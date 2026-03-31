Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?

Thứ ba, 22:00 31/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Không còn “đứng riêng” trong hệ thống ngành dọc, các trạm y tế xã, phường tại Cao Bằng khi được chuyển về UBND cấp xã quản lý đã có nhiều thay đổi rõ nét, từ cách vận hành đến mức độ gắn kết với người dân.

Ngày 31/3, thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, từ đầu năm 2026, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chính thức được chuyển về UBND cấp xã quản lý trực tiếp.

Sau thời gian triển khai, mô hình mới bước đầu cho thấy những chuyển biến tích cực, song cũng đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hiện toàn tỉnh Cao Bằng có 56 trạm y tế và 116 điểm y tế tại các xã, phường với hơn 930 cán bộ, nhân viên y tế đang công tác. Việc chuyển trạm y tế về UBND xã, phường quản lý được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ trương này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động y tế gắn chặt hơn với đặc thù dân cư, điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Các bác sĩ Trạm Y tế phường Nùng Trí Cao tư vấn sức khỏe cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận, 56 UBND xã, phường đã kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm quản lý, điều hành trạm y tế, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh không bị gián đoạn.

Tại Trạm Y tế xã Trà Lĩnh, hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra ổn định. Khu vực tiếp đón bệnh nhân, phòng khám và phòng tiêm chủng được bố trí gọn gàng, khoa học. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận từ 15–25 lượt người dân đến khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe.

Theo bác sĩ Bế Văn Thọ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Lĩnh: “Ngay sau khi trạm y tế được chuyển về UBND xã quản lý, chúng tôi nhận được sự quan tâm sát sao hơn của lãnh đạo địa phương. Những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động được tháo gỡ kịp thời, giúp cán bộ y tế phát huy tốt vai trò trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm và y tế dự phòng ngay tại cơ sở.

Các chương trình y tế cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn để phù hợp với đặc thù dân cư và phong tục địa phương. Việc tham mưu, hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất từ ngân sách địa phương để sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị cũng thuận lợi hơn, giúp cán bộ y tế yên tâm công tác và người dân yên tâm đến khám bệnh".

Cũng theo bác sĩ Thọ, sự phối hợp giữa trạm y tế với các xóm, tổ dân phố và các đoàn thể được tăng cường rõ rệt, đặc biệt trong công tác tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh mạn tính và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa.

Hiện toàn tỉnh Cao Bằng có 56 trạm y tế và 116 điểm y tế tại các xã, phường với hơn 930 cán bộ, nhân viên y tế đang công tác.

Theo ngành y tế Cao Bằng, một trong những điểm dễ nhận thấy sau khi trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường quản lý là vai trò chủ động của chính quyền cơ sở được nâng lên rõ rệt. Công tác y tế không còn là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế mà được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, mô hình này vẫn đặt ra một số khó khăn như năng lực quản lý y tế của một số địa phương còn hạn chế; cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã và ngành Y tế trong chỉ đạo chuyên môn cần tiếp tục hoàn thiện; nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vẫn còn thiếu.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Cao Bằng sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc tổ chức, vận hành trạm y tế đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.

Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã và ngành Y tế trong công tác chỉ đạo chuyên môn.

Việc chuyển trạm y tế về UBND xã, phường quản lý được xác định là bước đi quan trọng nhằm phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, đưa dịch vụ y tế đến gần dân, sát dân hơn. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới mục tiêu phát triển y tế bền vững tại Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần tại y tế cơ sở: Hướng tới chính sách phát triển bền vững

Tin vui với hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở khi được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%

Triển khai giải pháp tư vấn khám, chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2

Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ khảo sát thực trạng y tế cơ sở ở nhiều tỉnh

Bộ Y tế: Cơ sở sản xuất có ca mắc COVID-19 hàng tuần phải xét nghiệm sàng lọc ít nhất 50% người lao động

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
