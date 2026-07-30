Mua chung đất với bạn thân, tôi mới thấm thía câu: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'

Tôi và Hùng là bạn cùng lớp đại học, ở chung phòng trọ từ ngày còn sinh viên đến khi ra trường. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nhưng cả hai đều quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp.

Những năm đầu đi làm, lương ba cọc ba đồng nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau không bỏ cuộc. Có những ngày hè nằm trong căn phòng trọ nóng như cái lò hấp, hai đứa vẫn lạc quan bàn chuyện kiếm tiền để mua nhà ở Thủ đô cho con cái có điều kiện học tập, phát triển.

Quả thật, nhờ sự cố gắng, hai chúng tôi sau này đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Hơn 15 năm trôi qua, cả tôi và Hùng đều đã lập gia đình, có con và cuộc sống tạm gọi là đủ đầy nơi phố thị.

Ảnh minh họa.

Dù bận rộn, chúng tôi vẫn giữ thói quen cuối tuần gặp nhau uống cà phê. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tình bạn của chúng tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nhưng rồi, một việc xảy ra đã thay đổi tất cả.

Gần 2 năm trước, một người quen giới thiệu mảnh đất ở vùng ngoại thành Hà Nội, giá khi ấy còn khá mềm, nhưng cả tôi và Hùng đều không đủ khả năng mua riêng. Sau vài lần bàn bạc, chúng tôi quyết định góp tiền mua chung.

Lúc làm thủ tục, chúng tôi cũng chỉ ghi nhận phần góp vốn của mỗi người, còn mọi chuyện khác đều nghĩ đơn giản rằng sau này có gì sẽ ngồi nói chuyện. Chúng tôi tin nhau đến mức không ai nghĩ cần lập thêm những thỏa thuận chi tiết.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Thỉnh thoảng Hùng gửi cho tôi vài thông tin về việc gần đó đang có dự án mở đường, xây cầu. Cả hai đều thống nhất cứ để mảnh đất đó đầu tư, khi nào thực sự được giá mới bán.

Tuy nhiên, đầu năm nay, công ty tôi bất ngờ thay đổi lãnh đạo và thực hiện một cuộc cách mạng trẻ hóa nhân sự, thay đổi phương thức làm việc. Ở độ tuổi 40, tôi cũng đứng trước nguy cơ mất việc do chưa bắt kịp được công nghệ so với giới trẻ.

Sau nhiều lần lao đao, may mắn, tôi giữ được vị trí nhưng thu nhập giảm mạnh. Đúng lúc ấy, bố tôi ở quê phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày. Chi phí dồn dập khiến khoản tiết kiệm của gia đình tôi càng ngày cạn đi.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho Hùng để bàn bạc về chuyện bán đất, lấy chi phí chủ động lo cho bố mẹ già.

Ngày gặp nhau để nói chuyện, Hùng liên tục khuyên tôi chưa nên bán vội vì nói đất khu đó chắc chắn sau này sẽ tăng giá. Tôi hiểu ý bạn, nếu chờ thêm một, hai năm nữa, số tiền lãi chắc sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi không còn lựa chọn vì tôi cần tiền để lo việc của gia đình mình.

Tôi đưa ra lời đề nghị, nếu Hùng chưa muốn bán thì mua lại phần của tôi hoặc rủ thêm anh em bạn bè của cậu ấy lấy lại phần đó. Tuy nhiên, cậu ấy không đồng ý.

Ban đầu, chúng tôi vẫn cố nói chuyện bình thường nhưng càng về sau, cuộc gọi trở nên căng thẳng hơn. Bạn tôi cho rằng, tôi không biết nhìn xa. Cậu ấy khuyên tôi nên đi vay tiền để lo cho bố. Còn đất cứ để đó để chờ tăng giá. Đầu tư thì phải biết chờ thời điểm.

Nhiều lần sau đó, tôi nhắn tin, gọi điện, hẹn gặp để thống nhất lại nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Hùng viện lý do không muốn gặp. Cuối cùng, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa vì không đồng nhất ý kiến.

Sau đó không lâu, trước sức ép của tôi, cậu ấy đã đồng ý bán đất. Dù mảnh đất đã lãi gần 1 tỷ đồng nhưng khi bước ra khỏi văn phòng công chứng, Hùng lại tỏ thái độ tức giận ra mặt với tôi: "Xong nhé, lần sau thì thôi. Đầu tư cùng người không biết tính toán đúng là dại dột".

Nghe xong câu nói ấy, tự dưng tôi thấy lồng ngực mình đau nhói.

Sau ngày đó, Hùng không còn liên lạc với tôi nữa. Kể cả tôi có chủ động gọi, cậu ấy cũng không nghe máy. Khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt nhận ra, tình bạn hơn 20 năm giữa chúng tôi không thực sự bền chặt như tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần liên quan đến tiền bạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đến bây giờ, tôi mới thấm câu nói của các cụ ngày xưa: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Đây cũng là bài học lớn cho tôi để thận trọng hơn trong cuộc sống về sau.

Thành

Chồng lén mua đất chung với em gái, tôi cay đắng khi nghe anh nói lý do không cho vợ biết GĐXH - Vì chuyện này, mấy hôm nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Tôi kể với vài người bạn thân và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Biết mẹ rút tiền tiết kiệm, chị em tôi cuống cuồng lo bà bị lừa, đến khi biết lý do, cả hai phải trắng đêm suy nghĩ GĐXH – Nghe mẹ nói, cả tôi và chị gái đều bất ngờ. Quả thật đó là một quyết định lớn. Cả đêm hôm đó, hai chị em tôi trằn trọc không ngủ được vì còn quá nhiều khúc mắc trong lòng.



