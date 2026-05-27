Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Thứ tư, 19:58 27/05/2026 | Thời sự

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.

Video: Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 27/5, nhiều khu vực miền núi phía Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, giúp thời tiết dịu hơn.

Từ khoảng đầu giờ chiều, các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La ghi nhận mưa dông xuất hiện rải rác. Tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, khoảng 16h cùng ngày, một cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục.

Cũng trong chiều nay, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km154 qua địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh. Gió giật đã làm một số rào chắn tại công trường bị quật đổ.

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 2.

Mưa dông xuất hiện tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Đ.A.)

Theo dữ liệu radar của cơ quan khí tượng, trong khoảng từ 14h đến 17h, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng và Thanh Hóa xuất hiện mưa dông cục bộ.

Đáng chú ý, tại Lào Cai, mây dông hình thành và phát triển mạnh dọc theo sông Hồng, gây mưa trên diện khá rộng. Ổ mây dông này đang có xu hướng dịch chuyển về khu vực trung tâm tỉnh và phía bắc Phú Thọ.

Trong khi đó, đến khoảng 17h30 cùng ngày, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, vẫn chưa xuất hiện mưa dông dù thời tiết tiếp tục oi nóng.

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 3.

Mưa lớn trên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km154 qua địa bàn tỉnh Lào Cai chiều 27/5. (Ảnh: H.T.)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ chiều tối và đêm 27/5, thời tiết trên địa bàn chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết tại Lào Cai phổ biến không mưa, ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt .

Nguyên nhân gây mưa dông được xác định do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần trên khu vực Bắc Bộ.

Ngành khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp độ 1.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đề phòng cây xanh gãy đổ, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng do dông lốc gây ra.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại khu vực vùng núi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất cũng được cảnh báo.

Mưa dông còn có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời trong chiều tối và đêm nay.

Viên Minh
Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội tiếp tục quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt lên đến 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn phụ thuộc vào mặt bê tông, đường nhựa.

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

