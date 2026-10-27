Hơn 26 triệu đồng đến với gia đình có con trai tử nạn tại Nhật Bản

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa đến thăm hỏi, trao tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nhuần (SN 1959, ở thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nhuần. Ảnh: NS.

Gia đình bà Nhuần là hoàn cảnh được phản ánh trong bài viết “Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhà”, đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Trước đó, con trai bà Nhuần là anh Nguyễn Viết Thưởng (SN 1994) sang Nhật Bản làm việc với mong muốn cải thiện kinh tế, giúp cha mẹ vơi bớt khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình lao động, anh Thưởng không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Sự việc khiến gia đình rơi vào cảnh đau đớn, bàng hoàng, trong khi điều kiện kinh tế vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ.

Vợ chồng bà Nhuần đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện trong nước. Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng cùng những công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Để có tiền cho con sang Nhật Bản làm việc, gia đình đã phải vay mượn ngân hàng và người thân hơn 200 triệu đồng. Với gia đình nghèo, đây là khoản nợ lớn, được đặt lên vai cha mẹ với hy vọng con trai có việc làm ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.

Thế nhưng, tai nạn bất ngờ đã cướp đi người con trai khi tuổi đời còn trẻ, để lại nỗi đau mất mát cùng gánh nặng nợ nần cho gia đình. Thời điểm xảy ra sự việc, hoàn cảnh của bà Nhuần càng thêm khó khăn khi gia đình không đủ khả năng tài chính để đưa thi thể con từ Nhật Bản về quê nhà.

Sau khi câu chuyện được Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay hỗ trợ gia đình. Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với những người thân đang phải đối mặt với biến cố quá lớn.

Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 26.160.000 đồng đến gia đình bà Nhuần.

Đón nhận khoản hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Nhuần xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết nối, lan tỏa hoàn cảnh của gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ.

Bà Nhuần chia sẻ, gia đình vốn đã khó khăn, nay lại phải chịu nỗi đau mất con và gánh nặng nợ nần nên không biết xoay xở thế nào. Sự hỗ trợ của mọi người là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt.