Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Quy định mới về kiểm soát tài sản của cán bộ từ 1/7/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 164/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Nghị định các loại tài sản phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất; nhà ở, công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất; vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại.

Ngoài ra, tiền Việt Nam, ngoại tệ dưới dạng tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay, tiền trả trước có tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên cũng thuộc diện kê khai. Cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp và các giấy tờ có giá khác từ 150 triệu đồng trở lên phải kê khai theo quy định.

Nghị định cũng yêu cầu kê khai tài sản số và các loại tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản và tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.

Đối tượng phải kê khai hằng năm là người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên tại các cơ quan nhà nước thuộc diện kê khai.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng thuộc diện kê khai hằng năm.

Đề xuất thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho BHXH, BHYT, BHTN trong trường hợp mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau:

Mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng + giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người/tháng + giảm trừ cho y tế 23 triệu đồng/năm + giảm trừ cho giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm = 307,4 triệu đồng/năm.

Với người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, mức thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ từ mức khoảng 28,63 triệu đồng/tháng trở lên, người nộp thuế mới bắt đầu phải nộp thuế đối với phần thu nhập vượt, với thuế suất 5% và số thuế phát sinh ở mức rất nhỏ.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sắp được tăng mức hưởng phụ cấp

Theo Báo Chính phủ, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Về khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Dự thảo Nghị định quy định:

- Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở;

- Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.

So với quy định hiện hành, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp (tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).

Cứu sống bé trai bị rắn độc cắn, ngưng thở khi nhập viện

Theo TTXVN, ông Trương Minh Kiển (Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cứu sống kịp thời một bé trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đã ngưng thở.

Bệnh nhi là em H (11 tuổi, ngụ ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau). Theo bệnh sử, khoảng 16 giờ ngày 18/5, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà sau, em H bất ngờ bị một con rắn chưa rõ loại cắn.

Sau tai nạn, em kêu đau và vết cắn sưng nề nhiều. Thay vì đến cơ sở y tế, người nhà cho bé tiêm ngừa ở ngoài nhưng tình trạng không giảm sau đó mới đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước.

Tại đây H có biểu hiện tăng tiết đờm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở hoàn toàn. Các bác sĩ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào lúc 1 giờ ngày 19/5.

Sau hai ngày điều trị tích cực, em H đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, ăn uống khá và vết cắn đã giảm sưng nề.

Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng

VTC News đưa tin, hai túi xách Hermès từng thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan được đấu giá trực tuyến thành công, mang về hơn 14 tỷ, trong đó có chiếc túi được trả giá hơn 11,6 tỷ.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, sau các phiên đấu giá trực tuyến kéo dài 30 phút cho mỗi sản phẩm, 2 túi xách hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã được đấu giá thành công với mức trúng cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.

Trong đó, chiếc túi Hermès size 30 màu trắng có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Sau 4 lượt trả giá, tài sản này được chốt ở mức hơn 2,5 tỷ đồng.

Chiếc túi Hermès size 25 màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng nhưng đã thu hút đông người tham gia đấu giá. Sau 119 lượt trả giá, người mang mã số HCM23013421 trúng đấu giá với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.