Mức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi từ 1/7?
GĐXH - Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế là tỷ lệ phần trăm tiền lương mà người tham gia bảo hiểm y tế phải đóng hằng tháng để được hưởng các quyền lợi về y tế. Từ ngày 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức đóng bảo hiểm y tế có thay đổi?
Mức đóng bảo hiểm y tế thế nào khi lương cơ sở tăng lên 8%?
Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ 2.340.000 đồng lên 2.527.200 đồng.
Tại Điều 6, Nghị định 188/2025/NĐ-CP, mức đóng, mức hỗ trợ đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định:
- Mức đóng do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng được quy định như sau:
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm a, c, d và e khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó người sử dụng lao động đóng hai phần ba và người lao động đóng một phần ba;
+ Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b và đ khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và do đối tượng đóng;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng hai phần ba và người lao động đóng một phần ba;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó người sử dụng lao động đóng hai phần ba và người lao động đóng một phần ba;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở và do người sử dụng lao động của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, người sử dụng lao động của công nhân công an đang công tác trong công an nhân dân đóng;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 của Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở và do người sử dụng lao động của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu theo quy định của pháp luật về cơ yếu đóng;
+ Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ mà chưa bị xử lý kỷ luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động của tháng liền kề trước khi bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật, trong đó người sử dụng lao động đóng hai phần ba và người lao động đóng một phần ba. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người sử dụng lao động và người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.
- Mức đóng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng được quy định như sau:
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động;
+ Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế và khoản 1 Điều 5 Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.
- Mức đóng của nhóm do ngân sách nhà nước đóng được quy định như sau:
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm e, g, h, i, k, l, m, o, p, q, r, s, t và u khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế và các khoản 2, 3, 6 và 7 Điều 5 Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở và đóng thông qua cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng.
- Mức đóng của nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được quy định như sau:
Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế và khoản 4 Điều 5 Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định tại khoản 6 Điều này.
- Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế được quy định như sau:
+ Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình hoặc tự đóng theo cá nhân tham gia;
+ Thành viên hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
- Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được quy định như sau:
+ Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;
+ Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế;
+ Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm g khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
+ Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm i khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 01 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
+ Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế;
+ Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế và khoản 4 Điều 5 Nghị định này.
Theo quy định nêu trên, khi lương cơ sở tăng lên 2.527.200 triệu đồng/tháng, số tiền đóng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.
Từ 1/7, giá bảo hiểm y tế được tính thế nào?
Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo thay đổi mức đóng BHYT.
Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông báo 4767/TB-BHXH ngày 1/7/2024, giá bảo hiểm y tế được quy định như sau:
Giá bảo hiểm y tế khi mua 1 người
Theo căn cứ pháp lý nêu trên, khi mua bảo hiểm y tế 1 người từ 1/7/2026 sẽ có mức giá bằng 4,5% mức lương cơ sở.
Bên cạnh đó, mức lương cơ sở dự kiến tăng 2.527.200 đồng.
Như vậy, mức giá khi mua bảo hiểm y tế 1 người như sau:
- Giá bảo hiểm y tế cho 1 tháng: 113.724 đồng/tháng.
- Giá bảo hiểm y tế cho 1 năm: 1.364.688 đồng/năm.
Giá bảo hiểm y tế khi mua theo hộ gia đình
Tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hướng dẫn mức đóng BHYT hộ gia đình hằng tháng sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở, cụ thể:
- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Do đó, mức đóng BHYT tối đa theo hộ gia đình từ 1/7/2026 như sau:
|
Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
|
Tỷ lệ đóng
|
Mức đóng hàng tháng (VNĐ)
|
Mức đóng cả năm (VNĐ)
|
Người thứ 1
|
100% (bằng 4,5% lương cơ sở)
|
113.724
|
1.364.688
|
Người thứ 2
|
70% mức người thứ 1
|
79.608
|
955.281
|
Người thứ 3
|
60% mức người thứ 1
|
68.234
|
818.812
|
Người thứ 4
|
50% mức người thứ 1
|
56.862
|
682.344
|
Người thứ 5
|
40% mức người thứ 1
|
45.489
|
545.875
Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đóĐời sống - 9 giờ trước
6 tuổi, Diệu Anh mồ côi cha. Cô bé rất hiểu chuyện, biết phụ giúp ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triểnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu. Cùng tìm hiểu những thay đổi để nắm bắt cơ hội phát triển trong tháng này.
Khám phá ngôi cổ tự với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở HuếĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Chùa Viên Giác hơn 300 năm tuổi ở Huế sau đại trùng tu khoác lên diện mạo mới, nổi bật với hệ hành lang hình tròn độc đáo thu hút người dân và du khách đến tham quan.
Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiềnĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số khung giờ sinh đặc biệt được cho là mang lại vận mệnh ổn định, giúp con người càng về sau càng vững vàng, tiền bạc ngày một dồi dào.
Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thânĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp lại xem việc bị phê bình là cơ hội để trưởng thành. Họ không né tránh, không tự ái, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào khuyết điểm để thay đổi.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý. Tìm hiểu về sự thay đổi trong công việc, tài lộc và tình yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển và hạnh phúc!
4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự kiên trì, tư duy nhạy bén và tinh thần không bỏ cuộc, 4 con giáp dưới đây từng bước viết nên câu chuyện đổi đời đáng ngưỡng mộ.
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.
Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nểĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số khung giờ sinh Âm lịch không nổi bật về sự thông minh lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, kiên trì và gặt hái thành quả xứng đáng.
Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-inĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.