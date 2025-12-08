Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh

Thứ hai, 09:31 08/12/2025 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus cúm. Vậy người bị cảm cúm kiêng ăn gì?

Thức ăn cứng

Khi mắc bệnh cúm, cổ họng của người bệnh trở nên khó chịu và khó khăn hơn trong việc ăn uống. Do đó, để giảm thiểu cơn đau và không làm tình trạng thêm trầm trọng, người bệnh nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm có kết cấu cứng. Các thức ăn cứng cũng có thể khó tiêu hóa, gây khó chịu cho dạ dày và đường ruột.

Thức ăn cay

Người bị cảm cúm nên giảm tiêu thụ các thức ăn cay bởi chúng có thể gây kích ứng cổ họng và đường hô hấp, khiến các triệu chứng như ho, đau họng và nghẹt mũi trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, một số thức ăn cay sẽ gây khó tiêu, khiến người bệnh cảm thấy đau bụng và đầy hơi.

Cần kiêng ăn gì để bệnh cảm cúm mau khỏi? - Ảnh 1.

Người bị cảm cúm nên giảm tiêu thụ các thức ăn cay bởi chúng có thể gây kích ứng cổ họng và đường hô hấp.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và chiên xào thường gây ra cảm giác chướng bụng và đầy hơi, đồng thời khiến cho cơ thể tiêu hao năng lượng để tiêu hóa.

Khi bị đau ốm, để quá trình tiêu hóa được cải thiện, người bệnh có thể lựa chọn các món ăn có phương pháp chế biến nhẹ nhàng. Ví dụ như là luộc, hấp, cháo hay súp. Các phương pháp này không chỉ giúp giảm thiểu tác động xấu lên các cơ quan tiêu hóa, mà còn mang lại sự êm ái cho vị giác.

Đồ uống có cồn

Việc uống đồ uống có cồn trong thời gian này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi bệnh và làm suy yếu hệ miễn dịch. Ngoài ra, uống rượu bia khi bạn bị cảm cúm có thể là một yếu tố gây mất nước cho cơ thể.

Cần kiêng ăn gì để bệnh cảm cúm mau khỏi? - Ảnh 2.

Việc uống đồ uống có cồn trong thời gian này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi bệnh và làm suy yếu hệ miễn dịch.

Các triệu chứng như sốt cao và tiêu chảy đã khiến bạn mất nước, do đó uống rượu bia chỉ làm gia tăng nguy cơ mất nước. Thay vào đó, bạn nên tập trung nạp nhiều chất lỏng có ích khác như nước, nước ép hoặc các loại thức uống giúp bổ sung vitamin và khoáng chất.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh và các sản phẩm đóng hộp thường chứa nhiều chất tạo màu, chất bảo quản cùng các hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe. Những loại thực phẩm này qua quá trình chế biến hầu như không giữ được nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy người bị cúm nên tránh sử dụng.

Thay vào đó, để cơ thể phục hồi nhanh chóng, người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các thực phẩm tươi, sống và có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Một vài lưu ý cho người bị cảm cúm

Bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh, những ai bị cảm cúm cũng nên lưu ý một số vấn đề sau trong giai đoạn điều trị bệnh:

Cần kiêng ăn gì để bệnh cảm cúm mau khỏi? - Ảnh 3.

Để cơ thể phục hồi nhanh chóng, người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các thực phẩm tươi, sống và có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Nghỉ ngơi đầy đủ: Hãy cho cơ thể bạn thời gian để hồi phục bằng cách nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và tránh làm việc quá sức.

Hạn chế tập thể dục quá sức: Trong giai đoạn bị cảm cúm, hãy hạn chế tập luyện quá mức để không làm suy yếu thêm sức khỏe của bạn.

Tránh tiếp xúc với người khác: Khi bị cảm cúm, bạn cần hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh để không lây lan vi khuẩn hoặc virus cho họ.

Rửa tay thường xuyên: Luôn luôn rửa tay kỹ trước khi ăn hoặc tiếp xúc với mắt, mũi, miệng để ngăn chặn vi khuẩn và virus xâm nhập vào cơ thể.

Đeo khẩu trang: Khi bạn phải tiếp xúc với người khác hoặc ra khỏi nhà, đảm bảo đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây nhiễm cho mọi người xung quanh.

Cần kiêng ăn gì để bệnh cảm cúm mau khỏi? - Ảnh 4.Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?

GĐXH - Dù có nhiều tác dụng tích cực, củ cải trắng cũng có những lưu ý quan trọng về kết hợp thực phẩm mà bạn cần biết để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?

Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?

Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm áp

Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm áp

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Cùng chuyên mục

Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ

Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏ

Ăn - 4 giờ trước

Tưởng chừng chỉ là hình ảnh bước ra từ truyền thuyết, loài vật đặc biệt này lại đang hiện diện ngoài đời thật và gắn với danh xưng "đặc sản kén người thưởng thức".

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Mẹo nấu nướng - 20 giờ trước

GĐXH - Cà rốt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự kết hợp không đúng cách giữa cà rốt và một số thực phẩm khác có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Món hấp mẹ làm đã 'hạ gục' cả nhà tôi bởi không ngờ sự kết hợp 2 nguyên liệu đó lại ngon tuyệt vời thế

Món hấp mẹ làm đã 'hạ gục' cả nhà tôi bởi không ngờ sự kết hợp 2 nguyên liệu đó lại ngon tuyệt vời thế

Ăn - 21 giờ trước

Nếu bạn đang muốn thử một món mới cho gia đình, nhất định phải thử sự kết hợp này, tôi đảm bảo bạn sẽ thích hương vị tươi mát và thơm ngon của nó!

Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đông

Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đông

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong mùa đông, khi ánh sáng mặt trời hạn chế, việc cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo đủ dưỡng chất này, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D là giải pháp hiệu quả.

Đặc sản 'ăn chơi' vị ngon lạ ở Hưng Yên, khách ở xa có tiền cũng khó mua

Đặc sản 'ăn chơi' vị ngon lạ ở Hưng Yên, khách ở xa có tiền cũng khó mua

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

Thường xuất hiện trong mâm cỗ vào các dịp giỗ chạp, cưới hỏi hay ngày Tết ở Hưng Yên, món đặc sản này không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn hấp dẫn bởi hương vị lạ miệng, thơm ngon.

Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợi

Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợi

Ăn - 1 ngày trước

Ngoài khoai lang, còn có nhiều thực phẩm quen thuộc khác được các chuyên gia khuyên tránh sử dụng vào bữa sáng.

Món ngon ngày lạnh: Thanh nhiệt, mát gan, bổ mắt với món rau “báu vật” của mùa đông

Món ngon ngày lạnh: Thanh nhiệt, mát gan, bổ mắt với món rau “báu vật” của mùa đông

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Loại rau này được xem là “báu vật mùa đông” nhờ chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh nhiệt, mát gan, tốt cho mắt. Với cách chế biến đơn giản dưới đây, bạn có thể làm nên những món ngon ngày lạnh từ loại rau dại quen thuộc.

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dinh dưỡng từ loại hạt này giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, rất hữu ích cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc cần ổn định lượng đường trong máu.

Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?

Bị cúm ăn gì cho nhanh khỏi?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người bị cúm ngoài điều trị bằng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần tất yếu giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Vậy bị cảm cúm nên ăn gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Bữa sáng ngon miệng lại ấm bụng: 3 công thức nấu nhanh mà hương vị "cực mê" nguyên liệu lại rẻ

Bữa sáng ngon miệng lại ấm bụng: 3 công thức nấu nhanh mà hương vị "cực mê" nguyên liệu lại rẻ

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 3 công thức nấu bữa sáng nhanh gọn mà ngon miệng lại giúp bạn "đuổi lạnh" tràn đầy năng lượng trong mùa đông.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡ

Ăn
Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Ăn
Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Việt Nam có loại hạt 'siêu dinh dưỡng', giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giá rẻ như cho lại đang bị lãng quên

Ăn
Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top