Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh
GĐXH - Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus cúm. Vậy người bị cảm cúm kiêng ăn gì?
Thức ăn cứng
Khi mắc bệnh cúm, cổ họng của người bệnh trở nên khó chịu và khó khăn hơn trong việc ăn uống. Do đó, để giảm thiểu cơn đau và không làm tình trạng thêm trầm trọng, người bệnh nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm có kết cấu cứng. Các thức ăn cứng cũng có thể khó tiêu hóa, gây khó chịu cho dạ dày và đường ruột.
Thức ăn cay
Người bị cảm cúm nên giảm tiêu thụ các thức ăn cay bởi chúng có thể gây kích ứng cổ họng và đường hô hấp, khiến các triệu chứng như ho, đau họng và nghẹt mũi trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, một số thức ăn cay sẽ gây khó tiêu, khiến người bệnh cảm thấy đau bụng và đầy hơi.
Thực phẩm nhiều dầu mỡ
Các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và chiên xào thường gây ra cảm giác chướng bụng và đầy hơi, đồng thời khiến cho cơ thể tiêu hao năng lượng để tiêu hóa.
Khi bị đau ốm, để quá trình tiêu hóa được cải thiện, người bệnh có thể lựa chọn các món ăn có phương pháp chế biến nhẹ nhàng. Ví dụ như là luộc, hấp, cháo hay súp. Các phương pháp này không chỉ giúp giảm thiểu tác động xấu lên các cơ quan tiêu hóa, mà còn mang lại sự êm ái cho vị giác.
Đồ uống có cồn
Việc uống đồ uống có cồn trong thời gian này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi bệnh và làm suy yếu hệ miễn dịch. Ngoài ra, uống rượu bia khi bạn bị cảm cúm có thể là một yếu tố gây mất nước cho cơ thể.
Các triệu chứng như sốt cao và tiêu chảy đã khiến bạn mất nước, do đó uống rượu bia chỉ làm gia tăng nguy cơ mất nước. Thay vào đó, bạn nên tập trung nạp nhiều chất lỏng có ích khác như nước, nước ép hoặc các loại thức uống giúp bổ sung vitamin và khoáng chất.
Thức ăn nhanh
Thức ăn nhanh và các sản phẩm đóng hộp thường chứa nhiều chất tạo màu, chất bảo quản cùng các hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe. Những loại thực phẩm này qua quá trình chế biến hầu như không giữ được nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy người bị cúm nên tránh sử dụng.
Thay vào đó, để cơ thể phục hồi nhanh chóng, người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các thực phẩm tươi, sống và có hàm lượng dinh dưỡng cao.
Một vài lưu ý cho người bị cảm cúm
Bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh, những ai bị cảm cúm cũng nên lưu ý một số vấn đề sau trong giai đoạn điều trị bệnh:
Nghỉ ngơi đầy đủ: Hãy cho cơ thể bạn thời gian để hồi phục bằng cách nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và tránh làm việc quá sức.
Hạn chế tập thể dục quá sức: Trong giai đoạn bị cảm cúm, hãy hạn chế tập luyện quá mức để không làm suy yếu thêm sức khỏe của bạn.
Tránh tiếp xúc với người khác: Khi bị cảm cúm, bạn cần hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh để không lây lan vi khuẩn hoặc virus cho họ.
Rửa tay thường xuyên: Luôn luôn rửa tay kỹ trước khi ăn hoặc tiếp xúc với mắt, mũi, miệng để ngăn chặn vi khuẩn và virus xâm nhập vào cơ thể.
Đeo khẩu trang: Khi bạn phải tiếp xúc với người khác hoặc ra khỏi nhà, đảm bảo đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây nhiễm cho mọi người xung quanh.
