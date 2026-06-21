Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi'

Chủ nhật, 13:01 21/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nóc tủ lạnh chính là nơi tụ tài, nếu bạn vô tình đặt 5 vật đại kỵ này lên đó, không chỉ khiến đồ điện tử nhanh hỏng mà còn làm cho tài lộc, may mắn của gia đình cứ thế "đội nón ra đi".

Đặt tấm vải lên trên nóc tủ lạnh

Nhiều gia đình thường có thói quen phủ tấm vải lên trên tủ lạnh để chắn bụi, nhưng đây lại là một sai lầm.

Bởi lẽ, phủ vải lên nóc tủ lạnh tuy có thể chắn bụi nhưng lại ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt của thiết bị. Nếu để tình trạng này kéo dài, hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh sẽ bị ảnh hưởng, gây lãng phí điện năng.

Ngoài ra trong phong thủy, đặt tấm vải lên trên nóc tủ lạnh là ngăn cách tình cảm của các thành viên trong gia đình, khiến các mối quan hệ dễ nảy sinh mâu thuẫn, tài vận có thế kém may mắn.

Đặt đồ lộn xộn trên nóc tủ lạnh

Vì tiện lợi, nhiều người thường tận dụng không gian trống trên nóc tủ lạnh để đặt chai lọ, đồ ăn hoặc vật dụng khác. Việc đặt quá nhiều đồ vật lên nóc tủ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị.

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi' - Ảnh 1.

Nên giữ bề mặt tủ lạnh gọn gàng và sạch sẽ để tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho tài khí lưu chuyển.

Xét theo phong thủy, việc để đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh có thể gây cản trở đường tài vận, khiến gia chủ khó thăng tiến. Vì vậy, tốt nhất nên giữ bề mặt tủ lạnh gọn gàng và sạch sẽ để tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho tài khí lưu chuyển.

Đồ nặng, vật sắc cạnh

Một số gia đình đặt thùng gạo, can nước, hộp kim loại nặng hoặc vật có góc cạnh sắc bén lên nóc tủ lạnh. Điều này trong phong thủy được cho là tạo áp lực lên tài khí, giống như "lộc vừa vào đã bị ép thoát ra ngoài".

Theo phong thủy, vật nặng còn có thể mang ý nghĩa: Gánh nặng tiền bạc. Áp lực chi tiêu. Thu nhập không tương xứng với công sức mình bỏ ra. Vì thế, nóc tủ lạnh nên nhẹ, thoáng, tránh đặt đồ nặng đè lâu ngày.

Đặt lọ hoa, chậu cây trên nóc tủ lạnh

Một số người thích trang trí bếp bằng cách đặt lọ hoa, chậu cây lên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, điều này có thể gây bất lợi. Do nhiệt từ tủ lạnh tỏa ra liên tục, hoa và cây cảnh dễ bị héo, mất sức sống.

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi' - Ảnh 2.

Xét theo phong thủy, việc đặt hoa và cây xanh lên nóc tủ cũng có thể khiến tài lộc hao hụt, ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp của gia chủ.

Bên cạnh đó, lọ hoa có nước nếu bị đổ sẽ làm tăng nguy cơ rò rỉ, ảnh hưởng đến hoạt động của tủ lạnh. Xét theo phong thủy, việc đặt hoa và cây xanh lên nóc tủ cũng có thể khiến tài lộc hao hụt, ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp của gia chủ.

Để đảm bảo phong thủy và duy trì năng lượng tích cực trong nhà, tốt nhất nên tránh đặt những vật dụng này lên nóc tủ lạnh. Thay vào đó, hãy bố trí chúng ở vị trí phù hợp hơn trong không gian sống.

Đặt thiết bị điện trên nóc tủ lạnh

Do không gian hạn chế, nhiều gia đình thường tận dụng nóc tủ lạnh để đặt các thiết bị điện như lò vi sóng, lò nướng. Tuy nhiên, đây là thói quen cần tránh. 

Khi hoạt động, các thiết bị này sinh nhiệt, gây ảnh hưởng đến hiệu suất của tủ lạnh. Ngược lại, nhiệt lượng từ tủ lạnh cũng có thể tác động tiêu cực đến các thiết bị đặt phía trên, làm giảm tuổi thọ của chúng.

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi' - Ảnh 3.

Nên giữ nóc tủ lạnh thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ và tránh đặt đồ điện lên trên.

Xét về phong thủy, việc đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh còn có thể cản trở việc tụ tài, ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Vì thế, gia chủ nên giữ nóc tủ lạnh thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ và tránh đặt đồ điện lên trên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi' - Ảnh 4.Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.

5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi' - Ảnh 5.Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

GĐXH - Cây xanh giúp thổi thêm luồng sinh khí, giúp không gian sống của bạn thêm trong lành và thư thái hơn. Theo phong thủy nếu bạn lựa chọn các loại cây phù hợp với mệnh chủ nhà thì sẽ càng kéo thêm sự may mắn và tài lộc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Cùng chuyên mục

Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2

Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2

- 3 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý tử và nấu nướng phục vụ vợ con trong chuyến dã ngoại tại nhà vườn của gia đình ở Xuyên Mộc.

Mách bạn mẫu phòng ngủ màu pastel nhẹ nhàng, 'hack' diện tích cực đỉnh cho chung cư

Mách bạn mẫu phòng ngủ màu pastel nhẹ nhàng, 'hack' diện tích cực đỉnh cho chung cư

- 4 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một sắc thái nhẹ nhàng, thanh thoát, những mẫu phòng ngủ màu pastel chính là lựa chọn tuyệt vời để khơi dậy sự êm ái, lãng mạn cho không gian sống.

Xem ngày giờ tuần mới 22/6 - 28/6/2026: Những ngày đẹp để khai trương, động thổ, xuất hành đón tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 22/6 - 28/6/2026: Những ngày đẹp để khai trương, động thổ, xuất hành đón tài lộc

- 5 giờ trước

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới, chuyên gia phong thủy cho biết, có nhiều ngày cát lành cho việc khởi sự, khai trương, động thổ và xuất hành. Tuy nhiên cũng có thời điểm cần cân nhắc kỹ trước khi tiến hành những việc quan trọng.

Bí quyết bố trí phong thủy bếp chung cư giúp gia đạo hạnh phúc, đón tài lộc

Bí quyết bố trí phong thủy bếp chung cư giúp gia đạo hạnh phúc, đón tài lộc

- 6 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy bếp chung cư, nếu biết tới và thay đổi theo các nguyên tắc dưới đây sẽ tạo ra môi trường cân bằng và hài hòa. Gia đạo nhờ vậy mà càng thêm hạnh phúc, bình an, tấn tài tấn lộc.

Đặt tivi sai vị trí: Tiền tài đội nón ra đi, gia chủ nhất định phải biết

Đặt tivi sai vị trí: Tiền tài đội nón ra đi, gia chủ nhất định phải biết

- 20 giờ trước

GĐXH - Việc đặt tivi không đúng cách không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn có thể gây ra những vấn đề về phong thủy, ảnh hưởng tới tài lộc và sự bình yên của gia đình.

Muốn tình duyên hanh thông, người độc thân nên đặt cây gì trong phòng ngủ?

Muốn tình duyên hanh thông, người độc thân nên đặt cây gì trong phòng ngủ?

- 23 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, việc bài trí một chậu cây cảnh phù hợp ở phòng ngủ là "vũ khí bí mật" giúp thanh lọc trường khí tiêu cực, kích hoạt cung tình duyên và mang lại sự cân bằng, thư thái cho tâm hồn.

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau

Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đau

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc tối ưu hóa không gian cho các thiết bị gia dụng như tủ lạnh là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sự tiện lợi, bài trí tủ lạnh sao cho hợp phong thủy để rước tài đón lộc cũng là điều khiến nhiều gia chủ suy nghĩ.

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây phong thủy ưa bóng râm được nhiều người tin dùng để tạo ra không gian yên bình, thu hút tài lộc. Những cây này thường có khả năng hấp thụ và chuyển hoá năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác mát mẻ cho môi trường sống.

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

- 1 ngày trước

GĐXH - Vì giới hạn diện tích, không ít gia chủ đành chấp nhận lỗi bài trí khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh. Làm sao để giữ được túi tiền khi lỡ đặt cạnh nơi uế khí? Hãy đọc bài viết sau.

Xem nhiều

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top