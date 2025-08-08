Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
GĐXH - Căn bếp của bạn đóng một vai trò quan trọng với tài vận của gia đình. Hãy tránh xa những những đồ vật không nên để trong bếp này để không bị hao tài.
Đồ gia dụng không dùng được
Các thiết bị nhà bếp cũ hoặc không còn chức năng chiếm mất không gian quý giá và heo phong thủy nhà bếp, tượng trưng cho sự cản trở sự thịnh vượng. Đã đến lúc phải chia tay những thiết bị mà bạn không còn sử dụng hoặc không thể sửa chữa.
Điều này sẽ tạo ra không gian cho năng lượng và cơ hội mới chảy vào cuộc sống của bạn, đừng tiếc rẻ những thứ đó nếu như không muốn bản thân cứ bị hao tài liên tục.
Nhà bếp bừa bộn và bẩn thỉu
Một căn bếp bừa bộn và bẩn thỉu là nơi sinh sản của năng lượng tiêu cực, có thể cản trở sự thịnh vượng và tăng trưởng tài chính. Sự giàu có và sức khỏe sẽ không đến và lưu lại trong một căn bếp bẩn thỉu.
Giữ cho nhà bếp của bạn sạch sẽ, ngăn nắp và không lộn xộn là nguyên tắc cơ bản trong phong thủy. Nó cho phép luồng năng lượng tích cực tự do, mở đường cho sự thịnh vượng tài chính.
Để tạo điều kiện cho các dòng khí tốt lưu thông thuận tiện cần giữ cho các bề mặt được gọn gàng, thông thoáng. Không để dụng cụ nấu ăn, thức ăn bẩn tràn lan xung quanh bếp.
Vật sắc nhọn đặt không đúng chỗ
Các vật sắc nhọn như dao, kéo và các dụng cụ khác phải được cất giữ ở nơi quy định. Khi chúng bị bỏ quên, người ta tin rằng sẽ mang lại sự bất ổn về tài chính.
Đừng để ngửa lưỡi dao ở trong bếp. Sức mạnh chia cắt của các vật dụng này có thể tạo nên xung đột và giận dữ. Hãy cắm những con dao của bạn vào đế cắm dao hoặc cất trong ngăn tủ.
Hãy đảm bảo rằng những công cụ này được lưu trữ an toàn để ngăn ngừa biến động tài chính và không gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình hàng ngày.
Mua đồ dùng thừa quá nhiều
Việc mua sắm các thiết bị nhà bếp và đồ dùng tùy hứng thường dẫn đến gánh nặng tài chính. Nếu trong nhà bếp của bạn có những món đồ mà bạn hiếm khi sử dụng thì đã đến lúc vứt chúng đi hoặc đem cho người khác.
Làm điều này không chỉ giúp bạn dọn dẹp nhà bếp của mình mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính của mình.
Thực phẩm cũ hoặc hết hạn
Thực phẩm cũ hoặc hết hạn là nguyên nhân khiến vận tài chính trì trệ. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra ngày hết hạn của các thực phẩm trong nhà bếp của bạn.
Thực phẩm cũ hoặc hết hạn có thể khiến tài vận của bạn bị trì trệ, những món đồ này thể hiện việc nắm giữ những thứ không còn phục vụ bạn nữa.
Dọn dẹp tủ đựng thức ăn hết hạn, bị bỏ quên bấy lâu nay của bạn sẽ thấy tài chính của bạn sẽ bắt đầu trôi chảy hơn.
Đĩa vỡ hoặc sứt mẻ
Biểu tượng của sự bất ổn trong gia đình gắn với chiếc đĩa vỡ hoặc sứt mẻ. Một trong những khía cạnh bị bỏ qua nhất của nhà bếp là tình trạng của bát đĩa. Theo phong thủy, bát đĩa bị nứt, sứt mẻ không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cho căn bếp của bạn mà còn tượng trưng cho sự bất ổn trong đời sống tài chính của bạn.
Người ta tin rằng những món đồ bị hư hỏng này mang lại tổn thất tài chính và cản trở sự thịnh vượng tìm đến nhà. Vì vậy, đã đến lúc phải chia tay những đồ vật này và đầu tư vào những món đồ mới, nguyên vẹn.
Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấpỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Sân vườn biệt thự phong cách hiện đại hiện nay đang được khá nhiều người quan tâm. Vậy làm sao để có thể thiết kế được những mẫu sân vườn biệt thự như mong muốn, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.
Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập trànỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.
Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đếnỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Chỉ vài bước đơn giản và một số lưu ý khi sử dụng ví trong bài viết sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng chiếc ví này sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của bạn, mang lại nhiều tiền bạc và may mắn hơn.
Để tiền tiêu không hết hãy làm nhà hướng này, hướng của bậc đế vươngỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Người xưa có nhiều câu nói liên quan đến lợi thế của việc làm nhà hướng Nam: “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”... Cùng tìm hiểu lí do vì sao làm nhà hướng Nam lại được ưa chuộng.
Bật mí chọn cây xanh để phòng lãnh đạo được bình an, nhiều năng lượng, công việc may mắnỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Đặt cây cảnh trong phòng làm việc của lãnh đạo không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, dễ chịu mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt, giúp lãnh đạo có nhiều thuận lợi và hanh thông trong công việc.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối nămỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày mai, 8/8 là Rằm tháng 6 nhuận năm 2025. Theo chuyên gia phong thủy, bạn nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận này và làm một điều đặc biệt sau để gia tăng vận khí, đón vận may.
Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.
Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.
Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.
Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhỞ
GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.