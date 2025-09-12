Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Vị trí đặt ban thờ Thần Tài theo phong thủy

Khi chọn vị trí đặt bàn thờ Thần Tài phải dựa theo tuổi, mệnh của gia chủ. Nơi đặt bàn thờ phải nằm ở sát mặt đất, nằm trong góc nhà. Khu vực này gia chủ cần đảm bảo luôn thoáng mát, khô ráo và sạch sẽ. Hướng đặt bàn Thần Tài tài theo tuổi nào cũng cần đảm bảo có tầm nhìn bao quát với người qua lại xung quanh.

Bàn thờ cần đặt dựa lưng vào góc tường hoặc tủ kệ cố định để tạo thế vững chãi.

Thông thường, vị trí đặt bàn thờ Thần Tài hợp phong thủy nhất thường là nằm ở góc chéo đối diện với cửa chính. Có thể đặt ở góc phải hoặc trái đều được. Quan trọng là bàn thờ hướng ra cửa để đón nhiều tài lộc, vượng khí vào cửa hàng hoặc công ty. Bên cạnh đó, bàn thờ cần đặt dựa lưng vào góc tường hoặc tủ kệ cố định để tạo thế vững chãi.

Tuổi nào thờ được Thần Tài?

Gia chủ tuổi Tý và Hợi nên thờ Hắc Thần Tài, tượng trưng cho tiền tài, hưng thịnh, hạnh phúc và vạn sự như ý.

Gia chủ tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn sẽ có Hoàng Thần Tài độ mệnh, tượng trưng cho Đức Phật và Bồ Tát giúp mang lại nguồn tài chính ổn định để gia chủ sống ổn định.

Gia chủ tuổi Dần và Mão thờ Lục Thần Tài giúp mọi việc sẽ vượt qua khó khăn, đồng thời thì sự nghiệp ngày càng thăng tiến và phát triển.

Gia chủ tuổi Tỵ hoặc tuổi Ngọ thì sẽ có Hồng Thần Tài độ mệnh. Vị thần này được xem là Ác tài, mang nghĩa tiêu trừ các kẻ thù gây cản trở, khó khăn cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Thân hoặc tuổi Dậu thì sẽ có Bạch Thần Tài độ mệnh, chủ quản về Tâm tài và có khả năng giải nghiệp và tiêu trừ những chuyện phiền não.

Hướng đặt bàn thờ Thần Tài theo một số mệnh

Mệnh Kim

Theo phong thủy, mệnh Kim nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng tốt như: hướng Đông Bắc (Diên Niên), hướng Tây Bắc (Sinh Khí), hướng Tây Nam (Thiên Y).

Mệnh Thủy

Mệnh Thủy nên đặt ban thờ Thần Tài quay về các hướng tốt như: Hướng Tây (Diên niên), hướng Tây Nam (Sinh Khí), hướng Tây Bắc (Thiên Y), hướng Đông Bắc (Phục Vị).

Mệnh Mộc

Mệnh Mộc nên đặt bàn thờ Thần Tài - ông địa quay về các hướng tốt như: Hướng Tây Bắc (Diên niên), hướng Đông (Diên niên), hướng Đông Nam ( Phục vị).

Hướng đặt bàn thờ Thần Tài theo một số tuổi

Tuổi Bính Tý

Đối với gia chủ tuổi Bính Tý là nam, thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng tốt là: Hướng Đông (Diên Niên), hướng Bắc (Sinh Khí), hướng Nam (Thiên Y), hướng Đông Nam (Phục Vị).

Đối với tuổi Bính Tý là nữ thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài tại các hướng tốt là: Hướng Tây Bắc (Diên Niên), hướng Đông Bắc (Sinh Khí), hướng Tây (Thiên Y), hướng Tây Nam (Phục Vị).

Tuổi Tân Dậu

Gia chủ tuổi Tân Dậu (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng tốt theo phong thủy là: Hướng Nam (Diên Niên), hướng Đông Nam (Sinh Khí), hướng Bắc (Phục Vị), hướng Đông (Thiên Y).

Bàn thờ Thần Tài cần được bài trí chỉnh chu, ngăn nắp, thường xuyên nhang khói để công việc may mắn, phát đạt.

Gia chủ tuổi Tân Dậu (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài tại các hướng tốt theo phong thủy là: Hướng Tây Bắc (Diên Niên), hướng Đông Bắc (Sinh Khí), hướng Tây Nam (Phục Vị), hướng Tây (Thiên Y).

Tuổi Mậu Thìn

Gia chủ tuổi Mậu Thìn cả nam và nữ đều thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng tốt là: Hướng Nam (Sinh khí), hướng Đông Nam (Diên niên), hướng Bắc (Thiên y), hướng Đông (Phục Vị).

Tuổi Tân Mùi

Đối với nam gia chủ tuổi Tân Mùi thuộc Đông tứ mệnh, nên hướng đặt bàn thờ Thần Tài theo tuổi tốt nhất là: Hướng Bắc (Diên Niên), hướng Đông (Sinh Khí), hướng Đông Nam (Thiên Y), hướng Nam (Phục Vị).

Đối với nữ gia chủ tuổi Tân Mùi thuộc Tây tứ mệnh, nên đặt bàn thờ Thần Tài theo các hướng tốt là: Hướng Tây Nam (Diên Niên), hướng Tây (Sinh Khí), hướng Tây Bắc (Phục Vị), hướng Đông Bắc (Thiên Y).

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.