từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, đã vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà. Gia đình chị cũng nhận được 78.550.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hoàn cảnh của bé Hồ Văn Minh đã được đăng tải trong bài "MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật". Mới 25 ngày tuổi, Minh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh, không kèm theo một mảnh giấy nhắn. Khi được phát hiện, bé bị hở môi, hàm ếch.

Từ đó, Minh được sư trụ trì cùng các tình nguyện viên cưu mang. Các sư thầy và tình nguyện viên thay nhau pha sữa, bế bồng, chăm sóc, để bé có thể lớn lên trong sự yêu thương.

Tuy nhiên, dị tật hở môi, hàm ếch khiến việc ăn uống và sinh hoạt của Minh gặp nhiều khó khăn. Khi được đưa đến thăm khám tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức), bé được chỉ định phẫu thuật tạo hình môi nhằm cải thiện chức năng.

Chi phí điều trị của Minh khá lớn. Thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội bệnh viện và Báo Sức khỏe và Đời sống, bé Minh đã nhận nhiều sự trợ sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Nhiều người đã trực tiếp vào thăm, hỗ trợ chi phí điều trị cho Minh. Qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, bé Minh nhận được số tiền 11.602.000 đồng. Số tiền này đã được trao cho chị Lê Thị Mỹ, người đang trực tiếp chăm sóc cho con ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tật - Ảnh 1.

Số tiền 11.602.000 đồng từ bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống đã được kết chuyển đến bé Minh

Sau ca phẫu thuật, hành trình của Minh vẫn chưa kết thúc. Theo bác sĩ, con cần theo dõi và có thể phải thực hiện ca phẫu thuật đóng khe hở môi trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, việc chăm sóc trước và sau mổ, tập nói, chỉnh nha cũng tốn chi phí để giúp con phát triển tốt hơn.

Với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm đã giúp cho bé Minh có điều kiện điều trị và khắc phục dần những ảnh hưởng của dị tật.

Từ một em bé bị bỏ lại trước cổng chùa khi mới 25 ngày tuổi, Minh đã có những người chăm sóc yêu thương và những tấm lòng xa lạ cùng chung tay giúp đỡ. Phía trước em không còn phải một mình đối diện với những khó khăn của bệnh tật.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tật - Ảnh 3.2 hoàn cảnh ở Ninh Bình đón nhận thêm tình cảm của bạn đọc hảo tâm

GĐXH – Sự chung tay của bạn đọc hảo tâm đã giúp hai hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Bình có thêm nguồn lực để trang trải cuộc sống và điều trị bệnh. Với họ, sự hỗ trợ ấy không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên trong những lúc khó khăn nhất.

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