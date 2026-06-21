5 vật đại kỵ đặt trên nóc tủ lạnh: Tủ thì nhanh hỏng, tài lộc thì 'đội nón ra đi'
GĐXH - Nóc tủ lạnh chính là nơi tụ tài, nếu bạn vô tình đặt 5 vật đại kỵ này lên đó, không chỉ khiến đồ điện tử nhanh hỏng mà còn làm cho tài lộc, may mắn của gia đình cứ thế "đội nón ra đi".
Đặt tấm vải lên trên nóc tủ lạnh
Nhiều gia đình thường có thói quen phủ tấm vải lên trên tủ lạnh để chắn bụi, nhưng đây lại là một sai lầm.
Bởi lẽ, phủ vải lên nóc tủ lạnh tuy có thể chắn bụi nhưng lại ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt của thiết bị. Nếu để tình trạng này kéo dài, hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh sẽ bị ảnh hưởng, gây lãng phí điện năng.
Ngoài ra trong phong thủy, đặt tấm vải lên trên nóc tủ lạnh là ngăn cách tình cảm của các thành viên trong gia đình, khiến các mối quan hệ dễ nảy sinh mâu thuẫn, tài vận có thế kém may mắn.
Đặt đồ lộn xộn trên nóc tủ lạnh
Vì tiện lợi, nhiều người thường tận dụng không gian trống trên nóc tủ lạnh để đặt chai lọ, đồ ăn hoặc vật dụng khác. Việc đặt quá nhiều đồ vật lên nóc tủ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị.
Xét theo phong thủy, việc để đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh có thể gây cản trở đường tài vận, khiến gia chủ khó thăng tiến. Vì vậy, tốt nhất nên giữ bề mặt tủ lạnh gọn gàng và sạch sẽ để tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho tài khí lưu chuyển.
Đồ nặng, vật sắc cạnh
Một số gia đình đặt thùng gạo, can nước, hộp kim loại nặng hoặc vật có góc cạnh sắc bén lên nóc tủ lạnh. Điều này trong phong thủy được cho là tạo áp lực lên tài khí, giống như "lộc vừa vào đã bị ép thoát ra ngoài".
Theo phong thủy, vật nặng còn có thể mang ý nghĩa: Gánh nặng tiền bạc. Áp lực chi tiêu. Thu nhập không tương xứng với công sức mình bỏ ra. Vì thế, nóc tủ lạnh nên nhẹ, thoáng, tránh đặt đồ nặng đè lâu ngày.
Đặt lọ hoa, chậu cây trên nóc tủ lạnh
Một số người thích trang trí bếp bằng cách đặt lọ hoa, chậu cây lên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, điều này có thể gây bất lợi. Do nhiệt từ tủ lạnh tỏa ra liên tục, hoa và cây cảnh dễ bị héo, mất sức sống.
Bên cạnh đó, lọ hoa có nước nếu bị đổ sẽ làm tăng nguy cơ rò rỉ, ảnh hưởng đến hoạt động của tủ lạnh. Xét theo phong thủy, việc đặt hoa và cây xanh lên nóc tủ cũng có thể khiến tài lộc hao hụt, ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp của gia chủ.
Để đảm bảo phong thủy và duy trì năng lượng tích cực trong nhà, tốt nhất nên tránh đặt những vật dụng này lên nóc tủ lạnh. Thay vào đó, hãy bố trí chúng ở vị trí phù hợp hơn trong không gian sống.
Đặt thiết bị điện trên nóc tủ lạnh
Do không gian hạn chế, nhiều gia đình thường tận dụng nóc tủ lạnh để đặt các thiết bị điện như lò vi sóng, lò nướng. Tuy nhiên, đây là thói quen cần tránh.
Khi hoạt động, các thiết bị này sinh nhiệt, gây ảnh hưởng đến hiệu suất của tủ lạnh. Ngược lại, nhiệt lượng từ tủ lạnh cũng có thể tác động tiêu cực đến các thiết bị đặt phía trên, làm giảm tuổi thọ của chúng.
Xét về phong thủy, việc đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh còn có thể cản trở việc tụ tài, ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Vì thế, gia chủ nên giữ nóc tủ lạnh thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ và tránh đặt đồ điện lên trên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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