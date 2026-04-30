Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ
Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm 2026.
Trên cơ sở thống kê tổng hợp điểm úng ngập của 126 phường, xã và các đơn vị duy trì thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội dự báo tình hình úng ngập trong mùa mưa năm 2026 theo các kịch bản ứng với lượng mưa như sau.
Với các trận mưa dưới 50 mm/giờ, TP không xảy ra úng ngập, cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố. Các trận mưa 50-70 mm/giờ, TP tồn tại 11 điểm úng ngập ở các phường xã. Các trận mưa 70-100 mm/giờ, TP dự báo có 71 điểm úng ngập cục bộ tại 30 xã, phường, trong đó 64 điểm thuộc các phường và 7 điểm ở xã.
Với các trận mưa đặc biệt lớn (trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ), TP có 220 điểm úng ngập cục bộ thuộc 54 phường, xã (178 điểm ở 35 phường và 42 điểm ở19 xã).
TP đặt mục tiêu đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và trạm bơm đầu mối, đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310 mm/2 ngày tại khu vực đã được cải tạo theo dự án thoát nước Hà Nội, giảm thiểu điểm úng ngập cục bộ.
Giải pháp chung để ứng phó gồm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể, duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông, hồ điều hòa.
Cơ quan tiêu thoát nước có trách nhiệm kịp thời cập nhật, theo dõi tình hình thời tiết trên các trang dự báo trong và ngoài nước để đưa ra nhận định, cảnh báo sớm về mưa bão trong thời gian sớm, từ đó chủ động phương án vận hành hệ thống thoát nước, hạ mực nước trên hệ thống, giảm thiểu tối đa khả năng úng ngập.
TP cũng tổ chức nạo vét hệ thống cống theo lưu vực, tập trung các trục tiêu thoát chính và khu vực trọng điểm úng ngập, bảo đảm hoàn thành nạo vét các trục chính trước mùa mưa. Các tuyến sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, Cầu Bây, kênh dẫn vào ra các trạm bơm như Yên Sở, Đồng Bông, Bắc Thăng Long - Vân Trì được ưu tiên tập trung nạo vét trước mùa mưa.
Đồng thời, tiếp tục khai thác các tuyến mương, công trình nông nghiệp có khả năng phục vụ thoát nước đô thị, như hệ thống các tuyến mương ở các phường, xã: Hà Đông, Từ Liêm, Tây Tựu, Thượng Cát...
Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng về tiến độ công trình giao thông và chống úng ngập ngày 19/4, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch chung.
Theo ông Thường, trong 4 lưu vực chính gồm Tô Lịch, tả Đáy, hữu Đáy và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch diện tích khoảng 77km2 được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh, các lưu vực còn lại vẫn thiếu đồng bộ về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.
Theo quy hoạch, toàn TP Hà Nội cần 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất khoảng 1.325m3/s nhưng mới có 9 trạm lớn vận hành, 6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ. Hệ thống hồ điều hòa cần 5.050ha nhưng mới đạt khoảng 1.010ha, tương đương 19%.
Với hạ tầng còn hạn chế, các đợt mưa lớn như tháng 9-11/2025, khi lượng mưa vượt công suất thiết kế, Hà Nội xuất hiện rất nhiều điểm úng ngập. Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã triển khai một loạt công trình khẩn cấp chống úng ngập.
Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểmĐời sống - 33 phút trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam ĐịnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.
Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?
Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm TuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" và trở thành điểm đen ùn tắc kinh niên, nút giao đường 70 - Phạm Tu (TP Hà Nội) hiện đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Với "tối hậu thư" từ người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, dự án nghìn tỷ này đang chạy đua với thời gian để khánh thành vào cuối năm 2026.
Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?
Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý IĐời sống - 7 giờ trước
Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.
Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đôĐời sống - 9 giờ trước
Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.
Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.
Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đờiĐời sống
GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.