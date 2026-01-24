Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặng

Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc lát GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.

Từ ngày 9/2, Nghị định 340/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm vàng miếng của người dân.

Nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản hoặc phạt tiền triệu, mỗi người mua lẻ cần "bỏ túi" ngay 3 quy tắc vàng dưới đây.

Cửa hàng vàng phải có giấy phép kinh doanh

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Điểm mới nhất và "gắt" nhất của Nghị định 340 chính là hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu toàn bộ tang vật. Nếu bạn mua vàng miếng tại một cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp, số vàng bạn vừa bỏ tiền tỷ ra mua hoàn toàn có thể bị tịch thu nếu cơ quan chức năng kiểm tra. thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng

Trước khi rút ví, hãy yêu cầu cửa hàng cho xem giấy phép hoặc quan sát bảng hiệu/khu vực giao dịch công khai. Một tiệm vàng trang sức bình thường chỉ được bán nhẫn, dây chuyền; họ không được phép bán vàng miếng nếu không có giấy phép riêng biệt. Đừng vì một chút chênh lệch giá rẻ hay sự tiện lợi mà mạo hiểm với toàn bộ số vốn tích cóp.

Vàng phải được niêm yết giá đầy đủ

Bên cạnh đó, phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng

Quy định phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi mua bán vàng không thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng là lời cảnh báo đanh thép cho thói quen dùng tiền mặt. Kể từ tháng 2/2026, việc mang theo một bao tải tiền mặt đi mua vàng không còn thể hiện "đẳng cấp" mà là dấu hiệu của sự vi phạm pháp luật.

Người mua vàng cần đảm bảo:

- Tài khoản ngân hàng có đủ số dư và đã hạn mức chuyển tiền phù hợp với giá trị vàng định mua.

- Smartphone có kết nối mạng ổn định để thực hiện thao tác chuyển khoản tại chỗ.

- Nội dung chuyển khoản nên ghi rõ ràng: "Mua vàng miếng [Tên thương hiệu] - Số lượng [X] lượng".

Việc giao dịch qua tài khoản không chỉ giúp bạn tránh bị phạt mà còn là bằng chứng thép để bảo vệ bạn trong trường hợp có tranh chấp về chất lượng vàng sau này.

Hóa đơn điện tử ghi đầy đủ thông tin

Mặc dù việc định danh giao dịch vàng có thể khiến nhiều người cảm thấy "ngại", nhưng trong bối cảnh Nghị định 340 siết chặt việc niêm yết và công bố tiêu chuẩn sản phẩm (phạt 30-50 triệu đồng nếu vi phạm), thì hóa đơn là thứ bạn bắt buộc phải cầm về.

Hãy chắc chắn rằng cửa hàng xuất hóa đơn điện tử ghi đầy đủ:

- Số seri của miếng vàng (nếu có).

- Khối lượng, hàm lượng vàng.

- Thông tin định danh cá nhân của người mua phù hợp với căn cước công dân.

Hóa đơn này chính là "giấy khai sinh" hợp pháp cho tài sản của bạn, giúp bạn chứng minh nguồn gốc vàng khi cần bán lại hoặc xuất cảnh (tránh mức phạt 80-100 triệu đồng khi mang vàng xuất nhập cảnh không đúng quy định).

Thị trường vàng đang bước vào giai đoạn "tinh lọc". Việc tuân thủ các bước trên không chỉ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông thái, thượng tôn pháp luật mà còn là cách duy nhất để đảm bảo rằng số vàng bạn sở hữu thực sự là một tài sản an toàn, chứ không phải là một rủi ro pháp lý tiềm ẩn.