Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ
GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.
Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 547-CV/TU về chủ động xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh.
Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu phản ánh từ dư luận và báo chí; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những ý kiến phản ánh, đề xuất đúng của người dân trong phạm vi quản lý, bảo đảm xử lý thực chất, hiệu quả và đến cùng.
Đáng chú ý, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận và báo chí trên môi trường số liên quan đến Thành phố; phân tích, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận và chuyển các phản ánh báo chí đến cơ quan liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.
Đối với các vấn đề nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND Thành phố và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời trong thời gian không quá 24 giờ.
Cùng với đó, đơn vị này được giao nghiên cứu, tham mưu văn bản thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội nhằm phù hợp với quy định mới của Trung ương và thực tiễn của Thành phố.
UBND Thành phố cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí phản ánh và ý kiến Nhân dân trên môi trường số theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Văn phòng UBND Thành phố sẽ là đầu mối tổng hợp, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc việc xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đồng thời kịp thời tham mưu lãnh đạo Thành phố chỉ đạo đối với những vấn đề nổi cộm, cấp thiết hoặc tồn đọng kéo dài.
Bên cạnh đó, Thành phố cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh của báo chí và người dân trên môi trường số; tăng cường hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Thành phố cùng hệ sinh thái mạng xã hội của các cấp, các ngành.
