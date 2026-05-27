Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

Dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay tiếp tục là ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trọng tâm vùng nóng là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo từ đêm 27/5 đến sáng 28/5 nhiều nơi ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa dông giải nhiệt. Tuy nhiên cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Mưa dông cũng có xu hướng gia tăng ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vào chiều nay. Thậm chí một số tỉnh thành có mưa từ sáng, có nơi mưa vừa, mưa to đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Từ trưa khu vực miền Đông trong đó có TPHCM và một số nơi tiếp tục xảy ra nắng nóng 35-36 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong 1-2 ngày tới. Mức nhiệt hôm nay cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt nhiều nơi trên 40 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 28/5:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 28/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 28/5 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/5 đến ngày 5/6:

- Bắc Bộ: Từ đêm 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Từ khoảng ngày 1/5 khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 29-31/5 có nắng nóng cục bộ; từ ngày 1/6 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

