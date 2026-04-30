Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm 2026.



Trên cơ sở thống kê tổng hợp điểm úng ngập của 126 phường, xã và các đơn vị duy trì thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội dự báo tình hình úng ngập trong mùa mưa năm 2026 theo các kịch bản ứng với lượng mưa như sau.

Với các trận mưa dưới 50 mm/giờ, TP không xảy ra úng ngập, cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố. Các trận mưa 50-70 mm/giờ, TP tồn tại 11 điểm úng ngập ở các phường xã. Các trận mưa 70-100 mm/giờ, TP dự báo có 71 điểm úng ngập cục bộ tại 30 xã, phường, trong đó 64 điểm thuộc các phường và 7 điểm ở xã.

Hệ thống thoát nước hiện nay ở Hà Nội mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch chung.

Với các trận mưa đặc biệt lớn (trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ), TP có 220 điểm úng ngập cục bộ thuộc 54 phường, xã (178 điểm ở 35 phường và 42 điểm ở19 xã).

TP đặt mục tiêu đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và trạm bơm đầu mối, đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310 mm/2 ngày tại khu vực đã được cải tạo theo dự án thoát nước Hà Nội, giảm thiểu điểm úng ngập cục bộ.

Giải pháp chung để ứng phó gồm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể, duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông, hồ điều hòa.

Cơ quan tiêu thoát nước có trách nhiệm kịp thời cập nhật, theo dõi tình hình thời tiết trên các trang dự báo trong và ngoài nước để đưa ra nhận định, cảnh báo sớm về mưa bão trong thời gian sớm, từ đó chủ động phương án vận hành hệ thống thoát nước, hạ mực nước trên hệ thống, giảm thiểu tối đa khả năng úng ngập.

TP cũng tổ chức nạo vét hệ thống cống theo lưu vực, tập trung các trục tiêu thoát chính và khu vực trọng điểm úng ngập, bảo đảm hoàn thành nạo vét các trục chính trước mùa mưa. Các tuyến sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, Cầu Bây, kênh dẫn vào ra các trạm bơm như Yên Sở, Đồng Bông, Bắc Thăng Long - Vân Trì được ưu tiên tập trung nạo vét trước mùa mưa.

Đồng thời, tiếp tục khai thác các tuyến mương, công trình nông nghiệp có khả năng phục vụ thoát nước đô thị, như hệ thống các tuyến mương ở các phường, xã: Hà Đông, Từ Liêm, Tây Tựu, Thượng Cát...

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng về tiến độ công trình giao thông và chống úng ngập ngày 19/4, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch chung.

Theo ông Thường, trong 4 lưu vực chính gồm Tô Lịch, tả Đáy, hữu Đáy và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch diện tích khoảng 77km2 được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh, các lưu vực còn lại vẫn thiếu đồng bộ về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Theo quy hoạch, toàn TP Hà Nội cần 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất khoảng 1.325m3/s nhưng mới có 9 trạm lớn vận hành, 6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ. Hệ thống hồ điều hòa cần 5.050ha nhưng mới đạt khoảng 1.010ha, tương đương 19%.

Với hạ tầng còn hạn chế, các đợt mưa lớn như tháng 9-11/2025, khi lượng mưa vượt công suất thiết kế, Hà Nội xuất hiện rất nhiều điểm úng ngập. Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã triển khai một loạt công trình khẩn cấp chống úng ngập.