Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

TTXVN đưa tin, ngày 26/5, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5 sau khi hoàn thành việc sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Theo thông báo, nội dung phương án cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành (theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Cầu Long Biên thông xe trở lại từ 0h ngày 28/5. Ảnh: HỒNG QUANG

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng đã bố trí theo thông báo số 428/TB-SXD ngày 26/3/2026 của Sở Xây dựng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu); chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

UBND các phường: Bồ Đề, Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông theo thông báo này.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ dự án sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian thi công.

