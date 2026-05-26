Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Làng trẻ em SOS Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Hà Nội, Trường Mẫu giáo dân lập SOS Hà Nội và Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner.
Cùng với đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành gồm Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và UBND phường Phú Diễn để tiếp nhận toàn bộ hệ thống hiện có của Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Sau khi hoàn tất bàn giao, Sở Y tế có trách nhiệm đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình hoạt động của Làng trẻ em SOS Hà Nội, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt thông qua thẩm định của Sở Nội vụ.
Đối với Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận nguyên trạng, đồng thời xây dựng phương án tổ chức lại mô hình hoạt động của nhà trường sau khi chuyển giao về thành phố quản lý.
UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc tổ chức lại bộ máy, bố trí nhân sự và thực hiện chế độ chính sách đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, giáo viên, nhân viên và người lao động đang sinh sống, làm việc tại hệ thống SOS Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.
Trong khi đó, Sở Tài chính Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao hướng dẫn việc tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đất đai, trang thiết bị và các nghĩa vụ tài chính liên quan của hệ thống Làng trẻ em SOS Hà Nội.
UBND phường Phú Diễn sẽ phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, học sinh, giáo viên, nhân viên và trang thiết bị của Trường Mẫu giáo dân lập SOS Hà Nội; đồng thời nghiên cứu phương án sắp xếp học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất hiện có sang một trường mầm non khác trên địa bàn nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.
Theo yêu cầu của UBND thành phố, Làng trẻ em SOS Hà Nội và Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành trong quá trình bàn giao, tiếp nhận và tổ chức lại mô hình hoạt động; đồng thời rà soát, kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đất đai, trang thiết bị và hồ sơ liên quan để sẵn sàng phục vụ công tác chuyển giao.
Giám đốc Làng trẻ em SOS Hà Nội và Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của số liệu tài chính, tài sản, hồ sơ trẻ em, học sinh và người lao động trong quá trình bàn giao.
