Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Thứ tư, 17:27 27/05/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

TTXVN đưa tin, ngày 26/5, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5 sau khi hoàn thành việc sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Theo thông báo, nội dung phương án cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành (theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Cầu Long Biên thông xe trở lại từ 0h ngày 28/5. Ảnh: HỒNG QUANG

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng đã bố trí theo thông báo số 428/TB-SXD ngày 26/3/2026 của Sở Xây dựng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu); chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

UBND các phường: Bồ Đề, Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông theo thông báo này.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ dự án sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian thi công.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên

GĐXH - Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.


Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.

GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội tiếp tục quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt lên đến 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn phụ thuộc vào mặt bê tông, đường nhựa.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

GĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
