MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc
GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.
“Vinh quang, ơi Việt Nam” là ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ cô đọng, mộc mạc, dễ hiểu, lời bài ca ngắn gọn dễ thuộc, rất lôi cuốn, mang tính cổ động, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với người nghe. Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên và sự vinh quang của Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.
MV được ghi hình tại nhiều địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm huấn luyện Vùng 3 Hải quân, Học viện ANQGVN, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TP.HCM, Trường THPT Văn Lang, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)…
Được ra mắt đúng vào dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), MV “Vinh quang, ơi Việt Nam” không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc tới thế hệ cha anh đi trước. Thông qua dự án này, tác giả Nguyễn Anh Trí cùng ê-kíp sáng tạo mong muốn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và vinh quang trong mỗi trái tim Việt Nam hôm nay và mai sau.
Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, tác giả Nguyễn Anh Trí tâm sự: “Tôi đã ấp ủ ý tưởng về đề tài này từ rất lâu, luôn mong viết một ca khúc thật sự ca ngợi đất nước, Tổ quốc mình. Trong suốt 2 - 3 năm, tôi đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản, nhưng vẫn không thấy hài lòng vì có thể là dài quá, dàn trải quá; hoặc là vì giai điệu chưa đủ thôi thúc, tự hào.
Cho đến một ngày, khi tôi đang lấy một cuốn sách trên giá, giai điệu ca khúc Vinh quang, ơi Việt Nam bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm những câu đầu tiên và thấy vô cùng thích thú. Ngay lập tức, tôi ngồi xuống sáng tác, chưa đầy 30 phút bài hát đã hoàn thành. Tôi viết ca khúc này nhanh như vậy, có lẽ vì cảm xúc đã được dồn nén từ lâu và đến đúng thời điểm thì sôi trào và bật lên giai điệu và ca từ".
Có mặt tại cuộc hop báo ra mắt MV, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã cha sẻ: “Vinh quang, ơi Việt Nam” có một điều đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã chọn thể loại ca khúc ngắn gọn, cô đọng nhất, là hình thức kết tinh từ ý tưởng, ca từ, hình ảnh chọn lọc. Thể loại anh chọn rất đúng, rất trúng.
Và hôm nay, chúng ta có “Vinh quang, ơi Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí . Phần ấn tượng ca khúc là câu điệp khúc: Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam, câu mà chúng ta nghe xong là có thể hát được ngay, đó là thành công đầu tiên".
Còn nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - gắn bó với hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí suốt chiều dài cùng những liveshow. Ông nhận xét: "Anh Nguyễn Anh Trí giỏi về khoa học mọi người đã biết, nhưng anh có tình yêu âm nhạc và có đủ kiến thức âm nhạc để viết những giai điệu, ghi lại cảm nhận của mình thấm chất dân ca Quảng Bình. Ca khúc gửi tâm tư tình cảm của cả giới khoa học và giới nghệ sĩ, là tình yêu là sự đồng hành hành cùng đất nước".
Nhà báo, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - một người bạn tri âm với nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí cũng nói những lời gan ruột dành cho sản phẩm âm nhạc. Ông tâm sự: "Với anh Trí tôi đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Đùng một cái anh ra mấy tập thơ, đùng một cái anh thành nhạc sĩ, và hôm nay đùng một cái… Vinh quang, ơi Việt Nam. Rất bất ngờ sự sáng tạo, lao động và sự lan tỏa các giá trị của anh.
Vinh quang, ơi Việt Nam tôi xin nói ngắn gọn là hào sảng, hùng tráng, đầy cảm hứng, đầy sức truyền cảm và lay động, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ lan tỏa trong cộng đồng".
MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" được dàn dựng công phu và hoành tráng. Clip: NVCC
Về MV "Vinh quang, ơi Việt Nam", dẫu gặp không ít khó khăn nhưng tất cả ê-kíp đã chung sức, đồng lòng góp phần làm nên một sản phẩm âm nhạc vừa hoành tráng, vừa đong đầy ý nghĩa lịch sử và tinh thần dân tộc.
Tác giả Nguyễn Anh Trí cũng như ê-kíp thực hiện, các nghệ sĩ, diễn viên đều chung niềm tự hào khi được tham gia một MV giàu cảm xúc, giàu ý nghĩa, phản ánh niềm tự hào dân tộc và tinh thần đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đúng dịp cả nước hân hoan hướng về ngày lễ lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
