Mức điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân trong 3 năm gần đây tăng giảm ra sao?

Học viện An ninh nhân dân (ANND) ngày nay là cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND), được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1946 với tên gọi Trường Huấn luyện Công an. Trải qua các giai đoạn với nhiều tên gọi khác nhau, song với tên gọi thân thương, gần gũi - Trường C500 - Ngôi trường danh tiếng đã khắc sâu trong tâm trí của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đã từng học tập, công tác tại Trường.

Những năm gần đây, Học viên An ninh nhân dân là một trong những ngôi trường thuộc khối ngành Công an được các thí sinh và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Dưới đây là bảng điểm Học viện An ninh nhân dân trong 3 năm gần đây để quý phụ huynh và các thí sinh có thể tham khảo.

Bảng điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 3 năm gần đây.

Những điều cần biết trong tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân năm 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân năm 2024

Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển 510 chỉ tiêu, được phân bổ theo từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

Cụ thể, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (290 chỉ tiêu), ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (120 chỉ tiêu, 20 chỉ tiêu gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin), ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y với tổng 50 chỉ tiêu), ngành Công nghệ thông tin (50 chỉ tiêu hợp tác với trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội).

Phương thức tuyển sinh

Học viện tổ chức theo 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an, xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ THPT, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện An ninh nhân dân. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức (1, 2, 3) phải đảm bảo các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

Nhà trường sử dụng các khối tổ hợp để xét tuyển gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh).

Ký kiệu mã bài thi Bộ Công an gồm: CA1 (tự luận Toán), CA2 (tự luận Ngữ văn). Trong đó cả mã bài thi này thi trắc nghiệm các môn: Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, Ngôn ngữ Anh.

Phạm vi phân vùng tuyển sinh

Học viện tuyển sinh theo các vùng như sau:

+ Vùng 1: Các tỉnh miền núi phía Bắc (10 tỉnh): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

+ Vùng 2: Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

+ Vùng 3: Các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

+ Vùng 8 phía Bắc: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

+ Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự thi, tham gia xét tuyển cùng với thí sinh ở Vùng mà Công an địa phương cử vào Trường Văn hóa.

