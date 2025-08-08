Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp

Đồ gia dụng không dùng được

Các thiết bị nhà bếp cũ hoặc không còn chức năng chiếm mất không gian quý giá và heo phong thủy nhà bếp, tượng trưng cho sự cản trở sự thịnh vượng. Đã đến lúc phải chia tay những thiết bị mà bạn không còn sử dụng hoặc không thể sửa chữa.

Điều này sẽ tạo ra không gian cho năng lượng và cơ hội mới chảy vào cuộc sống của bạn, đừng tiếc rẻ những thứ đó nếu như không muốn bản thân cứ bị hao tài liên tục.

Nhà bếp bừa bộn và bẩn thỉu

Một căn bếp bừa bộn và bẩn thỉu là nơi sinh sản của năng lượng tiêu cực, có thể cản trở sự thịnh vượng và tăng trưởng tài chính. Sự giàu có và sức khỏe sẽ không đến và lưu lại trong một căn bếp bẩn thỉu.

Giữ cho nhà bếp của bạn sạch sẽ, ngăn nắp và không lộn xộn là nguyên tắc cơ bản trong phong thủy. Nó cho phép luồng năng lượng tích cực tự do, mở đường cho sự thịnh vượng tài chính.

Để tạo điều kiện cho các dòng khí tốt lưu thông thuận tiện cần giữ cho các bề mặt được gọn gàng, thông thoáng. Không để dụng cụ nấu ăn, thức ăn bẩn tràn lan xung quanh bếp.

Vật sắc nhọn đặt không đúng chỗ

Các vật sắc nhọn như dao, kéo và các dụng cụ khác phải được cất giữ ở nơi quy định. Khi chúng bị bỏ quên, người ta tin rằng sẽ mang lại sự bất ổn về tài chính.

Đừng để ngửa lưỡi dao ở trong bếp. Sức mạnh chia cắt của các vật dụng này có thể tạo nên xung đột và giận dữ. Hãy cắm những con dao của bạn vào đế cắm dao hoặc cất trong ngăn tủ.

Hãy đảm bảo rằng những công cụ này được lưu trữ an toàn để ngăn ngừa biến động tài chính và không gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình hàng ngày.

Mua đồ dùng thừa quá nhiều

Việc mua sắm các thiết bị nhà bếp và đồ dùng tùy hứng thường dẫn đến gánh nặng tài chính. Nếu trong nhà bếp của bạn có những món đồ mà bạn hiếm khi sử dụng thì đã đến lúc vứt chúng đi hoặc đem cho người khác.

Căn bếp của bạn đóng một vai trò quan trọng với tài vận của gia đình.

Làm điều này không chỉ giúp bạn dọn dẹp nhà bếp của mình mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính của mình.

Thực phẩm cũ hoặc hết hạn

Thực phẩm cũ hoặc hết hạn là nguyên nhân khiến vận tài chính trì trệ. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra ngày hết hạn của các thực phẩm trong nhà bếp của bạn.

Thực phẩm cũ hoặc hết hạn có thể khiến tài vận của bạn bị trì trệ, những món đồ này thể hiện việc nắm giữ những thứ không còn phục vụ bạn nữa.

Dọn dẹp tủ đựng thức ăn hết hạn, bị bỏ quên bấy lâu nay của bạn sẽ thấy tài chính của bạn sẽ bắt đầu trôi chảy hơn.

Đĩa vỡ hoặc sứt mẻ

Biểu tượng của sự bất ổn trong gia đình gắn với chiếc đĩa vỡ hoặc sứt mẻ. Một trong những khía cạnh bị bỏ qua nhất của nhà bếp là tình trạng của bát đĩa. Theo phong thủy, bát đĩa bị nứt, sứt mẻ không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cho căn bếp của bạn mà còn tượng trưng cho sự bất ổn trong đời sống tài chính của bạn.

Người ta tin rằng những món đồ bị hư hỏng này mang lại tổn thất tài chính và cản trở sự thịnh vượng tìm đến nhà. Vì vậy, đã đến lúc phải chia tay những đồ vật này và đầu tư vào những món đồ mới, nguyên vẹn.