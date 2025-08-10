Mới nhất
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'

Chủ nhật, 08:42 10/08/2025 | Ăn
Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".

Súp lơ đang là xu hướng thay thế cơm trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, có một nguyên liệu vừa giàu protein và sắt mà lại ít calo bạn có thể thay thế cho cơm. Khi muốn ăn "cơm", bạn có thể linh hoạt sử dụng đậu phụ kết hợp với gạo lứt hoặc hạt diêm mạch. Nếu bạn đang ăn kiêng và lại thèm cơm rang nữa thì phiên bản cơm rang không dùng cơm dưới đây có thể dùng làm bữa ăn đơn giản, hoặc ăn kèm với rau xanh, thịt bò, thịt gà hoặc cá hồi.

Để "biến hóa" đậu phụ thành nguyên liệu có thể rang giòn như cơm, bạn nên dùng đậu phụ ép. Tức là loại đậu phụ thường được làm đông tụ bằng muối nigari, muối nigari, giấm... Loại đậu phụ này có bề mặt cứng và nhám, giữ nguyên được hoa văn của lớp vải mỏng dùng để bọc lại và nén trong khuôn; bên trong mềm ẩm và xốp. Loại đậu phụ này có thể dễ dàng vắt nước ra dùng làm nguyên liệu thay thế cơm bằng cách xào trong chảo nóng... Không dài dòng thêm nữa, giờ thì chúng ta hãy làm món cơm rang không dùng cơm ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món cơm rang không dùng cơm

1 miếng đậu phụ bản vuông to (khoảng 400g), 1 quả trứng gà, một nắm tôm khô (có thể dùng nấm hương hoặc những loại nấm có mùi thơm đậm hơn để thay thế), 1/2 củ hành tây, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh dầu hào, một chút xíu gia vị, 2 thìa canh dầu ô liu, 1 thìa cà phê dầu mè, một nhúm mè trắng rang, 1 cây hành lá.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Cách làm món cơm rang không dùng cơm

Bước 1: Rửa đậu phụ nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi bọc vào trong mảnh khăn bông sạch, vắt bớt nước. Đập trứng vào bát, nêm thêm chút xíu gia vị rồi đánh tan hoàn toàn. Tôm khô bạn rửa dưới vòi nước rồi ngâm khoảng vài phút cho mềm, vớt ra, để ráo. Hành tây bóc lớp vỏ nâu rồi rửa sạch, thái thành dạng hạt lựu. Hành lá rửa sạch, xắt nhỏ.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Bước 2: Đun nóng dầu ô liu trong chảo ở mức lửa vừa. Sau đó bạn cho đậu phụ vào xào đến khi thấy khô, bông xốp và hơi vàng. Trong quá trình xào, bạn dùng thìa dẹt để để tách rời các cục đậu phụ. Sau đó nêm thêm chút gia vị, đảo đều khoảng 1 phút rồi lấy ra đĩa.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Bước 3: Cho thêm một chút dầu ô liu vào chảo, phi thơm hành tây và tôm khô. Sau đó cho đậu phụ vào, xào đều và nhanh tay để các nguyên liệu được trộn đều.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Bước 4: Tiếp theo bạn gạt toàn bộ phần đậu phụ, hành tây sang một bên rồi đổ trứng đã đanh tan vào. Sau khi trứng đông lại thì dùng xẻng nấu ăn lật và trộn đều. Nêm thêm chút nước tương và dầu hào sau đó đảo đều cùng đậu phụ, hành tây...

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Bước 5: Cuối cùng bạn rắc hành lá xắt nhỏ vào, đảo đều. Chỉnh lửa lớn, lắc chảo liên tục hoặc đảo đều nhanh tay trong khoảng vài phút. Sau đó bạn cho ra đĩa và rắc chút mè trắng rang lên và dùng ngay.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Thành phẩm món cơm rang không dùng cơm

Món cơm rang không dùng cơm về bản chất là món đậu phụ rang giòn, được khéo léo kết hợp cùng các nguyên liệu và nêm nếm gia vị hệt món cơm rang truyền thống, thay thế cơm bằng đậu phụ. Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật". Nó là sự lựa chọn thay thế tuyệt vời cho món cơm rang truyền thống, đặc biệt là với những ai đang muốn giảm cân, giữ dáng.

Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm rang không dùng cơm!

