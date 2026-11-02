Tấm lòng bạn đọc đến với người đàn ông chăm mẹ già, con bệnh, vợ bị tai nạn nghiêm trọng

Vừa qua, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đến thăm hỏi, trao tiền của bạn đọc hỗ trợ gia đình anh Dương Chẳng (SN 1974, trú TDP 6, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Phóng viên trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh Chẳng.

Anh Chẳng là nhân vật trong bài viết "Gia cảnh người đàn ông chăm mẹ già, con bệnh, vợ bị tai nạn nghiêm trọng" đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Anh Chẳng và vợ là chị Cao Thị Hồng Lưu (SN 1978) hiện tá túc trong căn nhà cấp 4 xuống cấp mượn của chị gái. Con trai của vợ chồng anh là Dương Đức Hùng (SN 2004) mắc chứng bại não, từ nhỏ chỉ nằm một chỗ, không thể hoạt động hay trò chuyện gì. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân phụ giúp, khi hỏi chuyện thì Đức Hùng chỉ biết đưa mắt qua lại. Giờ hơn 20 tuổi nhưng Đức Hùng nhỏ xíu, cơ bắp teo tóp chỉ trơ xương. Gia đình anh còn phải chăm sóc người mẹ tuổi đã cao.

Vì thường xuyên xuất hiện các biểu hiện bất thường, vợ anh Chẳng đi thăm khám thì hay tin mình bị bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó chị phải thường xuyên đến viện điều trị, mua thuốc. Gia cảnh vốn khó khăn lại thêm phần bĩ cực. Gia đình anh chị nhiều năm liên tục thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Con trai của vợ chồng anh Chẳng mắc chứng bại não, từ nhỏ chỉ nằm một chỗ, không thể hoạt động hay trò chuyện gì.

Mới đây chị Lưu không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi chạy xe máy đi mua cháo cho con trai vào buổi tối. Chị va chạm mạnh với phương tiện di chuyển theo hướng ngược lại nên gặp chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Lê Công Hùng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, chị Lưu vào viện với đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương cánh tay và 2 cẳng tay. Bệnh nhân có bệnh nền tan máu bẩm sinh nên quá trình cấp cứu, phẫu thuật phải liên tục truyền máu và chế phẩm máu.

Chị Lưu gặp tai nạn nghiêm trọng khi đi mua cháo cho con.

Hiện sau khi chị Lưu xuất viện, anh Chẳng phải gửi mẹ cho người thân, đưa vợ và con trai ra nhà chòi canh hồ tôm nơi anh làm thuê để tiện chăm sóc. Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trực tiếp trao số tiền 8.055.000 đồng cho gia đình anh Chẳng. Nhận được tấm lòng của bạn đọc gần xa, vợ chồng anh Chẳng đã vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm.

"Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm đến gia đình tôi. Mọi sự quan tâm, giúp đỡ dù ít hay nhiều đều khiến chúng tôi có thêm động lực để chăm sóc con cái, vượt qua bệnh tật, khó khăn", chị Lưu chia sẻ.