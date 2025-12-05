Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon
GĐXH - Hà Nội những ngày gió lạnh đầu mùa, có những món ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ví như các món kho, món chua cay hay các món nướng. Cùng tham khảo các món ăn có trong bài viết sau.
Ếch om chuối đậu
Ếch om chuối đậu là một món ăn dân dã, mang đậm hương vị của miền Bắc Việt Nam. Món om cho trời lạnh này có vị thơm ngon, đậm đà của thịt ếch, vị ngọt bùi của chuối xanh, và vị béo ngậy của đậu phụ.
Món ngon càng dậy vị hơn khi thêm chút tía tô thơm bùi, ăn trong những ngày thời tiết se lạnh cùng gia đình, bạn bè thì càng tuyệt vời hơn.
Cá chép om dưa
Cá chép om dưa được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, nhưng lại mang đến hương vị vô cùng hấp dẫn.
Món om cho trời lạnh này thường được ăn kèm với cơm nóng, rau sống và một chén nước mắm ớt. Thịt cá chép mềm ngọt, đậm đà, hòa quyện với vị chua thanh của dưa cải, chút cay cay của mắm ớt, vừa thơm ngon lại nhiều dinh dưỡng.
Giò lợn om mía đậu
Giò lợn om mía là một món ăn ngon, lạ miệng, được nhiều người yêu thích. Món om này có vị ngọt thanh của mía, vị bùi của đậu phộng, và vị thơm ngon của giò lợn. Món om cho trời lạnh này thường được ăn kèm với cơm nóng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn kèm với các loại rau sống như rau thơm, húng quế, kinh giới... để món ăn thêm ngon miệng.
Đuôi bò om tiêu
Đuôi bò om tiêu là một món om cho trời lạnh vừa ngon, lại bổ dưỡng. Món ăn này có vị đậm đà, thơm ngon của thịt bò, vị cay nồng của tiêu, và vị ngọt của nước dùng.
Đây là món ăn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho các bữa ăn gia đình hoặc tụ tập bạn bè.
Nướng
Đồ nướng cũng rất được ưa chuộng khi thời tiết chuyển lạnh. Tùy theo sở thích cá nhân bạn có thể lựa chọn bò nướng, nầm nướng hay thịt ba chỉ, hải sản... đã được sơ chế sạch sẽ, tẩm ướp gia vị đậm đà sau đó nướng trên bếp ăn cùng với các loại rau củ, đồ chua và bánh mì. Một bữa ăn như vậy sẽ khiến bạn đủ no bụng mà lại không hề bị ngán.
Cháo niêu
Cháo niêu khác biệt với các món cháo nóng khác ở chỗ được phục vụ trong những chiếc niêu bằng gốm nên giữ nóng rất lâu, có khi vẫn còn đang sôi lục bục nên khi ăn bạn cũng nên lưu ý không bị bỏng.
Mỗi món cháo đều có một hương vị riêng, nhưng tựu chung tất cả đều là cảm giác nhẹ bụng mà vẫn đủ no, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và cảm giác ấm áp cho ngày lạnh.
Bạn có thể lựa chọn cháo chim bồ câu, tim gan bầu dục hay cháo sườn, cháo tôm... tùy mỗi loại cháo sẽ được gia giảm với các nguyên liệu ăn kèm cũng như một chút rau gia vị, rau cải cúc để thêm thanh nhẹ, chống ngán.
Bánh mì bò bít tết
Bánh mì bít tết vốn xuất phát từ ẩm thực Pháp. Những trong quá trình du nhập vào Việt Nam, với sự tài tình của những đầu bếp Việt đã giúp món ăn này trở nên phổ biến hơn, dễ dàng tiếp cận với mọi thực khách và ngày càng được ưa chuộng đặc biệt khi tiết trời lạnh.
Thường một suất bánh mì bít tết sẽ gồm có thịt bò được dần mềm, trứng, pate, khoai tây chiên và tất cả được rưới nước sốt tùy từng hàng.
Bò nhúng dấm
Bò nhúng dấm là sự pha trộn của món lẩu và món cuốn. Tùy theo sở thích mà bạn có thể chan nước dùng ăn cùng bún hoặc cuốn bún cùng với bánh đa nem và một số gia vị đặc trưng.
Sở dĩ món ăn này được rất nhiều tín đồ ẩm thực lựa chọn cho mùa đông vì nồi nước dùng luôn được giữ nóng, cùng với vị chua dịu nhẹ của dấm ngon, hòa quyện với vị thơm từ dứa, từ sả vô cùng kích thích vị giác.
Không những thế, mắm nêm là một gia vị không thể thiếu cho món ăn này, chấm vào bát mắm nêm được pha đúng điệu sẽ giúp cho món bò nhúng dấm ngon hơn rất nhiều.
Mỳ gà tần
Gà tần với ngải cứu cùng với các gia vị thuốc bắc như táo tàu, kỳ tử... vốn là một món ăn bồi bổ sức khỏe đã được lưu truyền từ rất lâu. Ngày nay, món ăn này đã trở nên phổ biến hơn, bạn có thể dễ dàng thưởng thức không chỉ để tăng cường sức khỏe, mà còn giúp cơ thể trở nên ấm áp hơn rất nhiều khoi trời trở lạnh.
