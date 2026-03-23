Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà
Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress".
Ngày nào cũng vậy, tan làm, tôi vội về đón 2 đứa con đang đi học mầm non, về đến nhà, vừa bỏ được cái túi xách xuống ghế, tôi vội lao vào cắm trước nồi cơm, bỏ đồ ăn trong tủ lạnh ra giã đông rồi lao vào tắm rửa cho 2 đứa con nhỏ, rồi lại vội vã chuẩn bị bữa tối, vừa nấu vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và đương nhiên vẫn phải trông con.
Trong khi đó, chồng tôi đi làm về là "lên đồ" đi chạy bộ, đi đánh cầu lông cho "giãn gân cốt". Đến giờ cơm thì lững thững về tắm rửa, ăn cơm. Ăn xong cũng là vợ dọn dẹp, chồng tôi lại ngồi ôm máy tính chơi game.
Nhiều lúc tôi không biết mình lấy chồng hay có thêm "thằng con trai lớn đầu". Mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm và giờ hành chính vẫn đi làm kiếm tiền.
Khả năng kiếm tiền như nhau, thế nhưng tôi phải ôm thêm cả đống việc nhà, rồi chăm sóc con cái. Đôi khi tôi thấy mình như người giúp việc không công của chồng.
Hôm qua, tôi lướt mạng xã hội và thấy cô bạn thân đăng ảnh chồng cô ấy đang lúi húi trong bếp rửa bát, kèm dòng chú thích: "Tan làm là về với vợ con ngay".
Tôi nhìn mà thấy thèm, thấy xót xa cho chính mình. Tôi không cần một người chồng kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, tôi chỉ cần một người đàn ông biết đặt chiếc điện thoại xuống, cầm lấy chiếc chổi lau nhà hoặc đơn giản là dỗ dành con để vợ có 15 phút tắm gội thảnh thơi.
Hôn nhân vốn dĩ là một hành trình đồng hành, chứ không phải là nơi một người xây, còn một người đứng ngoài nhìn như khách trọ. Nếu sự thong dong của người này được xây dựng trên sự kiệt sức của người kia, thì liệu mái ấm đó có thực sự bền vững?
Nhiều lúc tôi muốn ly hôn vì quá mệt mỏi song bố mẹ tôi lại khuyên ngăn rằng tôi nên nghĩ đến 2 đứa nhỏ, rằng dù lười biếng nhưng chồng tôi vẫn "ngoan" chán, không cờ bạc, phá phách gì.
Tại sao không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con quá sớm?: 3 điều cần nhớ để có tuổi già an tâm, tự tạiGia đình - 12 phút trước
GĐXH - Tiền bạc là điểm tựa, tài sản là sự an tâm. Khoản tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ có thể là tấm lá chắn bảo vệ tuổi già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rắc rối nếu giao đi không đúng lúc.
3 điều phụ nữ thông minh không nói để giữ giá trị và sự tinh tếChuyện vợ chồng - 13 giờ trước
GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.
Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi nàyGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.
4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránhGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.
Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?Gia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều phụ nữ ở tuổi 50 chợt nhận ra những mối quan hệ xã giao với phái mạnh không còn nồng nhiệt như trước.
Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hậnChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.
Bước qua tuổi 70: Người già thông thái đã sớm chuẩn bị 5 'túi hành trang' nàyGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Cuộc đời con người giống như một chuyến đi, và tuổi 70 chính là lúc hành khách bắt đầu nhìn thấy bến đỗ ở phía xa. Ở giai đoạn này, thứ chúng ta cần không phải là danh vọng hay tiền tài chất đống, mà là sự tự tại và tôn nghiêm.
Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thậtGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo càng buồn lại càng tỏ ra bất cần, càng trống trải lại càng cố gắng sống "vui vẻ" hơn bình thường.
Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - "Thất bại lớn nhất của cha mẹ là quên dạy con chữ Hiếu" – đó là lời tâm sự đầy chua xót của một phụ nữ sau khi trải qua một cú sốc tình cảm với chính con gái ruột.
"Hạnh phúc ảo" và áp lực làm dâu trong gia đình "nghiện" mạng xã hộiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.
