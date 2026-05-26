Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.
Theo lộ trình, trước ngày 31/12/2026: Hoàn thành việc ứng dụng công nghệ và vận hành thu phí điện tử không dừng đối với các bến xe loại 1 trong đô thị;
Trước ngày 30/6/2027, hoàn thành đối với bến xe loại 2.
Trước ngày 01/7/2026, hoàn thành đối với các điểm trông giữ và bãi đỗ xe ô tô.
Thành phố đặt mục tiêu 100% điểm trông giữ xe phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng.
Với hoạt động trông giữ xe máy, các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và thông minh.
Do đó, UBND Thành phố yêu cầu trước ngày 31/12/2030 hoàn thành rà soát tổng thể toàn bộ các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn để hoàn thiện điều kiện triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng kết nối toàn Thành phố.
Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như xây dựng đề án tổng thể quản lý, phát triển giao thông tĩnh; hỗ trợ nghiên cứu chính sách ưu đãi vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng;
Rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe và xây dựng các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ trong hoạt động này.
Cùng với đó, Thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý tập trung đối với hệ thống bãi đỗ xe, điểm đỗ xe; cập nhật thông tin các điểm đỗ đã triển khai thanh toán điện tử trên các ứng dụng số như iHaNoi và VNeID nhằm tạo thuận lợi cho người dân tra cứu và sử dụng dịch vụ.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, rà soát hạ tầng kết nối dữ liệu, kiểm tra toàn bộ các bãi đỗ xe đang hoạt động trên địa bàn cũng sẽ được triển khai đồng bộ để bảo đảm quá trình chuyển đổi số trong quản lý trông giữ xe diễn ra hiệu quả, minh bạch và đồng nhất trên toàn Thành phố.
