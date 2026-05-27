Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt diện rộng vẫn tiếp diễn 2 ngày tới.

Ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Thời gian nóng từ 9 - 19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Thời gian nóng từ 9 - 18 giờ.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Thời gian nóng từ 9 - 19 giờ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Thời gian nóng từ 12 - 17 giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Ngân hàng lên tiếng về sự thật "cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm"

Theo Người lao động, Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội. Đây là một hình thức tội phạm công nghệ cao sử dụng các nền tảng như Fackebook, Zalo, Telegram để dụ dỗ những người "nhẹ dạ cả tin" nộp tiền vào các "gói tiết kiệm" giả mạo với cam kết lợi nhuận khổng lồ.

Cụ thể, kẻ gian lập nhóm trên Telegram, Zalo, Facebook dùng hình ảnh, giấy tờ giả để dụ nạn nhân chuyển tiền vào app/website lạ. Kẻ gian cam kết với mức lợi nhuận lên tới 18%-20%/năm, cao gấp 2 -3 lần so với ngân hàng chính thống, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn như "không rủi ro" "rút gốc bất cứ lúc nào".

Ban đầu đối tượng lừa đảo trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó dụ nộp thêm số tiền lớn và chiếm đoạt.

Vì vậy, ABBank khuyến nghị khách hàng không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh. Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ. Không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính và pháp lý rõ ràng. Đồng thời, cần báo cáo cơ quan chức năng hoặc liên hệ ABBank để được hỗ trợ.

Gia Lai chỉ đạo khẩn vụ 89 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì

Ngày 26/5, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - chủ trì cuộc họp xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền (địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông), thông tin trên Lao Động.

Theo báo cáo, vụ việc được ghi nhận từ chiều 22/5, khi nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và đau đầu sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Đến 6h ngày 26/5, tổng số bệnh nhân nhập viện liên quan vụ việc là 89 trường hợp. Trong đó có 10 người đã xuất viện, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hiện phần lớn bệnh nhân có sức khỏe ổn định, triệu chứng giảm dần.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, rà soát bệnh nhân tại các cơ sở y tế, điều tra yếu tố dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở trên.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, năm 2026 là Năm Du lịch quốc gia do Gia Lai đăng cai tổ chức, vì vậy các địa phương xác định mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện; đặc biệt phải coi trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và du khách.

Ông yêu cầu ngành Y tế tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để điều trị, chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân, giúp sớm ổn định và xuất viện.

Thông tin 'lật xe khách làm 18 người chết trên đèo Phượng Hoàng' là bịa đặt

Chiều 26/5, Đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải thông tin giả về vụ "xe khách lật trên đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết" để xử lý theo quy định, thông tin trên VTC News.

Theo Đại tá Thành, vừa qua, nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung như một bản tin tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, nội dung mô tả một xe giường nằm biển số Đắk Lắk chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Nha Trang lao xuống vực sâu trên đèo Phượng Hoàng trong đêm.

Đặc biệt, các bài đăng còn dựng thêm loạt tình tiết như: Lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra ngoài; 18 thi thể được tìm thấy tại chỗ, chỉ còn một người sống sót.

Không dừng lại ở đó, bài viết còn hư cấu việc công an lập ban chuyên án điều tra, trích xuất hộp đen phương tiện, khám nghiệm tử thi nữ tài xế, lấy lời khai người sống sót duy nhất. Một số đoạn được viết theo hướng giật gân, pha yếu tố mê tín, tội phạm nhằm kích thích tò mò người xem.

Các bài đăng nói trên nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng là vụ việc có thật.

Đại tá Thành khẳng định thực tế trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Đây là thông tin giả, sử dụng hình ảnh và nội dung bịa đặt để câu view, gây hoang mang dư luận", Đại tá Thành cho hay.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, tránh tiếp tay phát tán tin giả, thông tin sai sự thật.

Phụ huynh mang dao xông vào trường học của con, gây náo loạn

Theo Người lao động, ngày 26/5, Đội Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) vì cầm dao xông vào trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), gây náo loạn.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi phóng xe máy vào trường nẹt pô, đúng vào giờ tan trường, các em học sinh ra sân, gây náo loạn.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện người đàn ông cầm theo dao rựa, điều khiển xe máy vào trong sân trường, nẹt pô, gây mất trật tự và khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã cùng các phụ huynh đến đón con, khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh.

Qua điều tra, xác định người đàn ông gây náo loạn là ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung). Ông Hùng có 1 con hiện đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi.

Bước đầu tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Ông Hùng cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện "dìm" điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.

Hiện ông Phạm Minh Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý.