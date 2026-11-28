MS 1131: Chồng mất, nợ chưa trả hết, người phụ nữ H’Mông lại mắc ung thư cần giúp đỡ GĐXH - Chồng qua đời, những khoản nợ vay sửa nhà và chữa bệnh vẫn chưa trả hết, bà Vàng Seo Dúa - dân tộc H’Mông ở thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai nay lại mắc ung thư. Gia cảnh vốn khó khăn giờ càng túng quẫn khi bà Dúa chưa biết xoay sở chi phí điều trị ra sao.

Ba đứa trẻ chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Các em chỉ biết cha đang ở rất xa, bị bệnh nặng và chưa biết ngày nào trở về. Đứa lặng lẽ thu mình vào góc nhà, đứa khác cứ níu chặt gấu áo mẹ. Còn người mẹ, sau những tiếng khóc đến lả đi, chỉ biết cố gắng gượng dậy để trấn an các con, dù chính chị cũng đang chới với giữa nỗi đau và sự bất lực.

Căn nhà cấp 4 ở thôn Mỹ Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh vốn đã chẳng mấy dư dả, nay càng thêm quạnh quẽ. Mùi nước vôi mới còn vương trong nhà, nhưng niềm vui về một mái ấm được sửa sang chưa kịp trọn vẹn thì tai họa đã ập xuống.

Ngày 19/11/2026, chị Lê Thị Thu (SN 1986) nhận được điện thoại từ người quen ở Đức báo tin chồng chị là anh Hồ Văn Hiệp (SN 1979) bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu. Tin dữ đến quá bất ngờ khiến chị ngã quỵ ngay giữa sân nhà. Suốt những giờ sau đó, chị thấp thỏm chờ tin chồng. Phải đến khi người quen ở Đức nỗ lực tìm kiếm, gia đình mới biết anh Hiệp đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Berlin.

Anh Hiệp đang được điều trị ở bên Đức. Ảnh: GĐCC

Theo thông tin gia đình nhận được, anh Hiệp bị phù não, tổn thương nghiêm trọng, liệt nửa người bên trái. Tình trạng sức khỏe hiện rất nguy kịch, tiên lượng xấu, có nguy cơ phải sống thực vật kéo dài.

Từ ngày chồng gặp nạn, tâm trí chị Thu gần như chỉ hướng về bệnh viện nơi đất khách. Chị thương chồng nằm một mình giữa nơi xa lạ, không có vợ con, người thân ở bên. Điều chị mong mỏi nhất lúc này là có thể đưa anh về Việt Nam, để dù bệnh tình có diễn biến thế nào, anh vẫn được ở gần những người thân yêu.

Nhưng muốn thực hiện được điều đó, gia đình chị cần khoảng 3 tỷ đồng. Một con số quá lớn đối với người phụ nữ vốn đã phải chật vật lo từng bữa ăn, từng khoản học hành cho các con.

Vay gần 2 tỷ đồng để chồng đi Đức với hy vọng đổi đời

Ít ai biết rằng, chuyến đi Đức của anh Hiệp mới chỉ bắt đầu từ tháng 11/2025năm. Đó là quyết định mà hai vợ chồng đã phải đắn đo rất nhiều trước khi đánh đổi bằng tài sản và những khoản vay mượn lớn.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị Thu đã trải qua đủ nghề để kiếm sống. Khi thì buôn bán rau củ, lúc chạy xe ba gác, khi lại dậy sớm bán đồ ăn sáng. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh nhưng anh chị vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng với mong muốn ba đứa con được ăn học đến nơi đến chốn, không phải chịu cảnh thiếu thốn như cha mẹ.

Mong muốn cải thiện kinh tế, tạo dựng tương lai tốt hơn cho các con, năm ngoái, vợ chồng chị quyết định thế chấp tài sản, vay mượn gần 2 tỷ đồng để anh Hiệp sang Đức lao động.

Chị Thu bên 3 con nhỏ ở quê nhà. Ảnh: PD

Thế nhưng, cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng như những gì gia đình từng hy vọng. Công việc của anh thiếu ổn định, thu nhập bấp bênh. Số tiền gửi về mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ để gia đình xoay xở trả khoản lãi ngân hàng khoảng 18 triệu đồng/tháng. Khoản nợ lớn vẫn còn đó, cuộc sống của vợ con ở quê nhà chưa thể bớt nhọc nhằn.

Vậy mà giờ đây, khi khoản vay còn chưa trả được bao nhiêu, người trụ cột của gia đình lại bất ngờ đổ bệnh. Bao dự định của hai vợ chồng đành gác lại, thay vào đó là nỗi lo làm sao để anh Hiệp có cơ hội trở về.

Ba người con của anh chị vẫn đang tuổi ăn học. Cháu lớn hiện học lớp 12 Trường THPT Lê Hữu Trác, đang ở thời điểm quan trọng chuẩn bị cho tương lai. Hai cháu nhỏ còn quá bé để hiểu hết những gì cha mẹ đang phải đối diện.

Với chị Thu, nỗi đau chồng gặp nạn đã quá sức chịu đựng. Nhưng nghĩ đến cảnh ba đứa con còn nhỏ, khoản nợ gần 2 tỷ đồng và chi phí đưa chồng về nước khoảng 3 tỷ đồng, chị càng không biết phải xoay xở từ đâu.

Mong đón được chồng trở về quê nhà

Là bạn học của anh Hiệp, anh Phạm Thế Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hương Sơn tại Hà Nội cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiệp hiện rất éo le. Vợ chồng anh chị phải vay mượn để sang Đức lao động từ tháng 11/2025.

Theo anh Dũng, tình trạng sức khỏe của anh Hiệp hiện rất nặng. Nếu được đưa về Việt Nam, anh vẫn có nguy cơ phải sống thực vật. Trong khi đó, ba người con còn nhỏ, gia đình đang gánh khoản nợ lớn nên việc xoay xở số tiền đưa anh về nước gần như vượt quá khả năng.

Những ngày qua, người thân, bạn bè đang nỗ lực kết nối, vận động các mối quan hệ để tìm cách đưa anh Hiệp trở về quê nhà. Tuy nhiên, chi phí quá lớn khiến hành trình đoàn tụ của gia đình anh vẫn còn nhiều gian nan. Nếu không có sự chung tay của cộng đồng, chị Thu khó có thể tự mình lo liệu việc đưa chồng trở về.

Một chuyến đi xa với hy vọng đổi thay cuộc sống, giờ đây lại trở thành nỗi đau và gánh nặng chưa biết đến bao giờ mới vơi đối với gia đình anh Hiệp. Người vợ vẫn mong một ngày được đón chồng trở về, ba đứa trẻ vẫn cần có cha bên cạnh, dù chỉ là được nhìn thấy cha trong vòng tay gia đình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị chị Thu, anh Hiệp - Mã số 1133 xin gửi về: 1. Chị Lê Thị Thu ở thôn Mỹ Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1133 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1133 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0343646824 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1133



