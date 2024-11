Mỹ nhân nhỏ tuổi nhất 'Sex and the City' tiết lộ bữa sáng mỗi ngày đều có món này để giữ gìn nhan sắc

Ngoài đời, nhan sắc của Cynthia Nixon được đánh giá không quá khác biệt so với trong phim. Cô cũng để tóc ngắn, đồng thời có gu thời trang phóng khoáng, hiện đại. Ở tuổi 58, Cynthia Nixon được khen ngợi vì vóc dáng gọn gàng, cùng làn da căng mịn, hồng hào dù trước đây cô từng mắc bệnh trứng cá đỏ. Bí quyết chống lão hóa của Cynthia Nixon được bộc lộ rất rõ vào bữa sáng. Người đẹp "Sex and the City" thường ăn sáng bằng yến mạch, trộn với các loại hạt, sau đó cô tráng miệng hoa quả.