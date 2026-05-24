Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Khói cuồn cuộn thải ra môi trường mỗi đêm từ khu vực nhà máy Sunhouse

Tháng 4/2026, một số người dân (xin được giấu tên - PV) sinh sống gần khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Liệp phản ánh, cứ sau 19h hằng ngày, khi các gia đình bắt đầu bước vào thời điểm nghỉ ngơi buổi tối, cũng là lúc khói tỏa ra môi trường từ khu vực sản xuất của nhà máy Sunhouse (nằm ở phía sau nhà máy tại Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP Hà Nội), kèm theo mùi khét khó chịu.

Nguồn tin gửi đến tòa soạn cho biết, tình trạng này diễn ra thường xuyên vào buổi tối, từ khoảng 19h trở đi - thời điểm công nhân bắt đầu ca làm việc mới; dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng môi trường và chất lượng không khí trong khu vực. Có những hôm khói dày đặc, mùi rất hắc và hăng mũi.

Nhà máy Sunhouse tại Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội). Ảnh: Trung Sơn

Người dân cho rằng đây là thời gian diễn ra hoạt động nung nấu, tôi luyện kim loại (nhôm, gang) sản xuất sản phẩm gia dụng. Đây cũng là công đoạn phải sử dụng nhiệt độ rất cao nên phát sinh nhiều khói và khí thải công nghiệp. Vì phát sinh nhiều khói, khí thải công nghiệp nên hoạt động này chỉ diễn ra từ 19h hàng ngày - khi trời đã tối. Hiện tượng này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày.

Sau phản ánh của người dân, phóng viên đã có ít nhất 2 lần đi thực địa tại khu vực nhà máy Sunhouse để ghi nhận thực tế.

Tại thời điểm PV có mặt vào một buổi tối cuối tháng 4/2026, từ phía sau khu xưởng nhà máy Sunhouse, xuất hiện khói cuộn lên liên tục rồi phát tán ra môi trường xung quanh. Chỉ khi chứng kiến tại khu vực có ánh đèn đêm, bằng mắt thường, mới nhìn thấy rõ các làn khói đua nhau tỏa ra môi trường từ phía sau nhà máy Sunhouse.

Video: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse được phóng viên ghi nhận vào ngày 15/4/2026, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe. Video: Bảo Loan

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà máy của Sunhouse tổ chức sản xuất liên tục theo nhiều ca. Một số công nhân cho biết ca làm việc ban ngày bắt đầu từ khoảng hơn 7h sáng và kéo dài đến 19h cùng ngày, sau đó tiếp tục nối tiếp ca làm việc đêm, bắt đầu từ 19h.

Ngày 22/5, trao đổi nhanh với phóng viên, TS Hoàng Dương Tùng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, có 2 công đoạn nung luyện kim loại nhôm. Đầu tiên là nung cốt (thanh nhôm cô đặc) nhôm từ phế liệu. Công đoạn này thường hoạt động chui, không được xử lý môi trường nên tạp chất và mùi phát tán ra môi trường, người dân cảm nhận bằng khứu giác rất rõ rệt.

Công đoạn 2 là hoạt động tôi luyện nhôm từ các cốt nhôm để sản xuất. Giai đoạn này, phản ứng oxy hóa kim loại cho nồng độ về khói và mùi thấp hơn. Người dân sẽ cảm nhận rõ rệt khi không khí ít đối lưu.

Do đó, ông Tùng cho rằng, với các nhà máy sản xuất sản phẩm từ kim loại, luôn cần phải có hệ thống xử lý môi trường (khí, nước thải); quan trắc môi trường định kỳ; đánh giá tác động môi trường ở từng khâu sản xuất, bởi nếu thực sự có hoạt động tôi đúc kim loại mà không được kiểm soát tốt có thể phát sinh bụi mịn, khí nóng và nhiều loại khí thải công nghiệp khác ra môi trường.

Đáng chú ý, trước đó, vào năm 2017, nhiều hộ dân tại xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đã từng "tố" Nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Tập đoàn Sunhouse (đóng tại cụm công nghiệp Ngọc Liệp) liên tục xả khí thải có mùi rất khó chịu ra môi trường. Cụ thể, khu vực nhà máy Sunhouse thường tỏa ra những làn khói đen, bốc mùi khó chịu khiến chất lượng cuộc sống người dân khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Bên cạnh khí thải, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do Nhà máy này gây ra cũng ảnh hưởng đến người dân.

Công nhân lo thất lạc tài sản khi gửi xe trong bãi của nhà máy Sunhouse

Không chỉ dừng ở vấn đề môi trường, với vai trò là đơn vị sử dụng lao động, Sunhouse có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện tối thiểu phục vụ công nhân, trong đó có khu vực gửi xe an toàn, phù hợp với quy mô sản xuất và số lượng lao động.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, phương tiện, tài sản của công nhân lao động hiện vẫn đang phải để tại khu vực tạm bợ, thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như cháy nổ.

Ghi nhận thực tế tại thời điểm phóng viên có mặt cho thấy, khu vực trông giữ xe của công nhân Sunhouse được dựng tạm trên khu đất trống phía sau nhà máy với kết cấu đơn giản. Hàng trăm xe máy xếp san sát từ bên trong lán tạm ra đến các lối đi phía ngoài khu vực quây lưới thép.

Cận cảnh khu vực lán để xe nằm tại phía sau nhà máy Sunhouse.

Khu vực sử dụng làm bãi để xe cho công nhân của nhà máy Sunhouse.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mái tôn hấp nhiệt mạnh khiến khu vực này trở nên oi bức, ngột ngạt, trong khi các biện pháp che chắn còn khá sơ sài. Không chỉ bất tiện về điều kiện gửi xe, tình trạng thất lạc phương tiện cũng được cho là đã từng xảy ra đối với các công nhân.

Vào khoảng 19h15 ngày 15/4/2026, có mặt tại nhà xe của công nhân Sunhouse, phóng viên đã ghi nhận sự việc một nữ công nhân bị thất lạc xe đạp điện sau ca làm việc. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, một người phụ nữ được cho là có trách nhiệm trông giữ phương tiện đã phát hiện chiếc xe nằm tại khu vực nuôi gia cầm - ngoài phạm vi bố trí trông giữ phương tiện. Sự việc khiến nhiều công nhân bày tỏ lo ngại về công tác quản lý, bảo đảm an ninh tại khu vực gửi xe.

Cận cảnh khu lán tạm được sử dụng làm nơi để xe cho công nhân với kết cấu sơ sài, mái che tạm bợ, bên trong ken đặc phương tiện của người lao động.

Theo chị B (xin được giấu tên), sinh sống gần nhà máy Sunhouse tiết lộ, khu vực sử dụng làm bãi để xe cho công nhân vốn có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm.

Sau đó, doanh nghiệp thuê lại và gia cố tạm để phục vụ việc gửi xe cho công nhân. Người này cho biết đây không phải địa điểm gửi xe duy nhất của người lao động tại khu vực nhà máy.

Nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ

Ngày 21/5, đại diện Sunhouse khẳng định, nhà máy luyện kim Sunhouse được cấp phép hoạt động 24/24. Hiện Sunhouse có 2 ca làm việc 7h sáng và 19h tối. Vào thời điểm giao ca, hệ thống sẽ chạy khởi động máy, bật hệ thống đốt và hệ thống xử lý khí thải. Trong thời gian này, lượng khói sẽ nhiều hơn so với thời điểm vận hành thông thường.

Đại diện Sunhouse cho biết, đơn vị được cấp phép đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho hệ thống nhà máy sản xuất; 100% khí thải ra môi trường đã được đi qua hệ thống lọc theo đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối không bao giờ xả thải trực tiếp mà không qua hệ thống xử lý. Ngoài ra, nhà máy tuân thủ các quy trình và thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần với đơn vị có thẩm quyền và chuyên môn.

Thời điểm sau 19h, hàng trăm công nhân tan ca, tập trung lấy xe và di chuyển ra khỏi khu vực nhà máy, khiến khu vực này rơi vào tình trạng đông đúc.

Được biết, không chỉ riêng nhà máy của Công ty TNHH Kim khí Sunhouse, hiện có nhiều nhà máy thuộc các công ty của Sunhouse cũng đang đặt tại Cụm Công nghiệp Ngọc Liệp, gồm: Công ty CP Quốc tế Sunhouse; Công ty CP nhôm nhựa Aluba Việt Nam; Công ty TNHH SX đồ gia dụng Sunhouse; Công ty Cổ phần nghiên cứu và Sản xuất công nghệ Sunhouse; Công ty cổ phần SYV...

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện Sunhouse đã mới chỉ cung cấp được cho phóng viên kết quả quan trắc môi trường tại vùng quan trắc nhà máy Công ty TNHH Kim khí Sunhouse (tại KM21+22, đường Láng Hòa Lạc, xã Kiều Phú). Theo kết quả này, các chỉ số khí thải đều đạt tiêu chuẩn để hoạt động sản xuất.

Theo biên bản quan trắc môi trường, mẫu khí thải được tiến hành lấy tại 2 vị trí của Công ty TNHH Kim khí Sunhouse: Hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực sơn tĩnh điện, khu vực sơn khí gia dụng (xưởng gia công cơ khí 1); và vị trí khí thải lò luyện nhôm. Thời điểm lấy mẫu bắt đầu lúc 7h30 phút đến 9h45 phút ngày 14/3/2026. Trong khi, thời điểm người dân phản ánh về hiện tượng khí thải công nghiệp là sau 19h hằng ngày.

Ngoài ra, về đánh giá tác động môi trường, kết quả xử lý hệ thống khí thải, nước thải và các thẩm định PCCC đối với nhà máy, khu vực trông giữ xe của nhà máy..., đại diện Sunhouse hẹn sẽ cung cấp, bổ sung sau để tòa soạn có cơ sở tiếp tục thông tin minh bạch, khách quan đến người dân.

Quyết tâm của Chính phủ và Thành phố Hà Nội là phép thử đối với chính quyền cơ sở Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt tại nhà xưởng sản xuất, khu tập kết hàng hóa và các công trình cải tạo tạm. Hà Nội cũng xác định ô nhiễm môi trường và trật tự đô thị là 2 trong 5 "điểm nghẽn" lớn cần tập trung xử lý trong giai đoạn này. Do đó, phản ánh của người dân quanh khu vực nhà máy tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nguồn phát thải công nghiệp. Theo định hướng điều hành của thành phố trong năm 2026, các nguồn phát thải từ cơ sở sản xuất, xưởng gia công, điểm tập kết vật liệu và khu công nghiệp sẽ nằm trong diện tăng cường rà soát, xử lý nhằm giảm áp lực ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, từ phản ánh của người dân quanh khu vực nhà máy tại xã Kiều Phú, nhiều dấu hỏi đang được đặt ra đối với công tác quản lý địa bàn và hoạt động giám sát nguồn phát thải. Tình trạng khí thải công nghiệp cùng mùi khét hoặc dấu hiệu phát tán khí thải xuất hiện vào khung giờ buổi tối khiến người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng không khí, sức khỏe cộng đồng cũng như an toàn trong sản xuất. Trong khi thành phố yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm "điểm nghẽn" môi trường (Kế hoạch 372/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND TP Hà Nội), trật tự đô thị và phòng cháy chữa cháy (Công văn số 1838/UBND-NC ngày 2/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành), dư luận sẽ đặt câu hỏi về trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chính quyền cơ sở trước tình trạng trên. Khi Hà Nội 'siết' quản lý nguồn phát thải, kiểm soát môi trương nhưng hiện tượng người dân phản ánh và phóng viên ghi nhận, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và công khai kết quả xử lý đối với các nguồn phát thải công nghiệp. Đây cũng được xem là phép thử đối với quyết tâm của thành phố trong việc xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" về môi trường đô thị trong giai đoạn hiện nay.

Hà Nội: Cần tập trung giải quyết 'điểm nghẽn' ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2026 - 2030 Tại Kế hoạch số 372/KH-UBND, ngày 26/12/2025 của UBND TP Hà Nội, về triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt xử lý các "điểm nghẽn" về môi trường, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố yêu cầu tăng cường quản lý nguồn phát thải công nghiệp, siết chặt hoạt động xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải, đốt rác tự phát và các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường. Với Kế hoạch 372/KH-UBND, Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý các "điểm nghẽn" về ô nhiễm môi trường, từng bước xây dựng Thủ đô phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

