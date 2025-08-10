Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'
Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".
Súp lơ đang là xu hướng thay thế cơm trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, có một nguyên liệu vừa giàu protein và sắt mà lại ít calo bạn có thể thay thế cho cơm. Khi muốn ăn "cơm", bạn có thể linh hoạt sử dụng đậu phụ kết hợp với gạo lứt hoặc hạt diêm mạch. Nếu bạn đang ăn kiêng và lại thèm cơm rang nữa thì phiên bản cơm rang không dùng cơm dưới đây có thể dùng làm bữa ăn đơn giản, hoặc ăn kèm với rau xanh, thịt bò, thịt gà hoặc cá hồi.
Để "biến hóa" đậu phụ thành nguyên liệu có thể rang giòn như cơm, bạn nên dùng đậu phụ ép. Tức là loại đậu phụ thường được làm đông tụ bằng muối nigari, muối nigari, giấm... Loại đậu phụ này có bề mặt cứng và nhám, giữ nguyên được hoa văn của lớp vải mỏng dùng để bọc lại và nén trong khuôn; bên trong mềm ẩm và xốp. Loại đậu phụ này có thể dễ dàng vắt nước ra dùng làm nguyên liệu thay thế cơm bằng cách xào trong chảo nóng... Không dài dòng thêm nữa, giờ thì chúng ta hãy làm món cơm rang không dùng cơm ngay dưới đây nhé!
Nguyên liệu làm món cơm rang không dùng cơm
1 miếng đậu phụ bản vuông to (khoảng 400g), 1 quả trứng gà, một nắm tôm khô (có thể dùng nấm hương hoặc những loại nấm có mùi thơm đậm hơn để thay thế), 1/2 củ hành tây, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh dầu hào, một chút xíu gia vị, 2 thìa canh dầu ô liu, 1 thìa cà phê dầu mè, một nhúm mè trắng rang, 1 cây hành lá.
Cách làm món cơm rang không dùng cơm
Bước 1: Rửa đậu phụ nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi bọc vào trong mảnh khăn bông sạch, vắt bớt nước. Đập trứng vào bát, nêm thêm chút xíu gia vị rồi đánh tan hoàn toàn. Tôm khô bạn rửa dưới vòi nước rồi ngâm khoảng vài phút cho mềm, vớt ra, để ráo. Hành tây bóc lớp vỏ nâu rồi rửa sạch, thái thành dạng hạt lựu. Hành lá rửa sạch, xắt nhỏ.
Bước 2: Đun nóng dầu ô liu trong chảo ở mức lửa vừa. Sau đó bạn cho đậu phụ vào xào đến khi thấy khô, bông xốp và hơi vàng. Trong quá trình xào, bạn dùng thìa dẹt để để tách rời các cục đậu phụ. Sau đó nêm thêm chút gia vị, đảo đều khoảng 1 phút rồi lấy ra đĩa.
Bước 3: Cho thêm một chút dầu ô liu vào chảo, phi thơm hành tây và tôm khô. Sau đó cho đậu phụ vào, xào đều và nhanh tay để các nguyên liệu được trộn đều.
Bước 4: Tiếp theo bạn gạt toàn bộ phần đậu phụ, hành tây sang một bên rồi đổ trứng đã đanh tan vào. Sau khi trứng đông lại thì dùng xẻng nấu ăn lật và trộn đều. Nêm thêm chút nước tương và dầu hào sau đó đảo đều cùng đậu phụ, hành tây...
Bước 5: Cuối cùng bạn rắc hành lá xắt nhỏ vào, đảo đều. Chỉnh lửa lớn, lắc chảo liên tục hoặc đảo đều nhanh tay trong khoảng vài phút. Sau đó bạn cho ra đĩa và rắc chút mè trắng rang lên và dùng ngay.
Thành phẩm món cơm rang không dùng cơm
Món cơm rang không dùng cơm về bản chất là món đậu phụ rang giòn, được khéo léo kết hợp cùng các nguyên liệu và nêm nếm gia vị hệt món cơm rang truyền thống, thay thế cơm bằng đậu phụ. Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật". Nó là sự lựa chọn thay thế tuyệt vời cho món cơm rang truyền thống, đặc biệt là với những ai đang muốn giảm cân, giữ dáng.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm rang không dùng cơm!
Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.
Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giảnĂn - 21 giờ trước
Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.
Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biếtĂn - 21 giờ trước
GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.
Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đườngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
12 món sáng nóng hổi giúp giữ ấm cơ thể mùa thu: Đủ chất, ngon miệng, cả tuần không trùng lặpĂn - 1 ngày trước
Khi gió thu bắt đầu về, một bữa sáng ấm bụng, đủ chất sẽ là món quà nhỏ tuyệt vời bạn dành cho cả nhà. 12 công thức đơn giản, dễ làm dưới đây không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo dinh dưỡng, cho mỗi ngày khởi đầu thật trọn vẹn.
5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ lạnh là “trái tim” của căn bếp, nhưng đôi khi nó cũng là “thủ phạm” khiến bạn ngán ngẩm vì mùi khó chịu mỗi lần mở cửa. Nguyên nhân có thể là do thức ăn lưu trữ lâu ngày, thực phẩm có mùi mạnh hoặc… quên mất hộp đồ ăn tuần trước.
Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid, hỗ trợ sức khỏe người cao huyết áp
Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.
Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trungĂn - 1 ngày trước
Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.
Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.