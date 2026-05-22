Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Quy định mới về kiểm soát tài sản của cán bộ từ 1/7/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 164/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Theo Nghị định các loại tài sản phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất; nhà ở, công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất; vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại.
Ngoài ra, tiền Việt Nam, ngoại tệ dưới dạng tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay, tiền trả trước có tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên cũng thuộc diện kê khai. Cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp và các giấy tờ có giá khác từ 150 triệu đồng trở lên phải kê khai theo quy định.
Nghị định cũng yêu cầu kê khai tài sản số và các loại tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản và tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.
Đối tượng phải kê khai hằng năm là người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên tại các cơ quan nhà nước thuộc diện kê khai.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng thuộc diện kê khai hằng năm.
Đề xuất thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục.
Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho BHXH, BHYT, BHTN trong trường hợp mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau:
Mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng + giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người/tháng + giảm trừ cho y tế 23 triệu đồng/năm + giảm trừ cho giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm = 307,4 triệu đồng/năm.
Với người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, mức thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ từ mức khoảng 28,63 triệu đồng/tháng trở lên, người nộp thuế mới bắt đầu phải nộp thuế đối với phần thu nhập vượt, với thuế suất 5% và số thuế phát sinh ở mức rất nhỏ.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sắp được tăng mức hưởng phụ cấp
Theo Báo Chính phủ, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Dự thảo Nghị định nêu rõ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.
Về khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Dự thảo Nghị định quy định:
- Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở;
- Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
So với quy định hiện hành, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp (tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).
Cứu sống bé trai bị rắn độc cắn, ngưng thở khi nhập viện
Theo TTXVN, ông Trương Minh Kiển (Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cứu sống kịp thời một bé trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đã ngưng thở.
Bệnh nhi là em H (11 tuổi, ngụ ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau). Theo bệnh sử, khoảng 16 giờ ngày 18/5, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà sau, em H bất ngờ bị một con rắn chưa rõ loại cắn.
Sau tai nạn, em kêu đau và vết cắn sưng nề nhiều. Thay vì đến cơ sở y tế, người nhà cho bé tiêm ngừa ở ngoài nhưng tình trạng không giảm sau đó mới đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước.
Tại đây H có biểu hiện tăng tiết đờm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở hoàn toàn. Các bác sĩ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào lúc 1 giờ ngày 19/5.
Sau hai ngày điều trị tích cực, em H đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, ăn uống khá và vết cắn đã giảm sưng nề.
Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng
VTC News đưa tin, hai túi xách Hermès từng thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan được đấu giá trực tuyến thành công, mang về hơn 14 tỷ, trong đó có chiếc túi được trả giá hơn 11,6 tỷ.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, sau các phiên đấu giá trực tuyến kéo dài 30 phút cho mỗi sản phẩm, 2 túi xách hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã được đấu giá thành công với mức trúng cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.
Trong đó, chiếc túi Hermès size 30 màu trắng có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Sau 4 lượt trả giá, tài sản này được chốt ở mức hơn 2,5 tỷ đồng.
Chiếc túi Hermès size 25 màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng nhưng đã thu hút đông người tham gia đấu giá. Sau 119 lượt trả giá, người mang mã số HCM23013421 trúng đấu giá với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràmThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồngThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu họcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.